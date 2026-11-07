Sport

Omul din spatele transferurilor de la Corvinul se oferă să-l ajute pe Becali la FCSB! „Să mă sune”

Bogdan Ciutacu, Flaviu Popa
08.11.2026 | 00:23
Omul din spatele transferurilor de la Corvinul se ofera sal ajute pe Becali la FCSB Sa ma sune
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Bogdan Apostu, despre transferurile de la Corvinul
Impresarul Bogdan Apostu, cel care controlează transferurile la Corvinul Hunedoara, a sărbătorit victoria cu FCSB de pe Arena Națională ca și cum ar fi oficial al echipei.
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Bogdan Apostu este printre cei mai în vogă agenți de jucători din România. Responsabil de transferurile de la Corvinul Hunedoara, Apostu este dispus să-i ofere lui Gigi Becali șansa de a transfera cei 6 jucători de calitate pe care-i caută în această iarnă.

Bogdan Apostu a făcut transferurile la Corvinul Hunedoara, echipa cu cel mai mic buget din Superliga

Sunt jucători aduși de mine, fără excepție. Este o satisfacție personală. Nu s-a mai întâmplat vreodată până acum. Așa cum am spus și până acum, satisfacția asta profesională este mai importantă decât banii. Accesul la informație contează mult. Toate echipele muncesc, studiază, diferențele au devenit din ce în ce mai mici. Și în seara asta Corvinul a meritat victoria din toate punctele de vedere. Sigur că FCSB a dominat steril, dar Corvinul a meritat victoria.

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Dacă mi se va cere, eu sunt agent FIFA și am ajuns la nivelul la care aș putea să ajut și o echipă mare, cum este FCSB. Depinde de ei dacă vor dori să mă contacteze sau nu. Lumea trebuie să înțeleagă că Corvinul are cel mai mic buget din Liga 1, statistic, atât în ceea ce privește salariile, cât și bugetul global. Ăsta este și talentul meu, mă pui să mă laud singur. Este o echipă în spatele meu, nu sunt eu singur. Este o echipă pe care o întrețin de ceva timp, care mă ajută să descopăr jucătorii ăștia. Este meritul tuturor, n-ar fi corect să-mi arog eu meritele”, și-a început discursul Apostu.

Bogdan Apostu îl laudă pe Florin Maxim și crede că Pădurariu are șanse mari să ajungă la o echipă de top din Europa

Totodată, impresarul crede că Florin Maxim este printre cei mai buni antrenori din România, în timp ce fundașul Ricardo Pădurariu poate să ajungă la mari echipe ale Europei în viitor. „Maxim este cel mai tânăr antrenor român în momentul ăsta. Dacă până acum spuneam despre Maxim că este un antrenor de perspectivă, cred că după seara asta a devenit o certitudine în fotbalul românesc.

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Îl cunosc de foarte mulți ani pe Maxim. Așa cum a spus înainte de câștigarea Cupei României, cu cinci luni înainte a spus că va câștiga Cupa. La fel, aseară a spus că va câștiga cu FCSB. Mi-a spus că el crede cu tărie că poate câștiga azi.

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Pe Pădurariu eu l-am luat la Gloria Bistrița acum doi ani, apoi l-am împrumutat la Corvinul anul trecut. Astăzi este cel mai bun tânăr fundaș stânga din fotbalul românesc. Cred că poate să joace la orice echipă mare din Europa.

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Din ce am înțeles, primarul le-a dat o primă mărită. Victoria asta pentru Corvinul și Hunedoara înseamnă mai mult decât orice sumă de bani. Jucătorii merită cu prisosință. Corvinul, la cum arată, cred că este una dintre pretendentele la play-off”, a completat Apostu.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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