Omul din staff-ul lui Neil Lennon știe de ce britanicul nu a reușit la Rapid: „Accentul dânsului a fost o barieră de comunicare”

Neil Lennon (53 de ani) a fost adus cu surle și trâmbițe la Rapid. Cu misiunea de a aduce primul titlu în Giulești după mai bine de 20 de ani de secetă,

De ce n-a reușit Neil Lennon la Rapid. Dezvăluirile unui om din staff-ul antrenorului

Fără titlu din 2003, Rapid a încercat să dea lovitura cu Neil Lennon. Britanicul n-a câștigat însă niciun meci în Giulești și, . Ionuț Voicu, team-managerul Rapidului, avut însă doar cuvinte de laude la adresa fostului antrenor și a dezvăluit de ce experimentul Lennon n-a funcționat.

ADVERTISEMENT

„Era un om extraordinar, dar se transforma când venea vorba de fotbal. Ăsta era stilul dânsului. Dar eu am avut o relație bună cu dânsul. Noi toți am avut o relație bună cu dânsul și de câte ori am avut nevoie să batem la ușă să discutăm cu dânsul ceva despre organizare mereu ne-a răspuns prezent.

Din punctul meu de vedere dânsul s-a comportat exemplare. Din păcate asta e viața antrenorilor. Asta e viața la fotbal și în orice domeniu. Nu ai rezultate, e normal să ne strângem mâna și să mergem pe drumuri diferite.

ADVERTISEMENT

Eu cred că a venit într-un moment nepotrivit. Atâta timp cât noi treceam printr-o perioadă foarte grea, mental băieții nu erau ok. După tot ce s-a întâmplat în club. Și aici mă refer la tot. Și la fotbal și la ce s-a întâmplat lângă, în afara fotbalului. Dânsul a avut un pic de ghinion pentru că a venit într-o perioadă grea. Într-un vestiar în care prin stilul dânsului era foarte greu să îl unească.

Nu că avea vreun jucător ceva cu dânsul. Dar dacă aborda un alt stil, să încerce mai mult să îi strângă lângă dânsul, reușea. Pentru că valoare în vestiarul Rapidului a fost din totdeauna”, a declarat Ionuț Voicu, în exclusivitate la „Suflet de Rapidist”, show care e live pe , joi, de la 13:30.

ADVERTISEMENT

„Întrebam de două ori să nu facem o greșeală”

„A fost o barieră și din punct de vedere al comunicării, a limbii pe care o vorbea domnul Lennon. E diferit să vorbești cu un englez. Noi ne înțelegem. Dar cu accentul dânsului era greu. Mie îmi era greu când îmi transmitea să fac o schimbare. El îmi spunea lucrul ăsta, eu mă apucam să fac ce am de făcut și întrebam de două ori și secundul să nu fac vreo greșeală.

Pentru că în nebunia meciului, când vorbea foarte repede, era mai greu de înțeles. Dar, la fotbal, atunci când vorbești despre tactică, nu cred că e vreo diferență indiferent de limba pe care ai vorbi-o. 2-3 cuvinte tot se găsesc și sunt băieți isteți în echipă.

ADVERTISEMENT

Dar dacă mergea să vorbească în particular cu cineva nu știu cât de mult se înțelegea prin felul dânsului de a comunica. Accentul… Mie mi s-a părut destul de greu. Dar dânsul s-a comportant exemplar cu cei care am fost pe lângă echipă, cei care suntem zi de zi acolo, și chiar și cu jucătorii. Dar nu a fost să fie. Așa e la fotbal”, a adăugat team-managerul grupării de sub Podul Grant.

Oficialii Rapidului, DEZVALUIRI din ziua in care Neil Lennon a fost dat afara! „A plecat suparat!”