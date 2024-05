Omul din umbră care l-a transformat în erou pe Lefter de la Corvinul: „Mi-a spus despre trucul psihologic pe care eu l-am învățat”

Corvinul a câștigat Cupa României BETANO, după ce s-a impus dramatic în fața Oțelului Galați. , unde au tras lozul câștigător.

Secretul lui Lefter la penalty-uri

George Maria, un cunoscut antrenor cu portarii pe sectorul de fotbal juvenil, a discutat despre Ștefan Lefter. Antrenorul l-a avut sub comanda sa pe portarul hunedorenilor în perioada junioratului, timp de aproximativ doi ani jumătate.

ADVERTISEMENT

Ștefan Lefter a avut un truc special pregătit pentru loviturile de departajare, aspect expus exclusiv pentru FANATIK de fostul lui antrenor. George Maria a spus că a discutat cu Lefter cu o zi înainte de finală, iar .

„Fane (n.r. Ștefan Lefter) chiar mi-a spus ‘Domnul George, când a ratat colegul meu în partea dreapta, am făcut fix ce mi-ați spus dumneavoastră, m-am dus în partea stângă’. E o chestie psihologică, când cineva din fața lui sau un coleg ratează, într-un colț, el va schimba colțul imediat.

ADVERTISEMENT

Asta s-a întâmplat cu Ștefan aseară. Zice ‘Când am aparat-o pe prima pe stânga, v-am avut în minte și în suflet, și am știut că următoarea o să bată dreapta. Chiar m-am bucurat enorm că am ținut cont de sfatul dumneavoastră’. Exact asta am vorbit cu el cu o zi înainte.

El e acolo de ceva ani buni. Antrenorul de acolo, Preda, este un om pe care îl știu, un om bun și clar și-a pus dânsul amprenta asupra lui. Nu vreau să iau din meritele nimănui“, a spus George Maria, în exclusivitate.

ADVERTISEMENT

Ștefan Lefter, un copil cu calități extraordinare

George Maria a mai discutat și despre ce calități are Ștefan Lefter, dar și ce impact a avut asupra lui. Tehnicianul recunoaște că a beneficiat de o formare foarte bună la Iași, iar apoi l-a „șlefuit“ pentru a se perfecționa.

„Nu este format de mine, doar mi-am pus amprenta asupra lui și i-am rămas în suflet. Ca drept dovadă, vorbim, mă sună, îl sun. El este format de domnul Câmpeanu de la Iași. Am pus cireașa pe tort, un copil foarte bine format, corect format.

ADVERTISEMENT

Am introdus niște chestii, doi ani de zile cât am lucrat cu el. El ajunsese să se antreneze și cu echipa mare de la Rapid. Când a venit oferta de la Corvinul, el a venit primul și m-a întrebat ce face. I-am spus ‘Mergi, trebuie să aperi, trebuie să joci’.

E foarte calm în momentele critice. Nu-l afectează greșeala și ăsta este un lucru enorm pentru un portar. E o calitate enormă, lăsând la o parte calitățile fizice și motrice. Este foarte stăpân pe el, este foarte bun pe mingile lungi și pe reflex. E un portar de reflex“, a mai spus George Maria.