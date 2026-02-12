Sport

Omul finalelor! Capitolul la care Răzvan Lucescu a punctat constant în cariera sa

PAOK Salonic va juca cu trofeul pe masă, având șansa de a câștiga Cupa Greciei, în anul în care sărbătorește Centenarul și visează și la un nou titlu de campioană
Catalin Oprea
12.02.2026 | 09:45
Omul finalelor Capitolul la care Razvan Lucescu a punctat constant in cariera sa
ANALIZĂ FANATIK
Razvan Lucescu este un om al finalelor FOTO fanatik
ADVERTISEMENT

PAOK Salonic s-a calificat în finala Cupei Greciei, după două victorii clare în fața celor de la Panathinaikos, echipă antrenată de spaniolul Rafa Benitez. Anterior, PAOK a eliminat și campioana en-titre a Greciei, Olympiacos Pireu.

Răzvan Lucescu joacă pentru a 13-a oară cu trofeul pe masă

Antrenorul român va fi în a cincea finală ca antrenor al lui PAOK, și în a 13-a a carierei. Grecii îl socotesc pe Răzvan un om al finalelor, reușind să ajungă constant să joace cu trofeul pe masă, indiferent de țara în care a activat.

ADVERTISEMENT

Lucescu jr. a câștigat cel puțin un trofeu în toate țările în care a antrenat, fie că a fost vorba despre România, Qatar, Arabia Saudită ori Grecia.

În Grecia, el este în șasea finală. Pe lângă cele patru disputate cu PAOK, două câștigate, două pierdute, el a fost finalist și în 2014, ca antrenor al Xanthi, prima echipă din Grecia pe care a antrenat-o

ADVERTISEMENT
Trenuri de tezaur ajunse adăposturi de pisici. Cum își bate joc statul de...
Digi24.ro
Trenuri de tezaur ajunse adăposturi de pisici. Cum își bate joc statul de propriul patrimoniu național: „Doar executăm ce ni se spune”

Primul trofeu a fost câștigat cu Rapid

În total, în cariera sa de antrenor, Răzvan a numărat 12 finale în ultimii 20 de ani, transformând competiția Cupei într-o chestiune personală, indiferent de țara în care se află.

ADVERTISEMENT
Surpriză! Cui îi vinde Gică Hagi acțiunile de la Farul și cum vor...
Digisport.ro
Surpriză! Cui îi vinde Gică Hagi acțiunile de la Farul și cum vor fi împărțite

Primul lui trofeu ca antrenor a fost cucerit în 2006 cu Rapid București, câștigând trofeul Cupei României. El a repetat performanța, în 2007, tot cu Rapid. A pierdut însă finala din 2012, precum și Supercupa în 2006.

Apoi, ca antrenor al echipei El-Jaish, a sărbătorit câștigarea Cupei Qatar Stars, în 2013. Ulterior, a venit cel mai important trofeu din cariera lui: Liga Campionilor Asiei, în 2019, cu Al Hilal.

ADVERTISEMENT

În Arabia Saudită, ca antrenor al lui Al Hilal, el a câștigat și Cupa Regelui. În Grecia, el a avut cinci apariții în finala Cupei, patru cu PAOK (2018, 2019, 2022, 2023) și una cu Xanthi (2015).

A câștigat și trei titluri de campion

În total, în cariera sa de antrenor, Răzvan Lucescu a bifat 12 finale, numărând șapte trofee câștigate. Pe lângă acestea, antrenorul anului 2025, desemnat la Super Gala Fanatik, a câștigat trei titluri. Două au fost cu PAOK (2019, 2024) și unul cu Al Hilal (2020).

Pentru a opta Cupă și al 11-lea trofeu al carierei, Lucescu trebuie să învingă OFI Creta. Finala Cupei Greciei va avea loc pe 25 aprilie, la Volos, fiind pentru prima dată în istorie când cele două echipe vor juca având trofeul pe masă.

În anul Centenarului, Lucescu, Nae Constantin (secundul lui) și PAOK vizează și un nou titlu. În campionat, PAOK este pe locul trei, la trei puncte de liderul AEK și la un punct de Olympiakos, dar are un meci mai puțin disputat. Echipa e calificată și în play-offul Ligii Europa, unde va întâlni Celta Vigo, formația portarului Ionuț Radu.

Finalele lui Răzvan Lucescu:

Rapid București

  • Cupa României (câștigător): 2006, 2007, Finalist: 2012
  • Supercupa României: 2006 (finalist)

El Jaish

  • Qatari Stars Cup (câștigător): 2013

Xanthi

  • Cupa Greciei: 2015 (finalist)

PAOK

  • Cupa Greciei: 2018, 2019 (câștigător) 2022, 2023 (finalist)

Al-Hilal

  • AFC Champions League: 2019 (câștigător)
  • Saudi King Cup: 2020 (câștigător)
Cum se califică FCSB și Universitatea Craiova în sferturile Cupei României Betano. Singurul...
Fanatik
Cum se califică FCSB și Universitatea Craiova în sferturile Cupei României Betano. Singurul scenariu prin care ambele ar trece de grupe. Toate calculele
„Dacă intră-n play-off, să dea de băut la tot cartierul”. Declarația care-l va...
Fanatik
„Dacă intră-n play-off, să dea de băut la tot cartierul”. Declarația care-l va enerva pe Gigi Becali
Victor Pițurcă îl face praf pe ministrul Radu Miruță pentru declarațiile despre Steaua:...
Fanatik
Victor Pițurcă îl face praf pe ministrul Radu Miruță pentru declarațiile despre Steaua: „Este domnul Nimeni în materie de sport!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Legenda Rapidului se luptă cu dependența de jocuri de noroc: 'E boală pe...
iamsport.ro
Legenda Rapidului se luptă cu dependența de jocuri de noroc: 'E boală pe viață! Nu mai iau eu pensia, o ia soția'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!