Omul finalelor! Capitolul la care Răzvan Lucescu a punctat constant în cariera sa

PAOK Salonic s-a calificat în finala Cupei Greciei, după două victorii clare în fața celor de la Anterior, PAOK a eliminat și campioana en-titre a Greciei, Olympiacos Pireu.

Răzvan Lucescu joacă pentru a 13-a oară cu trofeul pe masă

Antrenorul român va fi în a cincea finală ca antrenor al lui PAOK, și în a 13-a a carierei. Grecii îl socotesc pe Răzvan un om al finalelor, reușind să ajungă constant să joace cu trofeul pe masă, indiferent de țara în care a activat.

Lucescu jr. a câștigat cel puțin un trofeu în toate țările în care a antrenat, fie că a fost vorba despre România, Qatar, Arabia Saudită ori Grecia.

În Grecia, el este în șasea finală. Pe lângă cele patru disputate cu PAOK, două câștigate, două pierdute, el a fost finalist și în 2014, ca antrenor al Xanthi, prima echipă din Grecia pe care a antrenat-o

Primul trofeu a fost câștigat cu Rapid

În total, în cariera sa de antrenor, Răzvan a numărat 12 finale în ultimii 20 de ani, transformând competiția Cupei într-o chestiune personală, indiferent de țara în care se află.

Primul lui trofeu ca antrenor a fost cucerit în 2006 cu Rapid București, câștigând trofeul Cupei României. El a repetat performanța, în 2007, tot cu Rapid. A pierdut însă finala din 2012, precum și Supercupa în 2006.

Apoi, ca antrenor al echipei El-Jaish, a sărbătorit câștigarea Cupei Qatar Stars, în 2013. Ulterior, a venit cel mai important trofeu din cariera lui: Liga Campionilor Asiei, în 2019, cu Al Hilal.

În Arabia Saudită, ca antrenor al lui Al Hilal, el a câștigat și Cupa Regelui. În Grecia, el a avut cinci apariții în finala Cupei, patru cu PAOK (2018, 2019, 2022, 2023) și una cu Xanthi (2015).

A câștigat și trei titluri de campion

În total, în cariera sa de antrenor, Răzvan Lucescu a bifat 12 finale, numărând șapte trofee câștigate. Pe lângă acestea, antrenorul anului 2025, desemnat la Super Gala Fanatik, a câștigat trei titluri. Două au fost cu PAOK (2019, 2024) și unul cu Al Hilal (2020).

Pentru a opta Cupă și al 11-lea trofeu al carierei, Lucescu trebuie să învingă OFI Creta. Finala Cupei Greciei va avea loc pe 25 aprilie, la Volos, fiind pentru prima dată în istorie când cele două echipe vor juca având trofeul pe masă.

În anul Centenarului, Lucescu, Nae Constantin (secundul lui) și PAOK vizează și un nou titlu. În campionat, PAOK este pe locul trei, la trei puncte de liderul AEK și la un punct de Olympiakos, dar are un meci mai puțin disputat.

Finalele lui Răzvan Lucescu:

Rapid București

Cupa României (câștigător): 2006, 2007, Finalist: 2012

Supercupa României: 2006 (finalist)

El Jaish

Qatari Stars Cup (câștigător): 2013

Xanthi

Cupa Greciei: 2015 (finalist)

PAOK

Cupa Greciei: 2018, 2019 (câștigător) 2022, 2023 (finalist)

Al-Hilal