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Omul finalelor! Performanță remarcabilă pentru unul dintre fotbaliștii care va juca finala Cupei Mondiale

Argentina și Spania de luptă dumincă, de la ora 22.00, pentru cel mai important trofeu din istoria fotbalului, având în lot fotbaliști de miliarde de euro
Catalin Oprea
17.07.2026 | 11:13
Omul finalelor Performanta remarcabila pentru unul dintre fotbalistii care va juca finala Cupei Mondiale
SPECIAL FANATIK
Emiliano Martinez, omul finalelor din lotul Argentinei Foto: Hepta
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Între cei 52 de fotbaliști care vor păși pe arena Metlife, din New Jersey, unde se va disputa finala Cupei Mondiale, sunt multe vedete. Atât Spania, cât și Argentina au în lotul de 26 de fotbaliști, jucători cu nume, performanțe și potențial.

Dibu Martinez a câștigat toate finalele carierei

Între ei este și un caz mai aparte. Portarul sud-americanilor, Emiliano Martínez (33 ani), a câștigat toate cele șapte finale pe care le-a disputat de-a lungul carierei sale, menținându-și un procentaj perfect de 100% victorii.

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La ultima sa performanță, câștigarea Europa League, cu Aston Villa, Martinez a apărat cu un deget rupt. ”Mi-am rupt degetul în timpul încălzirii, dar, pentru mine, fiecare lucru rău aduce și ceva bun. Așa a fost toată viața mea și voi continua la fel.

Ar trebui să-mi fac griji? Sincer, nu mi-am mai rupt niciodată un deget. De fiecare dată când prindeam mingea, degetul se ducea într-o parte. Dar sunt lucruri peste care trebuie să treci și sunt mândru să apăr poarta lui Aston Villa”, a explicat el după meci.

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A fost opt ani rezervă sau împrumutat de Arsenal

Argentinianul e din 2020 la Aston Villa, după transferul de 17,4 milioane de euro de la Arsenal. El a petrecut opt ani la noua campioană a Angliei, în care a apărat doar 15 meciuri, fiind împrumutat la Osford, Sheffield Wednesday, Rotherham, Wolverhampton, Readind și Getafe.

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Dibu a devenit, după semifinala cu Anglia, portarul argentinian cu cele mai multe meciuri jucate la Cupa Mondială. Are 14, mai multe decât Ubaldo Fillol, campion Mondial în 1978, și participant la edițiile din 1974 și 1982.

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Martinez are 66 de selecții la națională și de când a devenit titular, în 2021, a ratat doar zece partide ale Argentinei, patru dintre ele fiind amicale. Practic, în ultimii cinci ani, el a arestat poarta campioanei mondiale, rezervele lui, Rulli și Musso, prinzând rar șansa unui meci.

Lista finalelor câștigate de portarul argentinian:

Cu echipa națională a Argentinei

Cupa Mondială (2022) – Victorie istorică împotriva Franței după loviturile de departajare, marcată de parada sa legendară în fața lui Kolo Muani în minutul 123.

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Copa América (2021) – Victorie cu 1-0 împotriva Braziliei chiar pe stadionul Maracanã, primul său trofeu major cu naționala.

Copa América (2024) – Un nou triumf continental, obținut în fața Columbiei (scor 1-0 după prelungiri).

Finalissima (2022) – Victorie clară cu 3-0 împotriva Italiei pe stadionul Wembley.

Cu echipele de club (Arsenal și Aston Villa)

UEFA Europa League (2026) – Primul său trofeu european major cu Aston Villa, câștigat cu 3-0 în fața celor de la Freiburg.

FA Cup (2020) – Trofeu cucerit alături de Arsenal după o finală câștigată cu 2-1 împotriva lui Chelsea.

FA Community Shield / Supercupa Angliei (2020) – Victorie obținută tot cu Arsenal, la penalty-uri, în fața lui Liverpool.

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