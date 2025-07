”Omul lui Bolojan”, acuzat că blochează primul Gay Pride din Oradea. Controversele evenimentului: „A apărut un șantier peste noapte”

Primarul Florin Birta, ”omul lui Bolojan” din fruntea primăriei de la Oradea, se decide cu greu cu privire la organizarea primului Gay Pride din orașul lăudat de toată lumea pentru dezvoltarea sa.

”Omul lui Bolojan”, acuzat că blochează în mod intenționat primul Gay Pride din Oradea. Ce piedici a întâmpinat asociația care vrea să facă evenimentul

Nu este prima oară când asociația Ark Oradea, cea care vrea să organizeze marșul, se lovește de refuz. S-a întâmplat de două ori până acum, în 2023 și 2024, și se pare că și anul acesta există motive pe bandă rulantă pentru a nu le permite membrilor să defileze prin

Iulian Dițiu, reprezentantul asociației care vrea să facă marșul gay, a depus o cerere cu 11 variante de traseu, care a primit aviz negativ din partea primăriei. După refuz, Ark Oradea a venit cu a 12-a variantă, pentru care încă nu e luată o decizie. Ce se întâmplă, în cele din urmă, cu primul Gay Pride din Oradea, programat pe 26 iulie 2025?

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, cei de la Ark au fost convocați pentru ziua de joi, 24 iulie, de autoritățile locale, urmând ca la ora 13 să susțină o declarație cu privire la hotărârea finală privind acest eveniment.

„A apărut peste noapte un șantier care blochează străzile”

FANATIK l-a contactat pe Dițiu pentru a explica controversele din spatele refuzurilor repetate pe care le-a primit și ne-a spus că există suspiciunea că se vrea în mod intenționat blocarea primului marș gay din Oradea, inventându-se tot felul de evenimente și situații fix în locurile unde ar urma să defileze membrii comunității LGBT.

„Noi am depus o notificare pentru marș în urmă cu mai bine de trei săptămâni și abia ieri primăria a revenit cu un aviz negativ, un aviz de interzicere pentru marș. Ulterior, după ce am primit avizul am depus o declarație scrisă în care am spus că, ok, în regulă.

Motivul pentru care au dat aviz negativ pentru prima cerere a fost că pe o parte dintre traseele propuse de noi, noi am depus 11 variante de traseu, se desfășoară alte evenimente, chipurile, avizate anterior cererii noastre. Pe alt traseu a apărut peste noapte un șantier care blochează străzile. Ce s-a întâmplat e că a fost fabricat un șantier și au fost avizate alte evenimente, încă nu știm 100% care sunt acelea, încercăm să aflăm.

11 variante de traseu, toate respinse. Se așteaptă răspuns pentru a 12-a propunere

Presupunerea noastră, având în vedere ce s-a întâmplat în anii anteriori este că sunt sub o formă sau alta unele religioase. După refuzul de ieri, noi am depus o nouă declarație pentru marș în care am zis, ok, dacă traseele propuse sunt toate ocupate, îți dai seama de ridicolul situației, am venit cu a 12-a variantă.

Am spus: uitați, asta e ultima variantă, noi am respectat termenul legal, se spune că pentru adunări publice trebuie să depui cerere cu cel puțin trei zile înainte. Noi am depus-o marți pentru ziua de sâmbătă, deci încă suntem în termen cu cea de-a 12-a propunere de traseu. Așteptăm un răspuns din partea primăriei, noi vom fi sâmbătă la ora 15:30 în fața Consiliului Județean Bihor de unde vom începe marșul către primărie”, a declarat Iulian Dițiu de la Ark Oradea, pentru FANATIK.

Ce prevede legea și ce se întâmplă, până la urmă, cu primul Gay Pride din mult lăudata Oradea

Ce se va întâmpla, așadar, cu primul marș gay din istoria orașului Oradea? Dițiu ne-a lămurit ce prevede legea în cazul acestui eveniment. Dacă primăria nu va avea nicio obiecție cu privire la cea de-a 12-a variantă de traseu, atunci adunarea se va constitui legal automat.

„Legea adunărilor publice spune că primăria trebuie să primească o declarație scrisă, o informare cu privire la adunarea pe care vrei să o organizezi și poate să nu dea niciun răspuns, ceea ce înseamnă că nu are nicio obiecție de făcut la cererea ta, motiv pentru care adunarea ta publică se constituie legal și jandarmii vor fi acolo pentru protecția participanților. În schimb, dacă primăria vrea să interzică, dacă are vreo obiecție de făcut, trebuie să te înștiințeze în 48 de ore. Primăria, teoretic, conform legii, are termen până mâine să vină cu o obiecție. Dacă primăria nu are vreo obiecție de făcut la ea, sâmbătă marșul se constituie legal”, ne-a spus Dițiu.

Anul trecut, niște evenimente-fantomă au anulat Pride-ul

De ce a fost respins în trecut Gay Pride-ul din Oradea de primarul Florin Birta? Ei bine, în 2024 au existat niște evenimente religioase în parcurile unde ar fi trebuit să fie membrii comunității gay doar că… în realitate, parcurile au fost rezervate, susține Dițiu, fără să se întâmple ceva deosebit, doar pentru blocarea cu orice preț a mișcării gay.

„Anul trecut a fost ușor diferit, am vrut să facem un eveniment în spațiul public, dar nu sub formă de marș, se numea Pride Park. Era o chestie statică, nu mergeam din punctul A în punctul B. Motivul refuzului a fost, din nou, chipurile, că erau alte evenimente aprobate pentru exact aceeași zi, în exact același interval pentru care am depus cerere.

Oradea nu e tocmai cel mai vioi oraș, nu se întâmplă în fiecare zi mare lucru și a fost curios că fix în ziua în care am cerut noi parcurile erau toate ocupate. Am aflat imediat după că parcurile erau ocupate pe hârtie cu evenimente religioase. Noi în ziua respectivă am mers să observăm ce se întâmplă în parcuri, dacă măcar se întâmplă ceva pe bune sau doar au rezervat parcurile ca să ne blocheze accesul. În niciunul din parcurile respective nu s-a întâmplat nimic” , a completat Iulian Dițiu.

Cine e primarul Florin Birta, cel care a avizat negativ marșul gay din Oradea. A crescut sub aripa protectoare a lui Ilie Bolojan

Florin Birta este cel care ocupă funcția de primar după ce Ilie Bolojan, actualul premier al României, s-a mutat în fruntea Consiliului Județean Bihor. În presă, politicianul a fost prezentat deseori ca ”omul lui Bolojan”, căci Birta a fost promovat de fostul primar din Bihor.

„A fost o temă de campanie a unora că „Birta e omul lui Bolojan”. Eu sunt mândru că am putut să învăţ de la Ilie Bolojan administraţie publică. Mulţi primari şi-ar dori această şansă. În campanie au venit candidaţi din toată ţara să-şi facă poze cu Ilie Bolojan, iar acum, după campanie, vin primari să afle cum am procedat noi aici. Legat de proiecte, ca să dezvolţi un oraş trebuie să ai o strategie, nu să lucrezi după ureche, mai ales că cele mai importante proiecte le facem pe proiecte europene, pe care le pregăteşti cu ani înainte. Am participat ca viceprimar la realizarea strategiei de dezvoltare a Oradiei pe următorii 10 ani. Ar fi absurd să nu o continui…”, spunea Florin Birta despre influența lui Bolojan în ascensiunea sa,

Scurt istoric despre marșurile gay din România

Primul Gay Pride din România s-a ținut în anul 2004 în București. Evenimentul a fost organizat de asociația ACCEPT, unul din ONG-urile care militează pentru drepturile persoanelor LGBTQ+ de la noi.

De-a lungul anilor, marșurile gay au devenit mai sigure și mai numeroase. În anul 2018 s-a atins un prim record de participanți, peste 10.000 de oameni mărșăluind pe bulevardele din Capitală. În anul 2022, primul Pride a ajuns și în Cluj Napoca, unul din marile orașe ale țării și centru universitar important. Un alt oraș care s-a înscris pe lista localităților în care comunitatea gay își cere drepturile este Iașiul, evenimentul având loc de curând.

FANATIK a cerut un punct de vedere din partea Primăriei Oradea cu privire la situația relatată în rândurile de mai sus. Până la ora publicării materialului, instituția nu a oferit nicio precizare.