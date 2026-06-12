Omul lui Burleanu, dat afară după 15 ani! Cutremur dictat de autorități la o echipă care a ratat obiectivul

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Unirea Alba Iulia a ratat promovarea în liga secundă, după ce a pierdut barajul cu Popești Leordeni, scor 0-2. Acest lucru a generat o adevărată revoluție la echipa din Ardeal, iar primul care plătește este președintele clubului.

Mihai Dăscălescu, demis de la Unirea Alba Iulia

Mihai Dăscălescu, cel care conducea destinele clubului de 15 ani, a fost demis. El este membru în Comitetul Executiv și , pe care l-a sprijinit încă din 2014. Decizia îndepărtării lui îi pune în pericol și postul de la FRF.

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Conform nu doar Mihai Dăscălescu pleacă de la echipă, ci și antrenorul Dragoș Militaru. El a stat pe bancă la meciul cu Popești Leordeni, după ce anterior echipa fusese condusă de Alexandru Pelici. Sursa citat scrie că noul management al clubului va fi încredințat lui Bogdan Apsotu și firmei sale de impresariat, aceeași care s-a ocupat de revigorarea activității fotbalistice la Corvinul Hunedoara și Gloria Bistrița.

Cristi Pustai preia echipa din Ardeal

iar obiectivul va fi promovarea în prima ligă în sezonul viitor. Pustai a fost jucător la Unirea Alba Iulia, timp de trei sezoane 1995-1998, în Divizia B. El a mai fost în tratative cu Olimpia Satu Mare.

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Clubul din Alba Iulia a a transmis, printr-un comunicat emis zilele trecute, după pierderea barajului de promovare în Liga 2, că a început demersuri la TAS, pentru a se analiza modul în care Federația Română de Fotbal a organizat turneul pentru deciderea a celei de-a cinci promovate în Liga 2.

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Ei acuză că FRF a tratat greșit un caz al CSL Ștefăneștii de Jos la Comisia de Disciplină și Etică. Acestui club nu i s-a aplicat o sancțiune cu puncte scăzută primită din cauza unui litigiu, lucru care nu ar mai fi adus-o în situația de a promova direct în Liga 2, ci ar fi jucat baraj de promovare în locul celor de la SC Popești Leordeni.

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Unirea Alba Iulia își caută dreptatea la TAS

”CSM Unirea Alba Iulia informează opinia publică faptul că a inițiat demersurile oficiale la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne, în legătură cu situația creată în urma deciziei Comisiei de Disciplină și Etică a FRF privind clubul CSL Ștefăneștii de Jos și efectele acesteia asupra turneului de promovare în Liga 2.

În cursul zilei de astăzi, directorul clubului, Mircea Radu Urcan, s-a deplasat la sediul Federației Române de Fotbal pentru discuții pe marginea acestei situații. Alături de acesta s-a aflat și viceprimarul municipiului Alba Iulia, Marius Filimon, demersul beneficiind de sprijinul Primăriei Municipiului Alba Iulia.

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Prin cererea depusă la TAS, clubul solicită analizarea modului în care a fost organizat turneul pentru stabilirea celei de-a cincea echipe promovate din Liga 3 în Liga 2. CSM Unirea Alba Iulia consideră că are un interes sportiv direct și legitim, având în vedere participarea echipei în turneul de promovare și calificarea în finala acestuia.

Prin acest demers, clubul urmărește clarificarea situației și respectarea principiilor de corectitudine și echitate sportivă. Clubul va informa publicul și suporterii cu privire la evoluția acestui caz”, a transmis CSM Unirea Alba Iulia.

Poziția lui Dăscălescu în Comitetul Executiv e în pericol

Din comunicat se deduce și că președintele Mihai Dăscălescu nu mai e factor de decizie la club. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu poziția sa din Comitetul Executiv, deoarece nu poate rămâne acolo decât dacă are funcție activă în club, existînd și varianta ca el să fie mutat pe alt post la Unirea Alba Iulia.

Componența Comitetului Executiv al FRF

Președintele FRF

Răzvan Burleanu

Prim vicepreședintele FRF – președintele LPF

Gino Iorgulescu

Vicepreședintele FRF – reprezentant al fotbalului amator

Cristian Petrean (nou)

Președintele Comisiei Tehnice FRF

Mihai Stoichiță

Președintele CCA

Kyros Vassaras

Președintele sindicatului fotbaliștilor

Emilian Hulubei

Reprezentanți ai cluburilor din Liga 2 (2 locuri)

Bogdan Bălănescu (FC Voluntari)

Cristian Tănase (Chiajna)

Reprezentanți ai cluburilor din Liga 3 (2 locuri)

Mihai Dăscălescu (Alba Iulia)

Florea Spînu (CSO Filiași)

Reprezentant al cluburilor cu activitate exclusivă de copii și juniori

Cătălin Cighir

Reprezentant al cluburilor de fotbal feminin

Alin Ciobanu

Reprezentant al cluburilor de fotbal în sală

Cristian Vornicu