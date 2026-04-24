Omul lui Donald Trump, avertisment incredibil înainte de Cupa Mondială: „Iranul nu poate aduce teroriști în țara noastră!”

Un oficial important din administrația președintelui SUA, Donald Trump, a lansat un avertisment clar pentru iranieni înainte de Cupa Mondială din acest an.
Bogdan Mariș
24.04.2026 | 16:30
Marco Rubio (54 de ani), secretarul de stat al SUA și un apropiat al președintelui Donald Trump (79 de ani) a lansat un avertisment pentru Iran înainte de Cupa Mondială. FOTO: Hepta
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio (54 de ani), un apropiat al președintelui Donald Trump (79 de ani), a anunțat că autoritățile americane nu au o problemă cu sportivii din Iran care ar urma să facă deplasarea pentru Cupa Mondială, însă a avertizat țara din Asia cu privire la celalalte persoane care ar urma să sosească în SUA în cadrul delegației.

Omul lui Donald Trump, avertisment incredibil pentru iranieni

Aflat la Casa Albă alături de Donald Trump și de vicepreședintele J.D. Vance, Marco Rubio a explicat punctul de vedere al americanilor cu privire la participarea naționalei din Iran la Cupa Mondială. Dacă sportivii în sine nu reprezintă o problemă, oficialul a declarat că persoanele care vor face parte din delegație nu pot avea legături cu Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, organizație considerată teroristă de către SUA.

„Nimeni din SUA nu a spus că echipa Iranului nu poate veni. Problema cu Iranul nu e legată de sportivi, ci de alți oameni pe care ar dori să îi aducă alături de ei, printre care se numără și unii care au legături cu IRGC (n.r. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice). Pe aceia nu îi vom lăsa să intre în țară.

Iranul nu poate aduce teroriști din IRGC în țara noastră, prefâcându-se că sunt jurnaliști sau preparatori fizici”, a declarat Rubio pentru Reuters, conform The Athletic. Președintele Donald Trump, care a vorbit în repetate rânduri despre Cupa Mondială de la startul războiului din Iran, a precizat că administrația sa „nu dorește să afecteze sportivii din Iran”.

Varianta ca Iranul să fie înlocuit de Italia la Cupa Mondială, „demontată” de secretarul de stat al SUA

Un emisar apropiat de Donald Trump, Paolo Zampolli, a propus recent ca Iranul să fie înlocuit la Cupa Mondială de Italia, formație care a ratat calificarea, fiind învinsă de Bosnia în finala barajului. Varianta a fost respinsă din start de FIFA, iar secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a avut la rândul său o reacție negativă, precizând că este vorba doar despre „speculații”.

De asemenea, acesta a afirmat că naționala Iranului va rata Cupa Mondială doar dacă autoritățile țării vor lua decizia de a se retrage. „Dacă ei decid să nu vină, e doar decizia lor”, a afirmat Marco Rubio. Iranul s-a numărat printre primele echipe calificate la turneul final, fiind repartizată într-o grupă cu Belgia, Noua Zeelandă și Egipt.

