Omul lui Mircea Lucescu, în topul atacanților cu cel mai slab randament în acest sezon

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După șase etape disputate în SuperLiga României, atacantul celor de la FC Botoșani, Andrei Dumiter, este golghtereul sezonului. El a punctat de cinci ori, dar este prezent și în topul fotbaliștilor cu cele mai multe ratări în acest sezon.

Marius Coman nu a dat niciun gol în acest sezon

Dumiter a irosit cinci ocazii de poartă și dacă ar fi transformat măcar o parte dintre el ar fi condus și mai categoric în acest top.

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La fel de multe ratări precum Dumiter are și croatul Matko Babic, care este cel mai ineficient fotbalist din acest sezon. El a jucat toate meciurile, n-a dat niciun gol și a ratat de șase ori din poziții clare de poartă. Colac peste pupăză, Babic a comis și o lovitură de la 11 metri, în partida cu Universitatea Craiova, scor 1-3.

O prezență cu totul neașteptată în topul fotbaliștilot cu cele mai multe ratări este cea a omului de națională, Marius Coman. Atacantul celor de la UTA nu s-a lipit la gol și, în cele șase meciuri jucate, a ratat patru ocazii mari.

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Randamentul lui Coman este direct proporțional cu forma slabă arătată de UTA în acest sezon. Echipa antrenată de Adrian Mihalcea este pe penultimul loc din clasmant, cu doar trei puncte după șase etape.

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Lucescu îl convocase pentru meciul cu Turcia

În vârstă de 30 de ani, Coman a trecut pe la echipe precum CFR Cluj, U Cluj, CSM Reşiţa Comuna Recea sau Petrolul. În 2022, el a ajuns la Corvinul Hunedoara, echipă cu care a câştigat Cupa României.

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În 2024, el a plecat de la Corvinul Hunedoara la Sepsi, din postura de jucător liber de contract, iar covăsnenii l-au împrumutat după ce au retrogradat, UTA având opțiune de cumpărare definitivă, pe care a activat-o în această vară.

Deși a fost chemat de Lucescu la națională, Coman nu a jucat niciun minut, nici cu Turcia, nici cu Slovacia, când echipa a fost condusă de Ionel Gane. Ulterior, noul selecționer, Gică Hagi, nu l-a mai pus pe lista naționalei la primele lui meciuri ca antrenor al tricolorilor.

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Atacanții cu cele mai multe ratări în 2026/2027:

Matko Babic (Voluntari) 6 meciuri – 0 goluri – 6 ratări

Andrei Dumiter (FC Botoșani) 6 meciuri – 5 goluri – 6 ratări

Marius Coman (Oțelul) 6 meciuri – 0 goluri – 4 ratări