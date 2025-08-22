News

Omul lui Vladimir Putin, despre marele summit cu Zelenski: „Cum putem să ne întâlnim cu o persoană care se preface că este un lider?”

Serghei Lavrov a declarat că Putin e dispus să se întâlnească cu Zelenski, dar „agenda nu este pregătită”. Oficialul rus a lansat o serie de atacuri la adresa lui Zelenski.
Mădălina Cristea
22.08.2025 | 17:43
Omul lui Vladimir Putin despre marele summit cu Zelenski Cum putem sa ne intalnim cu o persoana care se preface ca este un lider
Omul de încredere al lui Vladimir Putin a vorbit despre întâlnirea cu Zelenski. Atac dur la adresa președintelui ucrainean. Sursa foto: Colaj Fanatik, Hepta

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat la NBC că Vladimir Putin este pregătit să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar numai în momentul în care va fi stabilită o agendă clară, iar în prezent, aceasta nu este gata.

Ce spune Serghei Lavrov despre întâlnirea Putin – Zelenski

De asemenea, oficialul rus a lansat o serie de critici dure la adresa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Serghei Lavrov a declarat că Vladimir Putin a acceptat ideea unei întâlniri, însă Kievul ar fi refuzat toate propunerile venite atât de la Moscova, cât și din partea Statelor Unite și a aliaților europeni.

„Putin este pregătit să se întâlnească cu Zelenski când agenda pentru summit va fi gata. Iar această agendă nu este deloc gata”, a declarat Lavrov pentru NBC, motiv pentru care, a spus el, pentru moment nu este planificată nicio întâlnire.

De asemenea, ministrul rus de externe a mai declarat că Rusia a dat dovadă de flexibilitate în privința unor probleme ridicate de președintele Donald Trump la summitul Rusia – SUA. Cu toate acestea, spune oficialul rus, Ucraina nu a dat dovadă de aceeași atitudine în momentul în care Trump s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni, la Washington.

Acuzații la adresa lui Zelenski

„El (Trump) a indicat clar, a fost foarte clar pentru toată lumea că există mai multe principii pe care Washingtonul consideră că trebuie acceptate, inclusiv neaderarea la NATO (a Ucrainei), inclusiv discutarea problemelor teritoriale, iar Zelenski a spus nu la toate. El a refuzat chiar şi, aşa cum am spus, anularea legislaţiei care interzice limba rusă. Cum putem să ne întâlnim cu o persoană care se preface că este un lider?”, susține Lavrov.

De cealaltă parte, Volodimir Zelenski a declarat că Rusia face tot posibilul pentru a împiedica desfășurarea unei întâlniri directe cu Putin. Liderul ucrainean a cerut aliaților occidentali să impună sancțiuni suplimentare Moscovei dacă aceasta nu dă dovadă de voință reală pentru pace.

Într-o conferință de presă alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Kiev, Zelenski a anunțat că a discutat despre garanțiile de securitate oferite Ucrainei, similare cu articolul 5 al Tratatului NATO. El a subliniat că Ucraina nu va ceda teritorii și nu se teme de o întâlnire directă cu liderii ruși.

„Acesta este începutul unui efort mare şi nu este uşor, deoarece garanţiile constau în ceea ce partenerii noştri pot oferi Ucrainei, precum şi în ceea ce ar trebui să fie armata ucraineană şi unde putem găsi oportunităţi pentru ca armata să-şi menţină puterea”, a spus Zelenski.

Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
