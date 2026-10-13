Sport

Omul momentului în SuperLiga i-a întărâtat în direct pe Sorin Cârțu și MM Stoica: „Îl vreau la Craiova!” / „Se maimuțărește!”

Bogdan Mariș
13.10.2026 | 20:09
Omul momentului in SuperLiga ia intaratat in direct pe Sorin Cartu si MM Stoica Il vreau la Craiova Se maimutareste
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Sorin Cârțu (70 de ani) a declarat că l-ar dori la Universitatea Craiova pe fotbalistul lui Dinamo, Danny Armstrong (28 de ani). Mihai Stoica (61 de ani) a reacționat și l-a criticat pe jucătorul scoțian. FOTO: Sport Pictures / colaj Fanatik
Sorin Cârțu a declarat că l-ar dori la Universitatea Craiova pe fotbalistul care a impresionat în acest sezon al SuperLigii, însă Mihai Stoica l-a criticat pe jucător.
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Sorin Cârțu (70 de ani) a declarat că l-ar dori la Universitatea Craiova pe fotbalistul lui Dinamo, Danny Armstrong (28 de ani), care a avut evoluții impresionante în acest sezon în tricoul „câinilor”. Mihai Stoica (61 de ani) a reacționat și l-a criticat pe jucătorul scoțian, care a jucat un rol în eliminarea lui Andre Duarte din meciul Dinamo – FCSB 2-1 de pe 5 septembrie.

Sorin Cârțu îl vrea pe Danny Armstrong la Universitatea Craiova. Mihai Stoica l-a criticat pe fotbalistul lui Dinamo

Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova, a declarat că l-ar dori pe Danny Armstrong la gruparea din Bănie. „Îmi place Armstrong. L-aș vrea în echipă la noi, dacă s-ar putea. Am mai spus-o. Îmi place mult”, a declarat Sorin Cârțu, în direct la Prima Sport.

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Aflat în studio, Mihai Stoica i-a oferit replica oficialului de la Universitatea și l-a criticat pe Armstrong pentru gesturile făcute pe gazon. „Mie nu-mi plac maimuțărelile lui! Eu știu altfel britanicii și scoțienii. Nu cu de-astea ‘Aoleu, ce mi-a făcut’. S-a adaptat la arbitrajul românesc, care i-a permis asta. Dacă arbitrii nu permiteau și îi dădeau galben la prima maimuțăreală, nu mai făcea așa”, a spus președintele Consiliului de Administrație de la FCSB.

Danny Armstrong, omul momentului în SuperLiga

Dinamo a strâns 26 de puncte în primele 11 etape din SuperLiga și se află momentan pe primul loc, iar un rol important în parcursul „câinilor” l-a avut Danny Armstrong. Scoțianul a reușit să marcheze 4 goluri în campionat pentru echipa pregătită de Nuno Campos și a oferit nu mai puțin de 10 pase decisive, fiind lider la acest capitol.

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Cotat momentan la 1.000.000 de euro de platforma de specialitate transfermarkt, Armstrong a semnat cu Dinamo în vara anului trecut, din postura de jucător liber. Actuala sa înțelegere expiră în 2027, însă în contractul său există o opțiune pentru încă un sezon. Înainte de a sosi în România, fotbalistul de bandă lansat de Wolverhampton a mai evoluat pentru Dunfermline, Raith Rovers, Ross County și Kilmarnock. Născut în Anglia, Armstrong a reprezentat Scoția la nivel U16 și are și cetățenie irlandeză.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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