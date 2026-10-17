Omul momentului la Rapid nu vrea să audă de derby-ul cu FCSB: „Serios!”. Exclusiv

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Rapid este în urmărirea liderului Dinamo şi are nevoie de victorie sâmbătă, de la ora 21:30, cu Corvinul. Deşi au derby-ul cu FCSB săptămâna viitoare, atacantul Filip Stojilkovic a declarat că gândul tuturor jucătorilor este să obţină o victorie cu nou-promovata.

Stojilkovic nu se gândeşte la derby-ul cu FCSB: „Mai întâi e meciul de sâmbătă”

Filip Stojilkovic a marcat o „dublă” în victoria de efect pe care Rapidul a obţinut-o pe Cluj Arena, scor 4-3, în faţa celor de la U Cluj. FANATIK şi a povestit că jucătorii nu subestimează niciun adversar şi ar fi o greşeală să se gândească încă de pe acum la derby-ul cu FCSB:

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„Deocamdată mă gândesc la meciul de sâmbătă (n.r. cu Corvinul). Serios vorbind, știu că peste două săptămâni (n.r. – la momentul interviului) jucăm împotriva FCSB-ului, dar mă concentrez pe sâmbătă. Vrem să câștigăm fiecare meci. Nu doar că trebuie, dar în primul rând ne dorim asta. Așa că mai întâi este meciul de sâmbătă, iar apoi derby-ul”, a declarat Stojilkovic pentru FANATIK.

Se bat în „secret” la titlu: „Am discutat despre ce vrem, dar nu declarăm nimic public!”

Rapid este una dintre candidatele la câştigarea titlului. Atacantul elveţian a declarat că este foarte fericit la echipă şi atmosfera din vestiar este una pozitivă. Cu toate acestea, giuleştenii evită să spună că obiectivul este câştigarea campionatului:

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„Sunt fericit, chiar sunt foarte fericit. Vin în fiecare zi cu bucurie la antrenamente pentru că vestiarul este uimitor, oamenii sunt grozavi, iar dacă ai o atmosferă loială și pozitivă, dai randament și pe teren. Cred că vedem asta la fiecare meci, cum a fost și la ultimul meci, cu scorul de 3-4. Dacă nu ai o atmosferă de echipă unită în vestiar, nu poți câștiga un astfel de meci. Noi l-am câștigat pentru că am rămas uniți. (n.r. despre câştigarea campionatului) Am discutat cu echipa despre ce vrem și ce nu vrem, dar nu declarăm nimic public.”, a spus Stojilkovic.

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După primele 11 etape, Rapid este pe locul 2 cu 24 de puncte. Giuleştenii au nevoie de cele trei puncte în faţa Corvinului pentru a se apropia de liderul Dinamo, care a reuşit să câştige cu .

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