Omul numit de Ilie Bolojan să conducă exporturile României, acuzat de milionarul Adrian Porumboiu că a pretins mită: „Mi-a cerut 200.000 de euro şpagă!”

ADVERTISEMENT

Liberalul Daniel Constantin a fost numit în urmă cu câteva săptămâni în funcţia de preşedinte al Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior, având rang de secretar de stat în guvernul Bolojan. Revenirea sa într-o funcţie publică este privită cu scepticism, unul dintre marii fermieri ai României aducându-i acuzaţii grave.

„Politicienii sunt mult mai răi decât arbitrii”

Daniel Constantin este acuzat că în perioada în care a fost ministru al agriculturii în guvernul Ponta ar fi pretins mită. Dezvăluirea a fost făcută de fostul finanţator al echipei FC Vaslui, Adrian Porumboiu, care la vremea respectivă, în 2015, era deţinătorul unor afaceri impresionante în domeniul agricol.

ADVERTISEMENT

„Politicienii sunt mult mai răi decât arbitrii. Mult mai jăpcari. Vă daţi seama unul care mi-a cerut 200.000 de euro! Iar acel ministru al agriculturii, Daniel Constantin, după atâta timp, felcerul ăsta care zice că-i prim-ministru şi doar taie, Bolojan, l-a pus preşedinte la o agenţie de-a statului”, a declarat Adrian Porumboiu, la „FANATIK SUPERLIGA”.

„E o ruşine pentru Ilie Bolojan să pună un şpăgar într-o funcţie publică”

a povestit că după ce a refuzat să dea banii, după câteva luni s-a trezit cu un control de la Ministerul Agriculturii şi a primit o amendă colosală. „Mi-a cerut 200.000 de euro şpagă în schimbul a nimic! Nu i-am dat, iar după şase-şapte luni a găsit el de cuviinţă, s-a supărat tare că e nervos cu nervii, și mi-a dat o sancțiune de 17 milioane de euro, pentru că 17 vaci nu aveau crotalii. Au fost procese, am câştigat după zece ani prin instanţe”, a mai povestit Porumboiu.

ADVERTISEMENT

În acelaşi timp, fostul om de fotbal a criticat dur şi . „Toată ziua taie-taie, nu ştie altceva! Ăsta-i prim-ministru? E felcer! Dacă tot tai aşa de peste tot, fără noimă, fără niciun fel de explicaţii, fără să susții mediul de afaceri, el taie-taie, taie până şi de la copii aia care au 200 de lei. Şi normal că trebuia să pună pe de-alde Daniel Constantin! E o ruşine, după părerea mea! Ruşine pentru el, ca prim-ministru, să-l pună într-o funcţie publică pe un şpăgar!”, este părerea exprimată de Adrian Porumboiu, la „FANATIK SUPERLIGA”.

ADVERTISEMENT

Agenţia Română pentru Investiţii şi Comerţ Exterior în fruntea căreia a fost numit Daniel Constantin are în atribuţii organizarea și funcționarea agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragerea de investiții și promovarea exporturilor României.