Sport

Omul pe care Gigi Becali și MM Stoica au pus ochii, eurogol în FC Voluntari – FCSB. Puștiul de 19 ani și-a declarat recent iubirea pentru culorile roș-albastre

Ciprian Păvăleanu
19.10.2026 | 22:43
Omul pe care Gigi Becali si MM Stoica au pus ochii eurogol in FC Voluntari FCSB Pustiul de 19 ani sia declarat recent iubirea pentru culorile rosalbastre
ULTIMA ORĂ
Remus Guțea a marcat o „bijuterie” în poarta celor de la FCSB. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK
Remus Guțea, unul dintre fotbaliștii pe care FCSB i-a urmărit atent în această vară, a înscris un gol superb în poarta echipei sale favorite. Cât ar trebui să plătească roș-albaștrii pentru „perla” lui FC Voluntari
ADVERTISEMENT

FCSB a intrat în avantaj la pauza meciului cu FC Voluntari, însă Remus Guțea (19 ani) a restabilit egalitatea după 15 minute în repriza a doua. Puștiul-minune al ilfovenilor nu doar că a înscris, ci a făcut-o în mare stil, iar acest lucru l-ar putea aduce cu un pas mai aproape de echipa pentru care și-a exprimat deja iubirea.

Remus Guțea, gol de autor în FC Voluntari – FCSB

Atunci când vorbim despre fotbaliști tineri și talentați din SuperLiga României, nu putem să-l omitem pe Remus Guțea, fotbalistul celor de la FC Voluntari. El și-a demonstrat din nou valoarea, de această dată împotriva FCSB, echipă cu care a recunoscut că ține de când era junior.

ADVERTISEMENT

El a primit o pasă la 30 de metri de poarta lui Târnovanu, a schimbat direcția fulgerător, lăsându-l pe Ofri Arad înfipt cu ghetele-n gazon, după care a înaintat rapid spre careul advers și l-a executat pe portar cu un șut violent, care s-a oprit direct în vinclu. Astfel, Guțea ajunge la 5 reușite în acest sezon, după ce a mai dat un gol contra Craiovei, unul contra lui FC Argeș și o „dublă” în meciul cu Oțelul Galați. VEZI VIDEO AICI.

Cât ar trebui să plătească Gigi Becali pentru a-l transfera pe Guțea la FCSB

Imediat după ce a obținut promovarea în SuperLiga României alături de ilfoveni, Remus Guțea și-a exprimat dorința arzătoare de a întâlni FCSB, fiind echipa pe care a simpatizat-o de mic. La primul meci direct împotriva roș-albaștrilor, Guțea s-a făcut remarcat și toată lumea știe că un prim pas pentru a ajunge la FCSB este acela de a te face observat în meciul direct, urmărit cu atenție de Gigi Becali.

ADVERTISEMENT
De ce nu va ajunge la închisoare elevul care a înjunghiat o profesoară...
Digi24.ro
De ce nu va ajunge la închisoare elevul care a înjunghiat o profesoară și un coleg? Explicațiile judecătorului Cristi Danileț

Totuși, Remus Guțea nu este un necunoscut pentru conducerea celor de la FCSB. În vara acestui an, Marius Baciu, fostul antrenor al roș-albaștrilor, a recunoscut că, împreună cu MM Stoica, l-a urmărit pe puștiul celor de la FC Voluntari. De asemenea, Gigi Becali a fost sfătuit de Mitică Dragomir să acționeze cât mai repede și să facă o ofertă pentru fotbalistul ilfovenilor. Din informațiile FANATIK, pretențiile celor de la FC Voluntari au fost de 600.000 de euro și 15% dintr-un viitor transfer, însă evoluțiile sale bune ar putea influența prețul pentru un eventual transfer în mercato-ul de iarnă.

ADVERTISEMENT
”Sancțiune istorică” pentru Manchester City: doi ani în liga a doua!
Digisport.ro
”Sancțiune istorică” pentru Manchester City: doi ani în liga a doua!
FC Voluntari – FCSB 1-1, LIVE în etapa 12 din SuperLiga. Boutoutaou reluare...
Fanatik
FC Voluntari – FCSB 1-1, LIVE în etapa 12 din SuperLiga. Boutoutaou reluare modestă după o gafă a unui fundaș advers
Arnold Garita a spart gheața. Mesajul afișat după ce a dat gol în...
Fanatik
Arnold Garita a spart gheața. Mesajul afișat după ce a dat gol în FC Voluntari – FCSB
Daniel Pancu a „spionat-o” pe FCSB la meciul cu FC Voluntari! Cu cine...
Fanatik
Daniel Pancu a „spionat-o” pe FCSB la meciul cu FC Voluntari! Cu cine a discutat antrenorul Rapidului înainte de startul partidei
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Rădăcinile războiului rece între Loți Boloni și Gică Hagi. Un episod mai puțin...
iamsport.ro
Rădăcinile războiului rece între Loți Boloni și Gică Hagi. Un episod mai puțin cunoscut: 'Un gest oribil'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!