Omul pe care Gigi Becali și MM Stoica au pus ochii, eurogol în FC Voluntari – FCSB. Puștiul de 19 ani și-a declarat recent iubirea pentru culorile roș-albastre

ADVERTISEMENT

FCSB a intrat în avantaj la pauza meciului cu FC Voluntari, însă Remus Guțea (19 ani) a restabilit egalitatea după 15 minute în repriza a doua. Puștiul-minune al ilfovenilor nu doar că a înscris, ci a făcut-o în mare stil, iar acest lucru l-ar putea aduce cu un pas mai aproape de echipa pentru care și-a exprimat deja iubirea.

Remus Guțea, gol de autor în FC Voluntari – FCSB

Atunci când vorbim despre fotbaliști tineri și talentați din SuperLiga României, nu putem să-l omitem pe Remus Guțea, fotbalistul celor de la FC Voluntari. El și-a demonstrat din nou valoarea, de această dată împotriva FCSB, echipă cu care a recunoscut că ține de când era junior.

ADVERTISEMENT

El a primit o pasă la 30 de metri de poarta lui Târnovanu, a schimbat direcția fulgerător, lăsându-l pe Ofri Arad înfipt cu ghetele-n gazon, după care a înaintat rapid spre careul advers și l-a executat pe portar cu un șut violent, care s-a oprit direct în vinclu. Astfel, Guțea ajunge la 5 reușite în acest sezon, după ce a mai dat un gol contra Craiovei, unul contra lui FC Argeș și o „dublă” în meciul cu Oțelul Galați. .

Cât ar trebui să plătească Gigi Becali pentru a-l transfera pe Guțea la FCSB

Imediat după ce a obținut promovarea în SuperLiga României alături de ilfoveni, Remus Guțea și-a exprimat dorința arzătoare de a întâlni FCSB, La primul meci direct împotriva roș-albaștrilor, Guțea s-a făcut remarcat și toată lumea știe că un prim pas pentru a ajunge la FCSB este acela de a te face observat în meciul direct, urmărit cu atenție de Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Totuși, Remus Guțea nu este un necunoscut pentru conducerea celor de la FCSB. În vara acestui an, Marius Baciu, fostul antrenor al roș-albaștrilor, a recunoscut că, împreună cu MM Stoica, l-a urmărit pe puștiul celor de la FC Voluntari. De asemenea, Din informațiile FANATIK, însă evoluțiile sale bune ar putea influența prețul pentru un eventual transfer în mercato-ul de iarnă.