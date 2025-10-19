Omul pe care Mircea Lucescu îl vrea la națională a decis meciul în locul lui Ianis Hagi. Video

ADVERTISEMENT

Alanyaspor a întrerupt seria de 4 meciuri fără victorie în Turcia. Formația unde evoluează Ianis Hagi și Umit Akdag s-a impus cu 1-0 în meciul de pe teren propriu cu Goztepe, unica reușită a meciului fiind înscrisă chiar de fundașul născut în România. Ianis Hagi a avut la rândul său o contribuție esențială, faza golului pornind de la o acțiune a sa.

Umit Akdag a înscris pentru Alanyaspor în victoria cu Goztepe. Faza golului a pornit de la Ianis Hagi

După o primă repriză echilibrată, Alanyaspor a arătat mai bine în partea secundă a meciului cu Goztepe, iar gazdele au reușit să obțină o victorie importantă, 1-0, unicul gol fiind marcat în minutul 83 de Umit Akdag. Fotbalistul care a reprezentat România la nivel U21 a punctat cu un șut din careu și a refuzat să se bucure, deoarece a evoluat pentru Goztepe în sezonul 2023-2024.

ADVERTISEMENT

Faza golului a pornit însă de la Ianis Hagi. Internaționalul român a primit balonul în banda dreaptă, înainte de a fi faultat de Miroshi. Makouta a executat scurt lovitura liberă, pasându-i lui Hagi, care l-a lansat apoi pe fotbalistul african. Acesta a centrat în careu, iar un fundaș al oaspeților a respins mingea până la Akdag, care a marcat. Rezumatul partidei poate fi urmărit .

Ce note au primit Ianis Hagi și Umit Akdag după Alanyaspor – Goztepe 1-0

Ținând cont de faptul că a marcat unica reușită a partidei, iar echipa sa nu a primit gol, Umit Akdag a fost declarat „omul meciului” de către site-ul , care l-a notat cu 8.8 pe fotbalistul născut la București. De cealaltă parte, Ianis Hagi a primit nota 7.2, puțin peste media echipei (7.09).

ADVERTISEMENT

Alanyaspor a ajuns la 13 puncte după acest succes și a urcat pe locul 8 în clasamentul primei divizii din Turcia. Pentru formația lui Ianis Hagi și Umit Akdag urmează un duel în deplasare contra celor de la Kocaelispor, care se va disputa sâmbătă, 25 octombrie, de la ora 17:00.

ADVERTISEMENT

Umit Akdag, dorit de Mircea Lucescu la echipa națională

Născut la București din părinți turci, , evoluând în 10 partide în ultimii doi ani. Fundașul a reușit să și marcheze de două ori pentru naționala de tineret a României. și la nivel de seniori, însă fotbalistul nu s-a decis încă, având varianta de a evolua pentru Turcia.

„Am vorbit și cu Akdag să-l conving să vină. Nu l-am convins. I-am zis să se mai gândească, el tot speră să îl ia în echipa Turciei. În echipa Turciei va fi greu să debuteze. I-am zis că îi va fi foarte greu să ajungă acolo și că aici are o posibilitate, cel puțin până se întoarce Drăgușin.

ADVERTISEMENT

A zis că s-a gândit, că a vorbit cu familia. El e născut aici, dar s-a întors în Turcia, pentru că părinții sunt turci. Și sigur că și el la un moment dat se va întoarce acolo de unde sunt părinții. El vrea în Turcia!”, a afirmat selecționerul la FANATIK SUPERLIGA.