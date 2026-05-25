Omul pe care Peter Magyar nu-l poate da ușor jos a fost de curând în România. Capcana în care riscă să cadă liderul de la Budapesta. Scandalul nu se mai termină după debarcarea lui Orban

ADVERTISEMENT

Victoria spectaculoasă a lui Peter Magyar la alegerile care au avut loc recent în Ungaria a schimbat semnificativ peisajul politic de la vecini, zguduind sistemul de relații și încrengăturile care dăinuiau de un car de ani, sistem în fruntea căruia se afla Viktor Orban de la FIDESZ. Chiar dacă noua putere de la Budapesta a promis o curățenie generală în instituțiile statului, există un mare obstacol pe care Magyar nu îl poate elimina atât de ușor, ceva ce atârnă greu de imaginea sa victorioasă: președintele țării, Tamas Sulyok.

Președintele Ungariei, greu de dat jos. Peter Magyar se împiedică de ”elefantul din cameră”

Liderul formațiunii Tisza a lansat un ultimatum fără precedent pentru mai mulți demnitari considerați apropiați de vechiul regim. El le-a cerut să plece din funcții pe 31 mai, avertizând că noua majoritate parlamentară va folosi toate instrumentele legale pentru a-i înlătura dacă refuză să demisioneze. În discursul victoriei din 12 aprilie 2026, Peter Magyar a transmis un mesaj extrem de dur împotriva celor pe care îi consideră stâlpii sistemului construit de Orban.

ADVERTISEMENT

Ținta principală a atacurilor sale a devenit chiar șeful statului, Tamas Sulyok, Magyar criticându-l aproape zi de zi de când s-a înscăunat ca prim-ministru, susținând că nu și-a exercitat rolul constituțional, comportându-se mai degrabă ca un executant obedient al fostei puteri. „În ochii mei, el nu este președintele republicii”, a afirmat Magyar, iar declarația sa a provocat controverse uriașe,

Tamas Sulyok, mandat prezidențial controversat

Liderul Tisza consideră că Sulyok a transformat funcția prezidențială într-o simplă formalitate și că a semnat fără opoziție toate documentele venite din zona guvernamentală. Pentru Magyar, un astfel de președinte nu mai poate reprezenta echilibrul democratic al statului. Ofensiva sa agresivă împotriva președintelui nu e văzută cu ochi buni de toată lumea. Unele voci din zona liberală și academică avertizează că atacurile personale împotriva instituției prezidențiale riscă să creeze un precedent periculos.

ADVERTISEMENT

Printre cei care au reacționat se numără și Gabor Fodor, fost ministru și una dintre figurile importante ale liberalismului maghiar. Acesta a susținut că, indiferent de opiniile publice despre Tamas Sulyok, funcția prezidențială trebuie tratată cu respect. Controversa a devenit și mai mare după ce Peter Magyar a susținut că a avut o discuție directă cu șeful statului în cadrul căreia i-a sugerat să își dea demisia. Ulterior, Sulyok ar fi decis să rămână, ceea ce a dus la amplificarea tensiunii.

ADVERTISEMENT

Tamas Sulyok nu este pentru prima oară în mijlocul scandalurilor politice din Ungaria. A devenit un personaj controversat încă din luna februarie 2024, când și-a preluat mandatul prezidențial. anumiți istorici și cercetători maghiari au adus în discuție trecutul tatălui său și legăturile cu ideologia național-socialistă. Într-un discurs în fața liderilor comunității evreiești, Sulyok a recunoscut public trecutul controversat al tatălui său și a spus că informațiile apărute l-au afectat profund. El a insistat că urmașii nu pot fi făcuți responsabili pentru păcatele generațiilor anterioare.

ADVERTISEMENT

Activitatea de avocat a lui Sulyok de la începutul anilor 1990, pusă sub semnul întrebării

De asemenea, asupra actualului președinte au planat și acuzații legate de activitatea sa de avocat în anii 1990. Criticii au spus că a facilitat așa numitele ”contracte de buzunar”, prin care terenurile agricole ajungeau cu ușurință în posesia străinilor. Procurorii au respins, însă, solicitările prin deschiderea unor acțiuni judiciare împotriva sa. Chiar și fostul partid de guvernământ, FIDESZ, a dat uneori impresia că îl tratează cu prea multă considerație pe propriul președinte. În două situații importante de anul trecut, guvernul a ignorat veto-urile formulate de Tamas Sulyok și a mers mai departe cu proiectele legislative contestate de acesta.

Criticii îi reproșează că tace în momente esențiale și că nu respectă rolul constituțional pe care îl are, acela de garant al unității naționale și al funcționării democratice a statului. Sulyok a răspuns acestor acuzații într-un interviu, afirmând că președintele își îndeplinește misiunea constituțională „prin simpla sa existență” și prin faptul că oferă legitimitate juridică deciziilor politice.

ADVERTISEMENT

Peter Magyar nu îl poate da foarte ușor jos pe președintele pus de oamenii lui Orban în Parlamentul Ungariei (în țara vecină, șeful statului nu e ales de popor, ci de către parlamentari). Constituția îi oferă șefului statului o protecție foarte puternică. Persoana președintelui este considerată inviolabilă, iar împotriva sa nu poate fi începută nici măcar o procedură penală în timpul mandatului.

În ce condiții poate fi debarcat președintele maghiar

Mandatul președintelui Ungariei poate înceta doar în câteva situații foarte clare: la expirarea termenului, în caz de deces, dacă acesta devine incapabil să își exercite atribuțiile pentru o perioadă lungă, în cazul incompatibilității, prin demisie sau printr-o procedură oficială de destituire. Aici apare numele „marele elefant din cameră” pentru Peter Magyar. Chiar dacă noua putere are o majoritate consistentă, simpla voință politică nu este suficientă pentru a-l da la o parte pe Tamas Sulyok.

Procedura de destituire este complicată și presupune mai multe etape dificile. E nevoie mai întâi de sprijinul unei părți importante a Parlamentului pentru declanșarea procesului, iar apoi cazul ajunge în fața Curții Constituționale, care funcționează practic ca o instanță de judecată. Mai mult de atât, judecătorii constituționali pot decide că eventualele încălcări ale legii nu sunt suficient de grave pentru a justifica înlăturarea președintelui. Într-un asemenea scenariu, Sulyok ar rămâne în funcție dacă noua majoritatea parlamentară ar vota împotriva lui.

Profesor de drept constituțional, avertisment pentru Magyar. Capcana în care riscă să cadă

Profesorul de drept constituțional Peter Hack avertizează că Peter Magyar riscă să intre într-o capcană politică și juridică. Într-o analiză publicată pe Facebook, juristul a spus că argumentele folosite până acum împotriva președintelui sunt mai degrabă emoționale decât constituționale. El a atras atenția că regulile după care a fost ales Tamas Sulyok sunt aceleași care au fost folosite pentru toți președinții Ungariei după 1990.

Prin urmare, susține Hack, nu se poate afirma că alegerea lui Sulyok a fost rezultatul unui abuz juridic excepțional al regimului Orban. Profesorul admite că noua majoritate va găsi probabil o modalitate de a-l îndepărta pe președinte, însă avertizează că o astfel de mișcare poate afecta chiar legitimitatea noii puteri. În opinia sa, dacă un lider este eliminat prin metode care forțează limitele statului de drept, aceeași problemă se poate întoarce împotriva celor care ajung ulterior la conducere.

„Dintr-un copac putred nu poate ieși un fruct sănătos”, a concluzionat juristul, invocând chiar un pasaj biblic pentru a explica pericolul unei rupturi constituționale. Pentru Peter Magyar, miza este uriașă. După ce a reușit imposibilul și , noul lider al Ungariei trebuie acum să demonstreze că poate reconstrui instituțiile fără să repete excesele pe care le reproșează fostului regim. Iar lupta cu Tamás Sulyok ar putea deveni primul mare test care va arăta dacă promisiunea unei „noi Ungarii” poate supraviețui confruntării cu realitatea constituțională.

Președintele maghiar Tamas Sulyok a fost, de curând, în România, la Șumuleu Ciuc, cu ocazia pelerinajului dedicat Rusaliilor catolice. La evenimentul religios unde se strâng anual membrii comunității maghiare de la noi și de peste graniță au participat zeci de mii de oameni.