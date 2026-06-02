Omul pe care Sorana Cîrstea îl vede ca pe „un al doilea tată” s-a pronunțat cu privire la retragerea sportivei: „Acesta e sfatul meu”. Ce spune despre comparația cu Simona Halep

ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea a revenit în sferturile de la Roland Garros după 17 ani și o va înfrunta pe Mirra Andreeva într-un duel care se anunță a fi extrem de interesant. Înainte de această partidă, fostul antrenor al Soranei, Marius Comănescu (59 de ani), care se află la Paris alături de sportiva clasată pe locul 18 WTA, a vorbit în cadrul unui interviu pentru FANATIK despre perioada excelentă pe care o traversează Sorana Cîrstea. Sportiva a afirmat după succesul cu Xiyu Wang că Marius Comănescu este „ca un al doilea tată”, având un rol foarte important din punct de vedere moral.

Cum vede fostul antrenor al Soranei Cîrstea duelul cu Mirra Andreeva

Cum vedeți partida cu Mirra Andreeva?

– Este o adversară redutabilă, care joacă un tenis foarte bun, este și într-un moment bun ca formă, dar la ce a arătat Sorana până acum și de o perioadă bună de timp, cred că și ea e îndreptățită să intre pe teren hotărâtă să câștige acest meci.

ADVERTISEMENT

Am discutat de foarte multe ori cu . O consideră o jucătoare mai completă decât Simona Halep.

– Nu îl comentez pe Cristian, eu sunt o persoană mai tehnică, mai mult pe făcut ceva în tenis decât pe comentat. E și un bun amic de-ai mei, cu care mă cunosc de foarte mulți ani, nu am de ce să comentez eu ce a spus. Până la urmă, e părerea lui. Sunt două jucătoare exponențiale pentru tenisul românesc și nu pot să spun decât că îmi doresc să mai avem și în viitor parte de jucătoare de asemenea calibru. Cred că e cea mai bună concluzie.

ADVERTISEMENT

Tăietoarea de capete de serie, în acțiune la Paris. 13 jucătoare de-a lungul carierei, din top 10, pe care le-a bătut Sorana. Mai urmează și altele?

ADVERTISEMENT

– Eu așa sper. Tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă o îndreptățește să se aștepte și să încerce și să reușească un rezultat foarte bun. E clar un meci foarte echilibrat, un meci foarte greu. Este un meci în care va trebui să arate cu adevărat ce poate. Dar eu sunt convins că dacă abordează meciul liniștită și se ține de ce tactică își face cu antrenorul, o să fie acolo.

ADVERTISEMENT

La fel ca Sorana, și Andreeva este o jucătoare foarte bună și de dublu. E un avantaj?

– Întotdeauna este un avantaj să joci bine și dublu, pentru că îți deschide alte oportunități de execuții tehnice în timpul jocului. Rămâne să vedem în ce măsură se va folosi de chestia asta.

Ce a declarat Marius Comănescu despre retragerea Soranei Cîrstea

Am văzut ultimele ei declarații, . Ați discutat, cum vedeți lucrurile astea?

– Nu, e o chestie a ei personală și ea e singura care trebuie să ia decizia. Lucrurile astea trebuie să le decidă ea, cu mintea ei, cu ce simte ea în momentul respectiv și toată lumea ar trebui să respecte decizia ei.

ADVERTISEMENT

În toată perioada asta ați rămas în contact și în relații bune, presupun că ea v-a invitat să veniți la Paris.

– Bineînțeles.

Veți încerca să o convingeți să nu se retragă? Ați purtat discuții în acest sens?

– Nu, din contră, sfatul meu e să ia ea singură decizia care crede că o are de luat, cu mintea ei. Nu putem noi să trăim viața altora. Noi trebuie să ne trăim fiecare viața noastră și fiecare vedem lucrurile din punctul nostru de vedere, le orientăm într-o anumită direcție sau în alta doar prin prisma a ceea ce simțim. Nu m-aș încumeta să îi dau eu vreun sfat. Eu încerc aici să o ajut cu sprijin moral, să mă bucur de tenisul pe care îl joacă, să mai stau cu antrenorul ei (n.r. Adrian Cruciat), care mi-a fost și elev. E o reuniune plăcută și probabil că asta ajută puțin, cred că e important și pentru ea, și pentru Adrian, și pentru mine. E o plăcere și pentru mine să fiu aici.

Care este aspectul pe care Sorana Cîrstea l-a îmbunătățit în acest sezon

Domnul Țiriac va fi prezent la meci?

– Bănuiesc că da, dar nu știu. E un fost mare sportiv român, un om de sport, mi-e foarte greu să cred că nu va fi prezent.

Cât a contat aportul lui Adrian Cruciat în toată ascensiunea asta a Soranei și în evoluțiile foarte bune din acest sezon?

– Foarte mult, sunt convins, nu numai al lui, ei sunt o echipă. Este Adrian, este Artemon Apostu-Efremov și Adrian Gavrilă. Cu toți trei am avut plăcerea să lucrez. Sunt o echipă tânără de antrenori, care sunt foarte dedicați, foarte în regulă, au toți rolul lor în ascensiunea ei, cu siguranță.

Ea întotdeauna din punct de vedere fizic, tehnic, a stat foarte bine. Tenisul fiind și un sport mental, aici a avut anumite momente în care poate nu s-a ridicat la nivelul valorii ei. S-a schimbat acest lucru? E mai puternică mental, aici ar fi cheia?

– Este un punct la care a progresat foarte mult, s-a maturizat și ca persoană, și ca sportiv, cu siguranță are și lucruri tehnico-tactice pe care le-a îmbunătățit în ultima perioadă. Și fizic, și ca recuperare, și tehnic, și tactic. Sunt lucruri adăugate acolo. Eu am tot văzut-o atât de mult în decursul timpului și am lucrat, aici chiar pot să apreciez corect.

Cred că ar fi ceva extraordinar ca Sorana să joace o semifinală sau o finală la 36 de ani. Cu siguranță are puterea asta.

– Și eu zic la fel, să vedem.

Cu Andreeva va conta mult experiența ei.

– Cu siguranță.