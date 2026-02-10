Sport

“Oneaţă” Augustin, impresionat de Dinamo, dar dezamăgit de atacanţi: “O să se supere, dar nu e de nivelul nostru! E jucător de provincie”

Ionel Augustin, legenda lui Dinamo, analizează sezonul echipei din Ștefan cel Mare și vorbește despre șansele la titlu. Care este jucătorul care nu are calitate pentru nivelul „câinilor roșii”.
Alex Bodnariu
10.02.2026 | 13:30
Oneata Augustin impresionat de Dinamo dar dezamagit de atacanti O sa se supere dar nu e de nivelul nostru E jucator de provincie
Ionel Augustin are mare încredere în Dinamo. Ce spune fostul mare fotbalist despre șansele la titlu
Ionel Augustin, fostul mare fotbalist al celor de la Dinamo, se bucură de ceea ce vede în acest sezon la echipa din Ștefan cel Mare. Legenda clubului are încredere în Zeljko Kopic și își dorește din tot sufletul un nou titlu de campioană pentru „câinii roșii”.

Ionel Augustin are mare încredere în Dinamo. Ce spune fostul mare fotbalist despre șansele la titlu

“Oneaţă”, așa cum este poreclit fostul fotbalist, a fost invitatul lui Cristi Coste în emisiunea „FANATIK Dinamo”. Acesta a vorbit despre sezonul făcut de „câinii roșii” și despre șansele la titlu. Ionel Augustin este de părere că echipa din Ștefan cel Mare poate, după mulți ani, să dea marea lovitură și să cucerească trofeul.

„Îmi place foarte mult cum arată Dinamo. Am fost îngrijorat la începutul campionatului, pentru că au plecat niște jucători de valoare. Au venit fotbaliști cu o stare de spirit asemănătoare cu cea de la Dinamo. Schimbarea Musi – Politic a fost bună pentru Dinamo. Îmi place foarte mult cum arată Dinamo. Fac posesie. E o echipă foarte bine pregătită și lucrată.

Eu de multe ori am spus că va trage la titlu. Jocul era foarte bun și la început de sezon, dar nu prea dădeau goluri. Și banca e una bună. Ar mai trebui un atacant și un mijlocaș, dar, una peste alta, eu zic că e foarte bine”, a declarat Ionel Augustin la „FANATIK Dinamo”.

Alex Pop, criticat de “Oneaţă” Augustin. Unde mai are de lucrat atacantul de la Dinamo

În plus, “Oneaţă” a făcut și o radiografie a lotului lui Zeljko Kopic. Acesta consideră că Dinamo arată bine, însă susține că este nevoie de întăriri în linia ofensivă. Mai mult, a vorbit despre Karamoko, pe care l-a lăudat, dar și despre Alex Pop, despre care spune că nu este un fotbalist de Dinamo.

„Am rezervele mele la Perica. Nu a avut încredere în el. A simțit că nu e titular. Cred că aici a fost problema. Nu a ținut pasul cu grupul respectiv. A apărut însă Karamoko, un jucător foarte puternic. Alex Pop, poate o să îi supăr pe cei de acolo, e un jucător foarte bun, dar nu pentru Dinamo. E un fotbalist de provincie. Trebuie să ai încredere în tine la Dinamo. Dacă pleacă de la Dinamo, oriunde face față”, a mai spus Ionel Augustin.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
