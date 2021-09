„Oneață” Augustin redivivus: „După ce-am pierdut campionatul în ’79, m-am dus la șpriț cu Dobrin” Video

Ionel Augustin a fost un jucător decisiv mai bine de un deceniu, între 1974 și 1985, în atacul lui , cu care a eliminat campioana Europei, (, la București, cu 70.000 de spectatori în tribunele fostului stadion , acum „Arena Națională”) și a ajuns în semifinalele Cupei Campionilor Europeni în sezonul 1983-1984.

Produs sută la sută al Centrului de Copii și Juniori al lui Dinamo, „Oneață”, cum era alintat de suporteri, coechipieri și… adversari, are acum aproape 66 de ani (îi va împlini pe 11 octombrie) și antrenează juniorii U17 la clubul vieții sale.

și-a amintit într-o ediție a emisiunii , Ovidiu Ioanițoaia pentru conformitate, ce a pățit după memorabilul meci cu

Victoria neașteptată a echipei din Pitești, în urma unei evoluții senzaționale a , a „mutat” atunci titlu de campioană din „Ștefan cel Mare” în „Trivale” și a făcut „valuri” uriașe în fotbalul românesc.

„După meciul cu FC Argeș când am pierdut campionatul chiar pe stadionul Dinamo, 3-4 în iunie 1979, am fost acuzați că am vândut meciul. Aveau unele informații că eram eu implicat. Mi-au făcut și percheziție acasă! Dar eu eram la un șpriț cu Ivan și cu Dobrin, după meci, și ăia erau la mine în casă, la Bucur Obor” – Ionel Augustin