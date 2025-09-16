ONJN, război împotriva operatorilor de jocuri de noroc de pe piața neagră! Plângeri penale împotriva rețelelor ilegale

Pe fondul taxării suplimentare a fondurilor de noroc, piața neagră din acest domeniu a înflorit atât în România, . Acest fenomen este unul foarte periculos și pentru jucători, care sunt expuși riscurilor și nu au niciun control asupra banilor pe care îi cheltuie pe platformele ilegale.

ONJN, război împotriva operatorilor de jocuri de noroc de pe piața neagră!

În acest sens, ONJN (Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc) a început războiul cu operatorii ilegali de jocuri de noroc din România. Într-un comunicat de presă, ONJN a transmis că a depus trei plângeri penale împotriva a trei entități care ofereau jocuri de noroc online fără licență și care permiteau accesul jucătorilor din România.

Site-urile de jocuri de noroc prin care se desfășura această activitate au fost deja introduse pe lista neagră. Totodată, sesizarea organelor de urmărire penală are ca obiectiv identificarea și tragerea la răspundere a adevăraților beneficiari din spatele acestor platforme ilegale:

„Este un pas esențial pentru a stopa nu doar activitatea vizibilă, ci și rețelele care profită din umbră de pe urma pieței negre a jocurilor de noroc”, se arată în comunicatul celor de la ONJN.

Instrumente noi pentru combaterea operatorilor de pe piaţa neagră!

Prin pachetul legislativ nr. 1, aprobat de Guvernul României și adoptat de Parlament, ONJN are acum instrumente noi pentru a controla mai eficient atât operatorii licențiați, cât și activitatea de pe piața neagră.

ONJN va emite primele ordine oficiale de eliminare a conținutului ilegal din mediul online, în temeiul Regulamentului european privind serviciile digitale (Digital Services Act – DSA). Aceste măsuri marchează începutul unei noi etape în lupta ONJN împotriva pieței negre: o etapă în care rețeaua ilegală a jocurilor de noroc este confruntată direct, fără menajamente.

ONJN susţine că noile prevederei legislative adoptate recet reprezintă instrumentul de lucru în combaterea eficientă a . Oficiul monitorizează fiecare mişcare a procesatorilor de plăţi, a furnizorilor de software, dar şi a celorlalţi prestatori de servicii implicaţi în industria jocurilor de noroc.

ONJN, mesaj clar: „Orice activitate clandestină va fi identificată, investigată și sancționată”

Cei care vor sprijinii operatorii ilegali comit o infracţiune şi nu vor mai putea activa pe piaţa din România. ONJN a transmis un mesaj clar odată cu aceste plângeri penale:

„Orice activitate clandestină va fi identificată, investigată și sancționată. Acest tip de activitate afectează jucătorii, subminează integritatea pieței și privează statul de colectarea veniturilor cuvenite bugetului.

ONJN va folosi toate pârghiile legale pentru a proteja interesele cetățenilor și pentru a restabili ordinea în această industrie”, se arată în comunicatul Oficiului.

În acest sens, în ultimele 5 luni au fost efectuate 5.130 de acte de control, au fost aplicate 130 de sancțiuni cu o valoare a amenzilor aplicate de 3.780.000 de lei, au fost depuse 32 de plângeri penale, au fost indisponibilizate 144 de mijloace de joc, au fost înscrise pe lista neagră 93 site-uri, au fost revocate 28 licențe și au fost suspendate temporar 3 platforme licențiate de jocuri de noroc online.