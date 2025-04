„Onoarea nu se cuantifică sportiv!”. Reacție-șoc a lui Marian Iancu după ce Rapid a încurcat CFR Cluj în lupta la titlu: „Aranjamentele sunt mutuale, între jucători!”

Marian Iancu a făcut insinuări incredibile după . Ce spune fostul investitor din fotbalul românesc și susținător al „alb-vișiniilor”.

Marian Iancu, după CFR Cluj – Rapid 1-1: „Un meci ciudat. Toți cei 22 de jucători se întrebau ce caută pe teren”

Marian Iancu a surprins la FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care e LIVE în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30 pe FANATIK.RO: „Onoarea nu se cuantifică sportiv. Sportiv se cuantifică titluri, cupe, banii care vin din Europa, alea rămân. Că ești un om de onoare ești un pic de fraierică sau că ești un club care își respectă blazonul cum a fost Rapidul în repriza a doua.

Eu am niște opinii diferite, dar nu mă apuc să le vorbesc acuma. E un meci ciudat. Și ei se întrebau ce căutau pe teren, toți cei 22 de jucători. După lucrurile s-au așezat, mai ales străinii și cei de la Rapid au jucat serios”.

Marian Iancu : „Rapidul merita victoria, mai ales că eu nu sunt sigur că acolo a fost ofsaid, iar penalty a fost clar. În general, Rapid a jucat la un moment ca o echipă care vrea să câștige, iar asta înseamnă onoare”.

Marian Iancu își aduce aminte cum a pierdut titlul de campion: „S-au complicat lucrurile pe bază de onoare și nu știu dacă e bine”

Marian Iancu și-a adus aminte cum a pătimit când era la Poli Timișoara: „Pentru că eu sunt Stan Pățitul. Eu și cu Porumboiu, amândoi am mai făcut de-astea, am zis că suntem băieți buni și onorabili, avem echipe puternice, am făcut egal și a câștigat Oțelul campionatul. Tocmai din cauza asta, că am căutat noi victoria și onorabilitatea s-a uitat. Pe tabelă a rămas campioană Galațiul.

În contextul în care sub orice formă CFR-ul e singura care poate să îi pună probleme din punctul meu de vedere FCSB-ului și ar trebui să iasă campioană și să joace finala de Cupă cu Rapidul. Și atunci normal că lucrurile s-au mișcat.

Meciul era undeva fără nisip, erau pe ape tulburi până s-au dezmeticit cei din teren și Rapid a arătat onorabil. Nu știu în final cum se va cuantifica onorabilitatea asta în dreptul Rapidului: locul 5-6, câștigarea campionatului sau locul 4 și un baraj de europene. S-au complicat lucrurile pe bază de onoare și nu știu dacă e bine”.

„Jucătorii au preferat să joace la angajament maxim, după ce în prima repriză au fost cumva buimaci”

Marian Iancu respinge termenul de „blat”: „Nu se fac înțelegeri. Astea nu mai există, să vorbească patronii, să intre în vestiar, să spună. Astea nu există. Astea sunt mutuale, în conștiința și în subconștientul jucătorilor și antrenorilor, în modul cum pregătesc, presiunea dinaintea jocului, astea se simt și se produc în teren. Nu se aranjează, nu se discută.

Iar Rapidul, dacă simțea cu CFR Cluj și era un sentiment corect, matematic, pe care să îl trăiască, să îl simtă, în sensul în care nu trebuiau să dezvolte un angajament enorm așa, încât să pună în colț pe CFR. I-a obligat să joace puternic mai departe chiar împotriva lor și în Giulești, și în Cupă dacă ajung în finală.

Horia Ivanovici a intervenit și l-a întrebat concret: „Adică dumneavoastră spuneți că practic Rapidul nu și-a urmărit interesul pragmatic?”.

Marian Iancu a confirmat și a explicat în continuare: „Exact asta spun. Jucătorii au preferat să joace la angajament maxim, după ce în prima repriză au fost cumva buimaci. Ideea e că s-a jucat fotbal și sper ca onorabilitatea asta îi ajute pe final pe Rapid. Altfel joacă CFR Cluj finala Cupei cu Rapid dacă e campioană”.

„Rapid a pățit la fel ca Universitatea Craiova în 1998”

Marian Iancu revine la momentul în care Timișoara a ratat titlul in extremis: „Eu am pățit-o cu Porumboiu. Vorbeam înainte de meci cu el că jucăm la victorie și ne-a ajutat arbitrul să facem egal, exact ca la CFR – Rapid. Nu le-a dat penalty celor de la Vaslui și am făcut egal, s-a pierdut campionatul.

Rapid a pățit la fel ca Universitatea Craiova în 1998, e exact aceeași situație. Eu asta voiam să spun. Parcursul lui Hermannstadt în ultimele meciuri a fost din ce în ce mai slab și sunt complet demobilizați. Sunt apriori eliminați, dar nu îi scoți, atunci hai să fim serioși, nu meriți Cupa.

Eu cred totuși că Rapid este peste Hermannstadt, chiar dacă ultimul joc l-au pierdut în minutul 90 și ceva, un gol care a făcut diferența pentru Hermannstadt dar nu s-a pus”.