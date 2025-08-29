News

Onorariul plătit de statul român avocaților americani care au reușit blocarea vânzării tabloului de El Greco. România, în luptă cu un miliardar rus pentru pictura din patrimoniul național

Suma uriașă plătită de statul român avocaților americani care au reușit să blocheze vânzarea tabloului de El Greco. Ce se întâmplă cu pictura estimată la 9 milioane de dolari
29.08.2025
Onorariul platit de statul roman avocatilor americani care au reusit blocarea vanzarii tabloului de El Greco Romania in lupta cu un miliardar rus pentru pictura din patrimoniul national
SPECIAL FANATIK
România se luptă la New York pentru un tablou de El Greco.

Statul român încearcă de decenii întregi să recupereze mai multe tablouri extrem de valoroase, despre care susține că fac parte din patrimoniul național. Anul acesta, România a reușit să anuleze vânzarea la o licitație din New York a unui tablou de El Greco, cu o valoare estimată la circa 9 milioane de dolari. Pentru această acțiune în instanță statul român a angajat o echipă de avocați de top, pentru care a plătit un onorariu semnificativ.

Cât i-a plătit statul român pe avocații americani în procesul pentru El Greco

Blocarea vânzării tabloului „Sfântul Sebastian” de El Greco, ce trebuie să aibă loc la casa de licitații Christie’s New York, de către statul român la începutul acestui an a fost salutată de către premierul de la acea dată, Marcel Ciolacu. Fostul lider PSD a felicitat în mod special echipa de avocați angajată de către autoritățile române și Ministerul Finanțelor, cel care s-a ocupat de acest caz.

„Blocarea vânzării la licitație a tabloului ‘Sfântul Sebastian’ al celebrului artist ‘El Greco’, care face parte din patrimoniul românesc, este o mare reușită a statului român și a echipei de avocați care ne reprezintă. Îi felicit pe reprezentanții Ministerului de Finanțe care gestionează acest caz și pe toți cei implicați în această victorie de etapă”, transmitea premierul Marcel Ciolacu la finalul lunii ianuarie a acestui an.

Câteva luni mai târziu, la finalul lui mai, ministrul de finanțe, Tanczos Barna, anunța o nouă victorie de etapă a statului român în încercarea de a recuperarea pictura lui El Greco. Un tribunal american decidea suspendarea licitației pentru vânzarea tabloului până la finalizarea demersurilor juridice, urmând ca tabloul „Sfântul Sebastian” să rămână reținut în custodia casei Christie’s din New York.

Niciun oficial nu a precizat însă la cât se ridică onorariul plătit de statul român avocaților americani în bătălia juridică pentru recuperarea definitivă a tabloului de El Greco. Suma apare însă în lista achizițiilor publice efectuate în acest an de către Ministerului Finanțelor. Potrivit acestui document, ministerul a alocat aproape 1,5 milioane de lei, sau peste 300.000 de dolari americani, pentru achiziționarea serviciilor de reprezentare juridică în acest caz.

Suma este considerabilă în condițiile în care, potrivit documentului citat, pentru litigiul cu cei de la Petrom aflat pe rolul Curții Internaționale de Arbitraj de la Paris (ICC), proces cu o miză de 400 de milioane de euro, a alocat doar 95.000 lei.

MFP El Greco

Cine sunt avocații americani angajați de statul român

Cabinetul de avocatură care apără interesele statului român în această cauză este Nixon Peabody, echipa fiind condusă de Thaddeus J. Stauber, partener și lider al departamentului „Arts & Cultural Institutions”. Acesta și menționează pe site-ul firmei că este implicat în procesul din New York pentru El Greco alături de statul român.

„Datorită abilităților noastre în sala de judecată, judecății și experienței internaționale, echipa mea și cu mine am obținut victorii fără precedent pentru clienții noștri. Avem o experiență dovedită de neegalat în câștigarea unor cazuri cu miză mare, care implică opere de artă neprețuite, bunuri culturale și drepturi contractuale și intelectuale, apărând în același timp cu fermitate reputația personală și profesională a clienților noștri.

Cel mai recent, am avut privilegiul de a pleda în fața Curții Supreme a Statelor Unite, de a fi avocat principal în primul și, până în prezent, singurul proces complet privind restituirea operelor de artă (…). În prezent, echipa mea și cu mine am intervenit în instanțele din New York pentru a revendica capodopera lui El Greco, Sfântul Sebastian, solicitând returnarea acesteia în Colecția Națională a României”, se arată în descrierea acestuia.

Potrivit site-ului firmei, echipa de litigiu include și alți specialiști din firma de avocatură: Aaron Brian (counsel, Los Angeles), Paul Downs (Complex Disputes partner, New York City), Zachary Osinski (associate, Los Angeles) și Heidi Gutierrez (practice assistant).

Guvernul României dispută proveniența picturii

Când tabloul „Sfântul Sebastian” a apărut în catalogul de licitații al casei Christie’s, guvernul român a intervenit, susținând că proveniența picturii era incorectă. În lanțul de proprietari menționat, Christie’s a precizat că regele Carol I al României a cumpărat pictura în 1898, transferând-o în colecția regală românească la moartea sa, în 1914. După răsturnarea sa în 1947, Regele Mihai I a scos tabloul din țară „cu acordul guvernului român”, potrivit provenienței Christie’s. El a păstrat opera până în 1976, când a vândut tabloul El Greco galeriei londoneze Wildenstein & Co.

Ministerul de Finanțe al României neagă însă că acesta ar fi fost cazul. Deoarece coroana deținea colecția regală, care nu era proprietatea personală a monarhului, dreptul de proprietate ar fi trecut la guvernul României după dizolvarea monarhiei. Aceștia susțin că regele nu avea dreptul să ia cu el niciun tablou în timpul fugii sale, iar aceste opere de artă, inclusiv Sfântul Sebastian, sunt din punct de vedere legal proprietatea guvernului român și ar trebui clasificate ca fiind furate.

În momentul în care Regele Mihai vindea tabloul de El Greco, oficialii români începuseră deja demersurile pentru recuperarea operelor pe care acesta le luase din țară și din patrimoniul național.

În 1985, regimul comunist a intentat un proces împotriva dealerilor de artă Wildenstein & Co. la Curtea Federală din Manhattan, solicitând două tablouri de El Greco care, potrivit acestora, fuseseră vândute de Regele Mihai prin intermediul galeriei. Cazul a fost respins, deoarece România nu a respectat ordinele de divulgare ale instanței.

În anul 1993, Guvernul României de la aceea dată l-a dat în judecată pe Regele Mihai la Curtea Supremă de Justiție din Manhattan, solicitând returnarea operelor de artă ale lui El Greco, Rembrandt, Caravaggio, Breughel și altor artiști. Și acest proces a fost respins.

În proprietatea cui se afla tabloul „Sfântul Sebastian”

Când Christie’s a retras tabloul din licitația dedicată maeștrilor vechi, proprietarul tabloului lui El Greco nu era cunoscut publicului. Documentele depuse la tribunal au dezvăluit că acesta este Dmitry Rybolovlev, miliardarul rus stabilit în Monaco, acolo unde deține clubul de fotbal AS Monaco.

Aceste este cunoscut mai ales pentru că a pus în vânzare tabloul atribuit lui Leonardo da Vinci, Salvator Mundi, care a doborât recordul mondial în 2017, fiind vândut pentru suma de 400 de milioane de dolari.

Rybolovlev, potrivit documentelor, a cumpărat tabloul El Greco de la Bouvier în 2010, prin intermediul companiei sale offshore Accent Delight, înregistrată în Insulele Virgine Britanice. Averea lui Rybolovlev este estimată de cei de la Forbes la 6-7 miliarde de dolari.

