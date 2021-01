Octavian Popescu nu are doar fani în fotbalul românesc. Gabi Balint: „E încă întâmplător”

Octavian Popescu este comparat cu Ilie Dumitrescu, însă, după părerea lui Gabi Balint, „perla FCSB-ului” e departe de ceea ce reușea la Steaua fostul mare jucător al Generației de Aur la vârsta lui.

Noua „perlă” a lui Gigi Becali a ajuns la zece meciuri în Casa Pariurilor Liga 1 și a reușit până acum nu mai puțin de patru pase de gol, iar patronul FCSB i-a mărit deja salariul, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Patronul Gigi Becali, dar și Adrian Porumboiu sau Cornel Dinu, îl consideră cel mai mare talent al fotbalului românesc de la Hagi încoace.

Gabi Balint consideră că Octavian Popescu nu poate fi comparat cu Ilie Dumitrescu

Gabi Balint a vorbit la Digi Sport despre comparația dintre Octavian Popescu și Ilie Dumitrescu, însă consideră că puștiul-minune mai are mult de muncă și nu este pus la punct fizic și nu judecă nici fazele de joc: „Octavian Popescu e încă la început, calități are, e talentat, de aici se pleacă. Fizic e mai slab decât Florinel Coman, trebuie să mai pună pe el, dar are timp. În joc nu judecă fazele înainte, nu are experiență”, a declarat fostul mare jucător al Stelei.

Pe de altă parte, patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru, consideră că Victor Pițurcă este cel din cauza căruia Octavian Popescu a plecat din Bănie la FCSB: „…dacă Victor Pițurcă nu venea la Craiova, Octavian Popescu nu ar fi ajuns niciodată la FCSB”, a declarat Mihai Rotaru, așa cum a anunțat FANATIK în exclusivitate.

Principalul dezavantaj al lui Octavian Popescu față de Ilie Dumitrescu e lipsa de maturitate în joc, după cum a remarcat Gabi Balint: „E greu să îl compar cu Ilie Dumitrescu din tinerețe. El a crescut la Scornicești și la Steaua a intrat direct titular. Ilie era peste el, judeca mai mult fazele, la Popescu e încă întâmplător, arăta mai multă maturitate Ilie”, a spus lucrurilor pe nume „Găboajă”.

Ilie Dumitrescu îl contrazice pe Gigi Becali, care îl compară pe Popescu cu Hagi

Ilie Dumitrescu a vorbit și el despre Octavian Popescu, pe care îl consideră un jucător de mare talent, însă care nu poate fi comparat cu un fotbalist precum Gheorghe Hagi: „Gigi Becali este o persoană autorizată, și-a câștigat dreptul să declare ce vrea, dar ne pripim atunci când îl punem acolo lângă Hagi. Eu am o chestie cu Mutu, e un jucător de referință, e greu să-l pui și cu Chivu, Gică Popescu”, a spus Ilie Dumitrescu în cadrul aceleiași emisiuni.

Însă, fostul mare fotbalist al Stelei îl laudă pe Becali pentru că a reușit să îl aducă la FCSB, iar FANATIK a scris în exclusivitate despre prima întâlnire dintre Octavian Popescu și familia Becali: „Dar pot să spun că a fost inspirat când l-a semnat pe copilul ăsta. Așa cum a fost inspirat și cu Nicolae Stanciu, a insistat pentru el atunci. Gigi e norocos, are simțul de a investi”, a mai spus Dumitrescu.

Ilie Dumitrescu e de părere că Octavian Popescu ar trebuie să aibă parte de un program personalizat de antrenament și de un tratament aparte la FCSB: „Octavian Popescu îmi place, are inițiativă, intră în adversar, are inteligență tactică, arată maturitate pentru vârsta lui cum nu mulți au demonstrat la debut. Poate doar Florinel Coman, care are ceva genetic ca personalitate în joc. Acum lui Octavian îi trebuie tonus, să urmeze un program special, să capete masa musculară, dar va fi un asset important”, a conchis fostul mare fotbalist.

