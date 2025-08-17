OPC și Poliția Locală au descins peste comercianții ambulanți de pe litoral. Ce probleme majore au descoperit. Video

OPC și Poliția Locală au scos la iveală nereguli pe litoral! Acțiunea face parte dintr-o serie de controale extinse, coordonate de Instituția Prefectului. Autoritățile au intervenit cu forță, iar situațiile descoperite printre comercianții ambulanți i-au șocat complet. Detalii despre verificările în desfășurare și neregulile identificate.

ADVERTISEMENT

Ce nereguli au descoperit autoritățile printre comercianții ambulanți de pe litoral?

O amplă acțiune a poliției locale din Eforie a scos la iveală, joi, 17 august 2025, mai multe nereguli grave în rândul comercianților ambulanți de pe litoral. În cadrul verificărilor desfășurate în continuarea controalelor dispuse de Instituția Prefectului și în colaborare cu jandarmeria și Comisariatul pentru Protecția Consumatorului Constanța (CJPC), autoritățile au descoperit spații improvizate, neautorizate și insalubre în care vânzătorii își preparau marfa și o ofereau publicului.

în aceste condiții se aflau porumb fiert și diverse produse de patiserie, realizate fără respectarea normelor elementare de igienă. „Continuarea și fermitatea acțiunii sunt meritul exclusiv al poliției locale”, au precizat comisarii constănțeni.

ADVERTISEMENT

Unul dintre punctele de lucru ilegale a fost depistat după ce activitatea comercianților a fost monitorizată dintr-un hotel din apropiere. În prezent, echipele CJPC continuă verificările la fața locului, documentând toate neregulile și colectând probe pentru eventualele sancțiuni.

Autoritățile locale și județene au anunțat că vor c și că asemenea controale vor continua pe tot parcursul sezonului estival, pentru a proteja turiștii și a preveni apariția unor situații similare în alte zone.

ADVERTISEMENT

ANPC, controale drastice pe litoral: ce nereguli au descoperit în această vară

În vara anului 2025, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a intensificat controalele pe litoral, descoperind numeroase nereguli în unitățile de cazare, restaurante, magazine și puncte de vânzare ambulanți.

ADVERTISEMENT

Printre abaterile constatate s-au numărat alimente expirate sau depozitate necorespunzător, precum și produse cosmetice și suveniruri fără etichete sau marcaj CE. De asemenea, inspectorii au identificat camere de hotel și pensiuni cu lenjerii murdare, saltele deteriorate, grupuri sanitare cu infiltrații și urme de mucegai. Totodată, mai multe unități desfășurau activități fără autorizații legale, punând în pericol sănătatea și siguranța turiștilor.

ADVERTISEMENT

În urma verificărilor, ANPC a aplicat amenzi considerabile, a închis temporar unele locații și a retras de la comercializare produsele neconforme. Autoritățile au subliniat că aceste controale sunt menite să protejeze consumatorii și să determine operatorii economici să respecte standardele de igienă și legalitate, avertizând că verificările vor continua pe tot parcursul sezonului estival.