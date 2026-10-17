„Operă de artă!”. Lamine Yamal, golul zilei în fotbalul european. Video

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(19 ani) a marcat un gol de senzație în debutul meciului Betis – FC Barcelona, disputat sâmbătă seară în cadrul etapei cu numărul 9 din această ediție de La Liga. Mai exact în minutul 10, starul catalanilor, în acest an, a reușit să deschidă scorul la Sevilla cu o execuție magistrală.

Lamine Yamal, gol de generic în Betis – Barcelona

În stilul devenit deja caracteristic pentru el, a luat o fază pe cont propriu după ce a primit o pasă de la Kounde undeva la 30 de metri de poarta adversă. A avansat cu mingea la picior, și-a depășit lejer un adversar, apoi s-a întors pentru un moment, însă doar pentru a „catapulta” mingea spre vinclul porții cu o execuție cu piciorul stâng, practic de pe loc, din marginea careului de 16 metri.

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Execuția spectaculoasă a lui Lamine Yamal l-a impresionat și pe George Dobre, , care a descris reușita în doar câteva cuvinte: „Operă de artă!”. Golul vine într-un moment excelent pentru tânărul internațional spaniol, care traversează o perioadă de formă remarcabilă, cu evoluții de excepție atât în La Liga, cât și în UEFA Champions League.

Lamine Yamal, unul dintre principalii favoriți la câștigarea „Balonului de Aur” în acest an

Recent, cu ocazia victoriei obținute de catalani la Istanbul cu Galatasaray în etapa a doua a fazei principale din cea mai importantă competiție europeană la nivel de cluburi, Așadar, fanii Barcelonei încep să fie din ce în ce mai convinși că echipa lor are parte din nou de un superstar de talie mondială.

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În plus, prin prisma vârstei în mod evident, este vorba chiar despre un jucător despre care în prezent se crede că ar avea capacitatea de a domina categoric fotbalul la nivel individual pentru foarte mulți ani de acum înainte. Asta și pentru că, după cum a dezvăluit chiar Hansi Flick recent, Lamine Yamal nu își dorește niciodată să fie menajat, nici chiar în perioadele foarte aglomerate ale sezonului,