Operat de cancer, Cătălin Botezatu a ajuns la spital: “Mori cu zile și cu bani!”. Ce l-a revoltat

Cătălin Botezatu, în vârstă de 55 de ani, are și, de-a lungul timpului, cu greu a trecut peste ele. Optimist și încrezător în forțele sale, designer-ul vestimentar se luptă cu boala și nu-și neglijează cariera deloc.

Cătălin Botezatu, probleme de sănătate: “Sistemul sanitar din România este la pământ”

Lăudat, dar și criticat de multe ori, Cătălin Botezatu a știut cum să depășească fiecare obstacol întâlnit în carieră. Zvonurile care vin și pleacă în viața lui nu au reușit să-l doboare, ba chiar este și să spună adevărul. Nu a ascuns nici problemele medicale cu care s-a confruntat și, după câteva intervenții suferite la inimă, în urma cărora i-au fost implantate stenturi, în aceeași zi cu tatăl său. În prezent, Bote se află încă în convalescență și, recent, a ajuns de urgență pe mâinile medicilor din România. Indignat, creatorul de modă mărturisește că încă o dată i-a fost confirmat faptul că sistemul medical din România este la pământ. A reușit să primească ajutor abia în cadrul unui spital privat, iar sentimentul cu care a plecat din instituția medicală l-a făcut să tragă o singură concluzie: “chiar și sănătatea poți să o cumperi dacă îți permiți. Pentru că degeaba Dumnezeu îți dă sănătate la un moment dat, dacă nu ai bani”.

Exclusiv pentru FANATIK, Cătălin Botezatu a făcut dezvăluiri despre viața personală, dar și despre cea profesională. Designerul a mărturisit că este singur și nu s-ar însura “nici cu Miss Universe”, iar cea mai mare dorință a lui are legătură cu starea de sănătate, destul de șubredă.

Ești îndrăgostit?

– De cariera mea, de munca mea… Sunt săgetător convins, asta e, sunt de-ăsta care se îndrăgostește, pune pasiune, se desparte, o ia de la capăt. Iubesc mult, femeii care stă lângă mine îi acord toată atenția atunci când sunt cu ea, dar pe urmă… Aș fi ipocrit să spun că nu rămân niște nostalgii. Acum, am așa o nostalgie… Despre toate marile iubiri, că sunt câteva mari iubiri în viața mea, vorbesc acum cu plăcere, am rămas prieteni și cam atât.

Ai o relație acum?

– Nu! N-am nicio relație, n-am timp de relații, dar, da, ușa este deschisă, aviz tuturor!

Cătălin Botezatu, plictisit de femeile profitoare: „Anumite femei vin pentru bani, dar eu nu le dau!”

Ai un tipar? Cum să fie? Facem un casting?

– Aș fi ipocrit să spun că nu trebuie să fie frumoasă. Îmi mai spun anumite doamne: „Tu trebuie să-ți iei pe cineva așa de seama ta!”. Aoleu, pe bune?! Ce să fac?! Am înnebunit la cap… Sau îmi mai spun: „Trebuie să iei o fată de la țară!”, dar am luat și am făcut-o prințesă și s-a dus. Lumea știi ce nu înțelege, pe orice fată pe care o iei de la țară, frumoasă, o fată normală, o iei, o cizelezi, o cosmetizezi și stând lângă Botezatu devine divă. Nu de Bianca e vorba, Bianca a fost Bianca, Bianca e unicat. Jur și eu o susțin și e cea mai tare din punctul meu de vedere. Îmi iau acum hate, asta este!

Nu poți să iei nici de-asta mică pentru că o pregătești pentru altul, o ia altul de bună, făcută, aranjată, cosmetizată și cu Birkin-urile pe mână de la mine. Sau dacă iei una de-asta „babă” cum zic eu, bune de altfel, bune pentru că astea deja au experiență, știu ce să vorbești cu ele, gustă totul, nu ca astea mici care te întreabă când le duci într-o țară: „Dar în ce țară suntem sau cine a fost ăla?!”, lasă-mă în pace!

Și eu știu că sunt un vânat. Și eu știu că anumite femei vin pentru bani, dar eu nu le dau. Dau cadouri, excursii, dar nu dau bani. N-am ajuns încă… Sunt sigur că vine o vreme să plătești, dar nu dau bani. Am dat la pufuri în Germania, aia e altceva, aia e băiețește, dar acolo e de distracție, n-ai cum să nu plătești la puf că e intrarea… Am fost în mai multe pufuri, în toată lumea.

Cătălin Botezatu își ține copiii departe de viața publică: „Sunt terorizați!”

Lămurim și subiectul despre copiii tăi?

– Nu, hai să nu vorbim despre asta. Este un subiect tabu. Se știe, nu mai vreau, lasă-i săracii că și așa au fost terorizați. Sunt terorizați!

Cum este viața ta profesională acum? Ce planuri ai?

– E foarte încărcată. Uneori mă gândeam că dacă aș putea să mă clonez ar fi super tare. Am foarte multe evenimente, am foarte multe proiecte.

Cătălin Botezatu, grave probleme de sănătate! Trece printr-o convalescență grea

Care este cea mai mare dorință pe care o ai acum?

– Sunt un tip foarte credincios și mă rog lui Dumnezeu, mă rog în general, mă rog pentru sănătatea mea, pentru că am trecut prin multe, de aceea ți-am spus, nu vă luați după Instagram. Ca orice om sunt făcut din carne, oase, sânge, apă. Mă rog să fiu sănătos, nu-mi doresc nimic altceva decât să fiu sănătos, este singura dorință pe care mi-o pun în fiecare dimineață și în fiecare seară. Este singurul lucru atunci când mă trezesc și spun: „Mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat șansa să văd și lumina zilei de astăzi și dă-mi sănătate!” sau seara: „Mulțumesc, Doamne, că am mai parcurs o zi cu bune, cu rele!”. Asta îmi doresc, sănătate pentru că restul este efemer, este trecător, totul poate fi cumpărat, chiar și sănătatea poți să o cumperi dacă îți permiți. Pentru că degeaba Dumnezeu îți dă sănătate la un moment dat, dacă nu ai bani.

Fac aici o paranteză destul de delicată, sistemul sanitar din România este la pământ. Am trăit-o pe pielea mea acum două săptămâni, într-un oraș mare, n-am să spun orașul pentru că nu vreau, până la urmă am găsit niște medici super ok într-o clinică, singura clinică particulară super ok. Și m-au ajutat să trec peste o fază foarte nașpa. Dar nu e posibil ca decât un spital și acela privat să poată să-ți ofere servicii. Adică mori cu zile și cu bani, că am plătit. Nu e posibil!

De la spital, direct la un eveniment: “Efectiv după ce am fost perfuzat trei zile. Asta înseamnă să fii Botezatu”

Sunt într-o convalescență, dar eu sunt un tip foarte pozitiv. Să știi că la mine, indiferent ce problemă am avut și alea mari pe care le-am avut anii trecuți, au trecut jumătate cu rezolvarea medicală, a medicilor și a tratamentului și jumătate cu pozitivitatea mea și cu dorința mea, cu optimismul meu.

Vrei să-ți dau un exemplu? Am ieșit din spital, din orașul respectiv, și am plecat pentru că trebuia să onorez cu prezența un contract, am plecat tocmai lângă Satu Mare, la un eveniment, efectiv după ce am fost perfuzat trei zile. Și am plecat așa acolo, ca și cum nimic nu s-a întâmplat. În varianta în care aveam un regim alimentar în care puteam să mănânc doar biscuiți, brânză de vaci, salate și cam atât. Asta înseamnă să fii Botezatu!

Ce părere ai despre showbiz-ul din România?

– Care showbiz?! Există câteva vedete, câteva persoane publice care își merită statutul… Oameni grei, cântărețe grele, virtuoși ai muzicii populare și așa mai departe, chiar și din lumea manelelor. Dar din păcate e un showbiz fake!

Când te-a deranjat presa din România cel mai rău?

– Niciodată! Presa te ridică, presa te coboară dacă nu știi! Eu am fost dintotdeauna prietenul presei.