Sport

Operat și OUT 4 luni! Caz incredibil: accidentat grav, dar a fost pe bancă în FCSB – Petrolul

Unul dintre jucătorii care au impresionat în tricoul Petrolului în acest sezon e out până la anul după o accidentare serioasă pe care a suferit-o la un antrenament. FANATIK îți prezintă toate detaliile în exclusivitate.
Emanuel Roşu
23.09.2026 | 17:00
Operat si OUT 4 luni Caz incredibil accidentat grav dar a fost pe banca in FCSB Petrolul
EXCLUSIV FANATIK
Robert Jerdea a suferit o accidentare gravă la gleznă și nu va mai juca în acest an. foto: colaj FANATIK
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Robert Jerdea (22 de ani) a fost operat la gleznă și va absenta cel puțin până la finalul lui ianuarie, anunță surse de la Petrolul pentru FANATIK. Atacantul adus de la CSM Reșița în vară s-a impus rapid în echipa lui Ricardo Sousa. A fost folosit în 7 partide și a reușit să și marcheze o dată, în victoria cu U Cluj (3-2). Are și o pasă decisivă în Cupă. Ascensiunea lui Jerdea e remarcabilă. În urmă cu 2 ani, fotbalistul evolua în C, la Alexandria.

S-a crezut că nu e grav: Jerdea a stat pe bancă în FCSB – Petrolul, chiar dacă era accidentat

Problemele lui Jerdea au apărut la un antrenament dinaintea confruntării cu FCSB (2-2), care a avut loc pe 14 septembrie. Staff-ul tehnic și medicii ploieștenilor au sperat că accidentarea nu e atât de gravă pe cât s-a dovedit în cele din urmă. Tânărul a fost pe banca de rezerve la meciul cu FCSB, de pe Arena Națională, iar la un moment dat a fost luat în calcul pentru a intra pe teren. Durerile l-au împiedica să joace.

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La testele amănunțite de a doua zi s-a văzut că este vorba despre o ruptură a ligamentelor gleznei, astfel că s-a impus o intervenție chirurgicală. Aceasta a avut loc în cursul zilei de marți și a fost reușită. După recuperare, Jerdea va fi reintegrat în programul primei echipe a Petrolului. Nu va mai putea intra pe gazon în 2026. Termenul realist pentru revenirea sa a fost setat pentru a doua jumătate a lui ianuarie, după întreruperea campionatului.

Mesajul Petrolului pentru Jerdea după operație

Petrolul e surpriza începutului de sezon în România. Ocupă locul 4 în campionat, cu 19 puncte acumulate în 10 etape. Clubul i-a transmis lui Jerdea un mesaj prin intermediul rețelelor sociale. Jucătorul a ținut să le mulțumească pentru sprijin coechipierilor.

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Emanuel Roşu
Emanuel Roşu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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