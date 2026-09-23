Operat și OUT 4 luni! Caz incredibil: accidentat grav, dar a fost pe bancă în FCSB – Petrolul

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Robert Jerdea (22 de ani) a fost operat la gleznă și va absenta cel puțin până la finalul lui ianuarie, anunță surse de la Petrolul pentru FANATIK. Atacantul adus de la CSM Reșița în vară s-a impus rapid în echipa lui Ricardo Sousa. A fost folosit în 7 partide și a reușit să și marcheze o dată, în . Are și o pasă decisivă în Cupă. Ascensiunea lui Jerdea e remarcabilă. În urmă cu 2 ani, fotbalistul evolua în C, la Alexandria.

S-a crezut că nu e grav: Jerdea a stat pe bancă în FCSB – Petrolul, chiar dacă era accidentat

Problemele lui Jerdea au apărut la un antrenament , care a avut loc pe 14 septembrie. Staff-ul tehnic și medicii ploieștenilor au sperat că accidentarea nu e atât de gravă pe cât s-a dovedit în cele din urmă. Tânărul a fost pe banca de rezerve la meciul cu FCSB, de pe Arena Națională, iar la un moment dat a fost luat în calcul pentru a intra pe teren. Durerile l-au împiedica să joace.

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La testele amănunțite de a doua zi s-a văzut că este vorba despre o ruptură a ligamentelor gleznei, astfel că s-a impus o intervenție chirurgicală. Aceasta a avut loc în cursul zilei de marți și a fost reușită. După recuperare, Jerdea va fi reintegrat în programul primei echipe a Petrolului. Nu va mai putea intra pe gazon în 2026. Termenul realist pentru revenirea sa a fost setat pentru a doua jumătate a lui ianuarie, după întreruperea campionatului.

Mesajul Petrolului pentru Jerdea după operație

Petrolul e surpriza începutului de sezon în România. Ocupă locul 4 în campionat, cu 19 puncte acumulate în 10 etape. Clubul i-a transmis lui Jerdea un mesaj prin intermediul rețelelor sociale. Jucătorul a ținut să le mulțumească pentru sprijin coechipierilor.

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„Le mulțumesc din suflet băieților! I-am simțit aproape de mine, chiar și de la distanță. Abia aștept să revin lângă ei și să ne bucurăm împreună de cât mai multe momente frumoase”.

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