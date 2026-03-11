Operațiune amplă de curățenie în Sectorul 4. Poliția Locală a ridicat temporar mașinile care blocau salubrizarea bulevardelor

ADVERTISEMENT

Curăţenia de primăvară a început în forţă în sectorul 4, o prioritate deosebită fiind acordată rigolelor şi gurilor de scurgere a apei. Şoferii care îşi parchează maşinile la marginea bulevardelor au fost notificaţi să le mute în altă parte, însă au fost şi persoane asupra cărora notificările nu au avut efectul scontat.

Poliţia Sectorului 4 şi Direcţia de Mobilitatea Urbană Sector 4 (DMU) au notificat proprietarii maşinilor cu privire la necesitatea mutării temporare a acestora, pentru ca reprezentanții operatorului de salubrizare și ai companiei Totul Verde să poată decolmata și igieniza spațiile de preluare a apei de pe carosabil.

Deși majoritatea deținătorilor de autovehicule au dat curs acestui mesaj şi şi-au mutat mașinile din zonele care urmau a fi salubrizate, au existat și situații în care notificările autorității publice locale nu au avut efectul scontat. În aceste cazuri, polițiștii locali și reprezentanții DMU s-au văzut nevoiţi să ridice temporar mașinile aflate pe traseul aprobat și planificat pentru salubrizare. După finalizarea operațiunilor de curăţenie, autoturismele au fost readuse pe locurile de parcare de unde fuseseră ridicate.

În ultimele zile, acest tip de activități a fost derulat pe artere precum Șoseaua Berceni, pe tronsonul dintre Piața Sudului și Apărătorii Patriei, dar și pe strada Ion Iriceanu, între Apărătorii Patriei și Șoseaua Olteniței. Tot pe aceste trasee şi alte elemente de mobilier urban aferente trotuarelor.

Urmează activităţi de curăţenie în zone ca Turnu Măgurele, Alexandru Obregia și Constantin Brâncoveanu

În cadrul aceleiași campanii au avut parte de igienizare atât zona Eroii Revoluției, cât și Pasajul Unirii, însă pentru a nu fi perturbat traficul rutier s-au desfăşurat pe timpul nopții. De asemenea, au fost curățate și igienizate parcările de tip park&ride, precum cea de la stația de metrou Tudor Arghezi, cea din proximitatea stației de metrou Piața Sudului, sau cea din apropierea unităților medicale de pe Șoseaua Berceni, de pe strada Tulnici.

Primăria Sectorului 4 anunţă că în zilele următoare vor fi derulate activităţi de curăţenie şi igienizare în zone precum Turnu Măgurele, Alexandru Obregia și Constantin Brâncoveanu.