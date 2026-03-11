News

Operațiune amplă de curățenie în Sectorul 4. Poliția Locală a ridicat temporar mașinile care blocau salubrizarea bulevardelor

Primăria Sectorului 4 a început o amplă campanie de curățenie pe marile bulevarde. Rigolele și gurile de scurgere sunt igienizate, iar mașinile parcate pe traseele de salubrizare sunt mutate temporar.
Daniel Spătaru
11.03.2026 | 17:35
Operatiune ampla de curatenie in Sectorul 4 Politia Locala a ridicat temporar masinile care blocau salubrizarea bulevardelor
Primăria Sectorului 4 a început curăţenia de primăvară Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Curăţenia de primăvară a început în forţă în sectorul 4, o prioritate deosebită fiind acordată rigolelor şi gurilor de scurgere a apei. Şoferii care îşi parchează maşinile la marginea bulevardelor au fost notificaţi să le mute în altă parte, însă au fost şi persoane asupra cărora notificările nu au avut efectul scontat.

Mașinile parcate pe bulevardele Sectorului 4, ridicate temporar pentru ca rigolele să fie desfundate şi curățate

Poliţia Sectorului 4 şi Direcţia de Mobilitatea Urbană Sector 4 (DMU) au notificat proprietarii maşinilor cu privire la necesitatea mutării temporare a acestora, pentru ca reprezentanții operatorului de salubrizare și ai companiei Totul Verde să poată decolmata și igieniza spațiile de preluare a apei de pe carosabil.

ADVERTISEMENT

Deși majoritatea deținătorilor de autovehicule au dat curs acestui mesaj şi şi-au mutat mașinile din zonele care urmau a fi salubrizate, au existat și situații în care notificările autorității publice locale nu au avut efectul scontat. În aceste cazuri, polițiștii locali și reprezentanții DMU s-au văzut nevoiţi să ridice temporar mașinile aflate pe traseul aprobat și planificat pentru salubrizare. După finalizarea operațiunilor de curăţenie, autoturismele au fost readuse pe locurile de parcare de unde fuseseră ridicate.

În ultimele zile, acest tip de activități a fost derulat pe artere precum Șoseaua Berceni, pe tronsonul dintre Piața Sudului și Apărătorii Patriei, dar și pe strada Ion Iriceanu, între Apărătorii Patriei și Șoseaua Olteniței. Tot pe aceste trasee au fost spălate și igienizate băncile stradale şi alte elemente de mobilier urban aferente trotuarelor.

ADVERTISEMENT
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia...
Digi24.ro
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți

Urmează activităţi  de curăţenie în zone ca Turnu Măgurele, Alexandru Obregia și Constantin Brâncoveanu

În cadrul aceleiași campanii au avut parte de igienizare atât zona Eroii Revoluției, cât și Pasajul Unirii, însă pentru a nu fi perturbat traficul rutier activitățile de curățenie s-au desfăşurat pe timpul nopții. De asemenea, au fost curățate și igienizate parcările de tip park&ride, precum cea de la stația de metrou Tudor Arghezi, cea din proximitatea stației de metrou Piața Sudului, sau cea din apropierea unităților medicale de pe Șoseaua Berceni, de pe strada Tulnici.

ADIO, SUA! Iran a făcut marele anunț, după 12 zile de război
Digisport.ro
ADIO, SUA! Iran a făcut marele anunț, după 12 zile de război
ADVERTISEMENT

Primăria Sectorului 4 anunţă că în zilele următoare vor fi derulate activităţi de curăţenie şi igienizare în zone precum Turnu Măgurele, Alexandru Obregia și Constantin Brâncoveanu.

Scannerele care „văd” lichidele direct în bagaj, instalate pe aeroporturile din București. Cum...
Fanatik
Scannerele care „văd” lichidele direct în bagaj, instalate pe aeroporturile din București. Cum vor fi afectați pasagerii de pe Otopeni și Băneasa
Hotelierii, îngroziți după ce a fost găsit un rezervor cu GPL îngropat în...
Fanatik
Hotelierii, îngroziți după ce a fost găsit un rezervor cu GPL îngropat în nisip! Deschiderea sezonului estival, sub semnul întrebării: „Am și proces verbal”
Primăria Sectorului 1 i-a abandonat în noroi, oamenii răspund cu umor amar: „Ambulanţa?...
Fanatik
Primăria Sectorului 1 i-a abandonat în noroi, oamenii răspund cu umor amar: „Ambulanţa? Pompieri? Atenție! Se termină asfaltul! Drum greu practicabil!” FOTO
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
'Dacă jucam la Steaua sau la Dinamo, ieșeam golgheter de câte ori voiam....
iamsport.ro
'Dacă jucam la Steaua sau la Dinamo, ieșeam golgheter de câte ori voiam. Conducătorii puneau și pistoalele pe masă dacă nu pricepeai ce vor'. Fostul mare atacant român nu s-a ferit de cuvinte
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!