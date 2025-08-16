Operațiune de salvare contra-cronometru în Munții Bihor. Turistă rănită, cinci ore de coșmar pentru salvatori

O turistă s-a rănit grav în canionul Cetățile Rădesei, din Munții Bihor, iar salvatorii Salvamont – Salvaspeo au intervenit timp de cinci ore în condiții extrem de dificile pentru a o evacua. Traseul periculos a transformat misiunea într-o adevărată luptă contra-cronometru pentru viața victimei.

Cum a fost recuperată o turistă prinsă în canionul periculos din Munții Bihor?

O turistă a suferit răni sâmbătă, 16 august 2025, pe canionul aflat la ieșirea din peștera Cetățile Rădesei, în platoul carstic Padiș, din Munții Bihor. Evacuarea ei a implicat o mobilizare de forțe serioasă din partea echipelor , care au lucrat timp de cinci ore în condiții extrem de dificile și solicitante.

Traseul s-a dovedit a fi un adevărat test de rezistență: canionul este foarte îngust, având o lățime de doar 1–3 metri, cu porțiuni sinuoase și săritori succesive de 1–3 metri. La aceste dificultăți s-au adăugat trunchiuri de copaci prăbușiți care au îngreunat suplimentar drumul. Obstacolele au impus echipelor manevre și tehnici speciale de transport, iar efortul fizic susținut a fost esențial pentru a asigura evacuarea în siguranță a victimei.

Cum au reușit salvatorii să parcurgă cinci ore de coșmar?

După ce au depășit obstacolele dificile ale canionului, salvamontiștii bihoreni au reușit să transporte victima până în Poiana Vărășoaia, unde a fost preluată de echipajul EPA-SMURD. Turista a fost ulterior dusă la pentru investigații medicale și îngrijiri specializate, punând astfel capăt celor cinci ore de efort intens pentru salvatori.

La intervenție au participat două echipe de permanență ale , din bazele Padiș și Vârtop, care, după încheierea misiunii, și-au reluat atribuțiile de serviciu. Reprezentanții serviciului de salvare montană subliniază dificultatea traseului din zona Cetățile Rădesei și recomandă turiștilor să fie extrem de precauți. Să își planifice parcurgerea cu atenție și să respecte toate măsurile de siguranță pentru a evita accidente similare.