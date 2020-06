Operațiune dificilă în Slatina! Pompierii au reușit să salveze viața unui copil aflat în pericol de înec

Dincolo de drumurile blocate, sutele de persoane evacuate și nenumăratele gospodării distruse complet, inundațiile din ultimele zile i-au readus în atenția publică pe adevărații eroi ai acestei țări și ne-au învățat cea mai prețioasă lecție. În astfel de momente, când cei mai mulți dintre noi suntem neputincioși în fața naturii dezlănțuite, există oameni pe care ne putem baza.

Din păcate, nu vorbim despre liderii politici, care par mai degrabă preocupați de alegerile locale din toamnă, ci de pompieri precum cei din cadrul Detașamentului Slatina. Aceștia au reușit să salveze un minor care era la un pas de înec pe râul Olt.

Imediat ce s-a dat alarma, în jurul orei 16:00, în direcția indicată au fost trimise două autospeciale de primă intervenție, o barcă cu motor, o autospecială complexă pentru intervenție și descarcerare, un echipaj SMURD, o ambulanță SAJ, precum și echipaje de la poliție și jandarmerie.

Copil salvat de la înec de pompierii slătineni. Intervenția s-a desfășurat cu dificultate

Victima, un băiețel în vârstă de 10 ani a fost găsit la aproximativ 100 de metri de mal. Acesta se afla la suprafața apei, dar nu mai putea ajunge în siguranță pe uscat. Cu ajutorul bărcii cu motor, pompierii l-au salvat în timp util și l-au predat echipajelor medicale.

Din fericire se afla într-o stare de sănătate bună în care a fost scos din apă, nu prezenta urme vizibile de traumă, iar temperatura corpului era cât se poate de normală. Întrucât acuza ușoare dureri la umărul drept, medicii au decis să îl transporte, totuși, la UPU Slatina pentru investigații amănunțite.

Eroul din Bistrița-Năsăud. Ciprian a intervenit pentru a salva un băiețel care se electrocutase

La fel de impresionantă este și povestea lui Ciprian, un pompier din Bistrița-Năsăud care a reușit să salveze un băiețel electrocutat ce zăcea inconștient sub privirile neputincioase ale părinților. Deși în cei 14 ani de activitate a avut parte de sute de misiuni dificile, bărbatul recunoaște cu sinceritate că acesta a fost testul suprem.

„Am împietrit în momentul în care am intrat în curte și am văzut copilul inconștient întins pe jos. Părinții disperați strigau după ajutor. Deși am mii de misiuni la activ, efectiv mi s-au înmuiat genunchii. Nimic nu se compară cu durerea unui părinte care simte că-și pierde copilul”, a declarat Ciprian la scurt timp după intervenția care l-a transformat într-un adevărat erou.

Micuțul a fost preluat apoi de echipajul medical sosit la fața locului și transportat de urgență la spital. Din fericire, acum se află în afara oricărui pericol. „O bucurie enormă… și o eliberare. Este un sentiment minunat să știi că ai salvat o viață, o familie! Știți, am văzut că au fost persoane care au luat în derâdere acțiunea noastră de ieri de la viitură. Dar nu suntem supărați.

Noi știm că menirea noastră este să fim salvatori, să fim alături de oameni. Și nu o facem din obligație, ci din suflet și cu suflet! Simțim alături de oamenii pe care îi ajutăm toată drama prin care trec, dar asta ne face să fim și mai puternici, și mai dăruiți”, a mai spus pompierul din Bistrița Năsăud.

