Operațiune sângeroasă în favelele din care provin Ronaldo, Adriano și Romario! Peste 130 de decese într-o singură zi

Rio de Janeiro a trăit una dintre cele mai violente zile din istoria Braziliei. Cel puțin 132 de persoane au murit, iar alte 81 au fost arestate în urma unui amplu raid al poliției în mai multe favele din nordul orașului.

Masacru în Rio de Janeiro! Peste 130 de decese în favelele braziliene

Operațiunea, la care au participat aproximativ 2.500 de agenți de poliție, a vizat grupările de crimă organizată care controlează de ani buni aceste cartiere sărace, transformate adesea în zone fără lege. Potrivit autorităților, poliția a fost întâmpinată cu focuri de armă, iar printre victime se numără și patru ofițeri.

Reacții după raidul poliției din Rio de Janeiro. De ce a intervenit în forță poliția braziliană

Imaginile surprinse din elicoptere arată străzi pustii și fum ridicându-se din clădirile lovite în confruntări violente. Guvernatorul statului Rio de Janeiro, Cláudio Castro, a descris acțiunea drept „necesară” și „fără precedent”, în timp ce organizațiile pentru drepturile omului au cerut o anchetă independentă, acuzând folosirea excesivă a forței.

At least 64 killed, including 4 police officers in massive Rio de Janeiro police raid Read Story | — ANI Digital (@ani_digital)

„Nu putem accepta ca criminalitatea organizată să continue să distrugă familii, să oprească vecinii și să răspândească drogurile și violența în orașe. Avem nevoie de un efort coordonat care să lovească în inima traficului de droguri, fără a pune în pericol polițiștii, copiii și familiile nevinovate”, a transmis președintele Luiz Inácio Lula da Silva.

sunt și locul în care au învățat să joace fotbal zeci de mii de copii, iar unii dintre ei au ajuns la cele mai mari cluburi din lume. Între casele dărăpănate au fost construite terenuri improvizate, iar puștii, de zeci de ani, dau cu șutul în minge visând la o viață mai bună.

Cei mai mari fotbaliști care s-au născut în favelele din Rio de Janeiro

Ronaldo a copilărit în cartierul Bento Ribeiro, o suburbie modestă a orașului. Descoperit de fostul campion mondial Jairzinho, a fost format la Cruzeiro și a plecat în Europa la doar 17 ani, la PSV Eindhoven. A urmat o carieră la Barcelona, Inter, Real Madrid și AC Milan, încununată cu două Baloane de Aur (1997, 2002) și două titluri mondiale (1994, 2002).

Flamengo i-a deschis drumul spre marea performanță, iar la 18 ani semna deja cu Inter Milano. A fost poreclit „împăratul” fotbalului italian, cucerind trofee în Serie A și Cupa Italiei.

Romário, copil al cartierului Jacarezinho, a fost crescut de Vasco da Gama și lansat în Europa de PSV Eindhoven, unde a marcat peste 100 de goluri. În 1993 a ajuns la Barcelona, în „Dream Team-ul” lui Johan Cruyff. A câștigat Balonul de Aur în 1994, după ce a condus Brazilia spre titlul mondial din SUA.

Vinícius Júnior, originar din São Gonçalo, la marginea metropolei, este simbolul noii generații a Braziliei. Flamengo l-a descoperit la doar 10 ani, iar astăzi, starul lui Real Madrid este considerat unul dintre cei mai buni jucători ai planetei.

Thiago Silva a crescut în Santa Cruz, în vestul sărac al orașului. A învins boala și sărăcia înainte să strălucească în Europa, la AC Milan, PSG și Chelsea. A câștigat Champions League în anul 2021 și a purtat banderola Braziliei la două Cupe Mondiale.