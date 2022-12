Operațiunea “Free Zelenski”. Cum s-a desfășurat misiunea secretă de transfer a președintelui Ucrainei peste Atlantic

O flotă ultrasecretă de avioane de spionaj și de luptă NATO l-a escortat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Washington, unde acesta și-a ținut miercuri discursul istoric din Congresul american.

Președintele ucrainean s-a aflat la bordul unui Boeing C-40 Clipper al forțelor aeriene americane, ca parte a unei operațiuni delicat planificate, pentru a evita orice sabotaj rusesc în timpul primei sale vizite în străinătate, de când Vladimir Putin şi-a trimis trupele peste graniță, în luna februarie.

După ce a confirmat în privat călătoria în SUA încă de vinerea trecută, Zelenski a luat miercuri dis de dimineaţă un tren spre Polonia, potrivit televiziunii poloneze TVN24. Astfel, preşedintele a ajuns în gara din orașul de graniță Przemyśl, care a fost punctul de sosire pentru mulți refugiați în timpul războiului.

Însoțit de ambasadorul american în Ucraina, Bridget Brink, Zelenski a fost transferat la aeroportul din Rzeszów cu vehiculul ambasadei americane, unde la ora 8:15 s-a urcat într-un avion militar care a avut ca destinaţie Baza Aeriană Andrews, relatează Daily Mail. Preşedintele Ucrainei a aterizat la bază – care se află la aproximativ o jumătate de oră de mers cu mașina de Casa Albă – la scurt timp după prânz.

