Operațiunea Ghiță. Cum a scăpat de închisoare un bărbat din Mureș, acuzat că a corupt votanții la ”locale” cu carne de porc

Pomana electorală era să-l coste scump pe un mureșean, care a fost trimis în judecată pentru coruperea alegătorilor, după ce a sacrificat un porc în preajma alegerilor locale. El a fost achitat abia după patru ani, însă sentința nu este definitivă.

Candidata PSD la alegerile locale din Iernut, plângere penală pentru coruperea alegătorilor

Sentința a fost luată de Judecătoria Luduș, la data de 16 mai 2024 și a vizat fapte care s-au petrecut în precedenta al orașului Iernut. Dosarul a fost instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Luduș, după o plângere penală formulată de Simona-Elena Turcu, candidat PSD la Primăria Iernut.

Potrivit informațiilor din dosar, în septembrie 2020, , inculpatul Florin Lăcătuș a sacrificat un porc de circa 150 de kilograme, iar carnea rezultată și mai multe sticle de bere le-a împărțit locuitorilor de pe strada sa, ocazie cu care le-a solicitat acestora să-l voteze în calitate de primar al orașului Iernut pe liberalul Ioan Nicoară. Ulterior, acesta a și câștigat alegerile locale cu un scor de 51.66%, în timp ce Simona Turcu a avut un procent de 44,62% din voturi.

În plângere, Turcu le-a povestit anchetatorilor că în data de 24 septembrie 2020, în jurul orei 17:00, se afla într-o acțiune electorală pe străzile din Iernut, când a întâlnit un cetățean care și-a exprimat nemulțumirea cu privire la faptul că suspectul Lăcătuș a împărțit carne de porc, iar el nu a primit.

”Totodată, aceasta relatează faptul că mai multe persoane din localitatea Iernut au menționat faptul că au primit carne de porc și bere de la suspectul Lăcătuș Florin în scopul de a-l vota în calitate de primar al orașului Iernut pe numitul Nicoară Ioan”, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Proprietarul porcului spune că a fost victima unei răzbunări

În cauză au fost audiați mai mulți martori care au confirmat că suspectul le-a cântărit 1-2 kilograme de carne de porc pe care le-a introdus în sacoșă și le-a oferit împreună cu o sticlă de bere, menționând să îl voteze pe Nicoară. În caz contrar, spunea un martor, ”îi va cere să plătească suma de 40 de lei”.

La audieri a fost chemat și Lăcătuș, care a recunoscut că a sacrificat un porc de 150 de kilograme, însă a susținut că le-a vândut oamenilor de pe stradă cu 25 de lei/kg, fără vreun scop electoral.

„Arăt că eu doar am vândut carne de porc, nu am dat bere şi nu le-am solicitat persoanelor care au primit carne de porc de la mine să-l voteze în calitate de primar pe numitul Nicoară Ioan. Arat că eu nu fac politică.

Arat că în fiecare an tai câte 3-5 porci, duc carnea la analiză, iar dacă totul este în regulă, vând această carne cu plata în rate. (…) Da, au fost persoane care au dorit să cumpere, însă eu nu le-am dat, pentru că nu au plătit în trecut, de exemplu, în anul 2019 am vândut carne, însă nu am primit preţul cărnii.

Arăt că persoanele acestea sunt chiar martorii … şi …, care este soţia lui …. În trecut, tatăl meu a avut un conflict cu …, în anul 2020, înainte de tăierea porcului, de la aparatele din sălile de joc de noroc. Cred că aceste persoane s-au supărat că nu le-am dat carne de porc. Eu nu am vrut să le dau că nu mi-au dat banii când le-am vândut carne de porc cu alte ocazii”, a declarat Lăcătuș în fața procurorilor.

Campanie electorală 100% românească: ”A dus oameni la vot cu mașina personală”

În octombrie 2020, organele de cercetare penală au dispus începerea urmăririi penale ”in rem” pentru fapta de corupere a alegătorilor, iar în martie 2022, Parchetul a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de Lăcătuș Florin. În noiembrie 2022, el a fost trimis în judecată, riscând o pedeapsă de la 6 luni la 3 ani de închisoare, precum și interzicerea unor drepturi.

În timpul procesului, candidata PSD la alegerile locale din Iernut a declarat că a făcut plângere la poliție la sfatul echipei sale de campanie, dar că ulterior s-a răzgândit și a vrut să o retragă, însă a aflat că acest lucru nu mai este posibil.

”Întrebată dacă în perioada alegerilor din 2020, inculpatul a fost activ în susţinerea vreunui candidat, persoana vătămată a răspuns afirmativ, arătând că, în ziua alegerilor, -a dus cu maşina personală oamenii la vot. Ştiu acest lucru de la staful meu de campanie-”, se mai arată în dosarul consultat de FANATIK.

Martorii și-au schimbat declarația: ”Eram mort de beat”

În timpul procesului, doar unul dintre martorii audiați în faza urmăririi penale și-a mai menținut declarația inițială, aceea că a primit carne de porc în schimbul votului. Ceilalți au declarat că ”au glumit” sau că se aflau sub influența alcoolului.

”Arăt că am fost mort de beat. (…) arat că am fost eu şi mama mea la declaraţii, iar poliţiştii ne-au spus să spunem adevărul că dacă nu, ne pun cătuşele, iar eu am spus că nu ştiu ce adevăr aş putea spune în condiţiile în care eram beat”, a fost declarația din instanță a unuia dintre martori.

După ce au analizat dosarul, judecătorii au stabilit că ”nu rezultă existența unor probe decisive, complete, sigure, de natură a conduce la concluzia că, în septembrie 2020, inculpatul ar fi săvârșit infracțiunea de corupere a alegătorilor”. În aceste condiții, instanța a decis să-l achite pe inculpat.