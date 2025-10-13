Life

Operațiunea ”Ziua lui Morar”. Câți bani vrea să adune vedeta matinalului de la Radio ZU

Mihai Morar și-a ”donat” ziua de naștere unei cauze umanitare. Omul de radio vrea să ajute 12 copii aflați în dificultate și apelează la ascultătorii săi pentru a-și atinge obiectivul.
Daniel Coltuc
13.10.2025 | 16:13
Operatiunea Ziua lui Morar Cati bani vrea sa adune vedeta matinalului de la Radio ZU
Mihai Morar a contribuit la construcția unor case familiale pentru copiii din sistemul de protecție / Foto: Hope and Homes for Children

Mihai Morar, vedeta postului Radio ZU, lansează o campanie de strângere de fonduri cu ocazia zilei sale de naștere. Scopul campaniei este de a sprijini  financiar 12 copii care urmează să se mute într-o casă familială construită în Sectorul 5.

Câți bani vrea să adune Mihai Morar

Obiectivul stabilit de Mihai Morar este de a aduna 44.000 de euro, sumă destinată să acopere toate nevoile copiilor timp de un an: hrana, îngrijirea medicală, terapiile de recuperare, consilierea psihologică și activitățile extracurriculare.

Mihai Morar este ambasador al Fundației Hope and Homes for Children din 2020 și a sprijinit organizația în mai multe campanii umanitare.

Mihai Morar: ”Câte o mie de euro pentru fiecare an”

„Cu ajutorul vostru, de la ultima mea zi de naștere am ridicat… o casă. O casă pentru 12 copii cu nevoi speciale care cresc departe de familie, în grija statului. Acum vă cer ajutorul pentru o viață bună.

Îmi doresc ca ziua mea de naștere să pună bazele unui an lipsit de griji pentru cei 12 copii, un an în care să nu le lipsească hrana bună, terapiile de recuperare și consilierea psihologică. Îmi doresc ca Marcu să continue cursul de pictură, Horațiu să înceapă un curs de fotografie, iar Antonio să rostogolească mingea nu doar în curte, ci pe un teren de fotbal adevărat.

Mi-am propus să strâng, cu ajutorul vostru, câte o mie de euro pentru fiecare an dintre cei 44 pe care îi împlinesc anul acesta. Vom pune împreună în pușculița casei suma necesară acestei familii numeroase, pentru ca traiul lor de după mutare să fie unul frumos, în deplină potrivire cu casa cea nouă”, spune Mihai Morar.

Cine sunt copiii pe care Mihai Morar vrea să-i ajute

Cei 12 copii au trecut prin experiențe dificile – abandon, violență, neglijare sau pierderea familiei. Unii dintre ei au dizabilități neuro-psihomotorii sau tulburări de dezvoltare, dar fiecare are un talent sau o pasiune care poate fi cultivată. Cu sprijinul fundației, ei pot accesa educație adaptată, terapie și consiliere psihologică, dar și oportunități de a-și dezvolta talentele artistice sau sportive.

Campania se derulează între 10 și 16 octombrie 2025, iar donațiile pot fi făcute pe pagina dedicată campaniei.

Daniel Coltuc este redactor pe zonele de Actualitate/Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Cotidianul, apoi a coordonat departamentul Monden al ziarului Libertatea.
