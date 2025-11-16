Opinie contra curentului! Singurul om din fotbalul românesc care l-a remarcat pe arbitrul Michael Oliver la Bosnia – România 3-1: “Foarte bun”

ADVERTISEMENT

Michael Oliver a devenit persona non-grata pentru mulți dintre români după prestația care a avut-o la Zenica. Arbitrului britanic i se reproșează, printre altele, faptul că ar fi tolerat duritățile jucătorilor gazdă și că nu l-a eliminat pe Haris Tabakovic după intrarea la Marius Marin. Există, însă, și oameni care sunt de părere că Michael Oliver s-a achitat foarte bine de sarcini. Din această categorie face parte Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului.

Ce a spus Mihai Stoica despre arbitrajul lui Michael Oliver

În direct la “MM la FANATIK”, oficialul campioanei României a declarat că, în opinia sa, Michael Oliver a avut o prestație foarte bună și că nu i se poate imputa mare lucru. De asemenea, susține că Haris Tabakovic merita cel mult un avertisment după .

“Nu bun, foarte bun. Chiar foarte bun. Cartonașe galbene când a fost cazul. La Marius Marin toată lumea zice că e cartonaș roșu. Nu am văzut cartonaș roșu. Galben da, putea să-i dea. Dar ca să te legi că nu a dat un cartonaș galben într-o anumită fază… Mie mi s-a părut bun”, a spus Mihai Stoica.

A avut România penalty?! Reacția lui Meme Stoica

Meme admite că a existat, totuși, o fază unde Michael Oliver ar fi putut interveni în favoarea “tricolorilor”. Totuși, per total, îl felicită pe britanic pentru modul în care a condus partida de la Zenica, .

De asemenea, Stoica atrage atenția că, față de partida tur, sâmbătă seară arbitrajul nu a fost, sub nicio formă, părtinitor.

“E adevărat, poate fi o discuție dacă la 1-0, la Bîrligea, când i-a pasat lui Man, iar el din poziție centrală a dat peste poartă, nu cumva e penalty. Mi s-a părut un contact acolo. În Anglia nu se dă, dar aici era Bosnia, nu Anglia. Poate aia e singura fază. În rest nu am văzut nimic, un arbitraj părtinitor. Eu îmi spun opinia. La meciul tur da, a fost un arbitraj sub orice critică. Dar aici nu mi s-a părut un arbitraj părtinitor”, a concluzionat oficialul FCSB-ului la “MM la FANATIK”.