Opinie contra curentului! Singurul om din fotbalul românesc care l-a remarcat pe arbitrul Michael Oliver la Bosnia – România 3-1: “Foarte bun”

Surprinzător, există și oameni în fotbalul românesc care sunt de părere că Michael Oliver a avut o prestație foarte bună în Bosnia – România, scor 3-1. Ce “greu” din SuperLiga îl laudă pe “centralul” britanic.
Răzvan Scarlat
16.11.2025 | 21:17
Mihai Stoica susține că Michael Oliver s-a achitat bine de sarcini la Zenica. Sursa foto: colaj FANATIK
Michael Oliver a devenit persona non-grata pentru mulți dintre români după prestația care a avut-o la Zenica. Arbitrului britanic i se reproșează, printre altele, faptul că ar fi tolerat duritățile jucătorilor gazdă și că nu l-a eliminat pe Haris Tabakovic după intrarea la Marius Marin. Există, însă, și oameni care sunt de părere că Michael Oliver s-a achitat foarte bine de sarcini. Din această categorie face parte Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului.

Ce a spus Mihai Stoica despre arbitrajul lui Michael Oliver

În direct la “MM la FANATIK”, oficialul campioanei României a declarat că, în opinia sa, Michael Oliver a avut o prestație foarte bună și că nu i se poate imputa mare lucru. De asemenea, susține că Haris Tabakovic merita cel mult un avertisment după lovitura pe care i-a aplicat-o lui Marius Marin.

Nu bun, foarte bun. Chiar foarte bun. Cartonașe galbene când a fost cazul. La Marius Marin toată lumea zice că e cartonaș roșu. Nu am văzut cartonaș roșu. Galben da, putea să-i dea. Dar ca să te legi că nu a dat un cartonaș galben într-o anumită fază… Mie mi s-a părut bun”, a spus Mihai Stoica.

A avut România penalty?! Reacția lui Meme Stoica

Meme admite că a existat, totuși, o fază unde Michael Oliver ar fi putut interveni în favoarea “tricolorilor”. Totuși, per total, îl felicită pe britanic pentru modul în care a condus partida de la Zenica, pierdut de România, scor 1-3.

De asemenea, Stoica atrage atenția că, față de partida tur, sâmbătă seară arbitrajul nu a fost, sub nicio formă, părtinitor.

E adevărat, poate fi o discuție dacă la 1-0, la Bîrligea, când i-a pasat lui Man, iar el din poziție centrală a dat peste poartă, nu cumva e penalty. Mi s-a părut un contact acolo. În Anglia nu se dă, dar aici era Bosnia, nu Anglia. Poate aia e singura fază. În rest nu am văzut nimic, un arbitraj părtinitor. Eu îmi spun opinia. La meciul tur da, a fost un arbitraj sub orice critică. Dar aici nu mi s-a părut un arbitraj părtinitor”, a concluzionat oficialul FCSB-ului la “MM la FANATIK”.

MM Stoica II CONTREAZA pe specialisti dupa Bosnia - Romania 3-1. LAUDA ARBITRAJUL lui Michael Oliver

