„Opriți clovnul!”. Daniel Șendre dă de pământ cu Ionuț Chirilă: „Când antrenorul lui CS Dinamo contestă identitatea lui Dinamo”

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Ionuț Chirilă nu este doar . Îi poartă echipamentul, o reprezintă! Ca atare, funcția deținută în club dă declarațiilor o greutate instituțională.

Declarațiile lui Ionuț Chirilă, un pericol pentru unitatea suporterilor dinamoviști

În calitatea lui de angajat CS Dinamo e contactat de presă, nu alta! Când spune că „adevăratul Dinamo” este cel din Liga a II-a, : echipa pe care suporterii au urmărit-o generații la rând și pe care au ajutat-o să supraviețuiască. Suporterii nu au strâns bani pentru o societate comercială, ci pentru clubul pe care îl cunosc drept Dinamo.

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Pentru a doua oară, în doar 3 luni, Ionuț Chirilă duce în derizoriu această luptă, atacă identitatea clubului din Superliga și dezonorează CS Dinamo.

În august, întrebat direct, în Prosport, care este adevăratul Dinamo, a răspuns: „Dinamo adevărat este CS Dinamo!”. A invocat victoriile cu Hamburg și Inter și parcursul european al echipei din anii ’80. Ieri, 26 octombrie, înaintea meciului dintre CSA Steaua și CS Dinamo, a numit confruntarea „adevăratul derby al fotbalului românesc”, legând cele două cluburi de performanțele istorice ale Stelei și ale lui Dinamo. Interviul îl găsiți pe site.

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Afirmațiile lui Chirilă riscă să semene confuzie în spațiul public și să alimenteze o ruptură inutilă între dinamoviști. Contestarea identității echipei din Superliga atinge ceva ce suporterii au apărat în cei mai grei ani, cu sacrificii mari: legătura lor cu propria istorie.

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Dinamo și-a continuat istoria după 1994. Titlurile și trofeele câștigate de alb-roșii

Chirilă face asta în formă continuată, ceea ce constituie o agravantă. Comportamentul său nu mai poate fi ignorat și nici considerat benign. Un clovn cu însemne oficiale pe echipament poate face mult rău, dacă nu este oprit la timp, de către cei care pot și au chiar datoria să o facă.

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CS Dinamo are un loc incontestabil în istoria clubului. Suporterii dinamoviști și Ionuț Lupescu îl numesc “clubul mamă.” Acolo s-a născut echipa istorică din Superliga și tot acolo au fost obținute marile performanțe europene, dar recunoașterea acestui trecut nu justifică excluderea continuității sportive a lui FC Dinamo. Chirilă face asta cu nonșalanță, deși lucrurile sunt clare pentru toată lumea și stau după cum urmează.

După desprinderea de CS, în 94, clubul a trecut prin mai multe reorganizări administrative, dar a continuat să joace în prima ligă și să câștige. Titluri naționale în 2000, 2002, 2004 și 2007. Încă 6 Cupe ale României. O Cupă a Ligii. Este echipa care a retrogradat în 2022 și a revenit în 2023, mai mândră și mai orgolioasă, cu suporterii ei legendari alături.

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Dinamo nu trebuie să se teamă, ci să fie responsabil. Dinamo întreg.

Ionuț Lupescu și Ionuț Popa, somați să intervină! Apel și către conducerea lui FC Dinamo

Reprezentanții cei mai de seamă ai clubului mamă e cazul să intervină. Ionuț Popa și Ionuț Lupescu, președintele executiv și președintele de onoare ai CS Dinamo, trebuie să corecteze comportamentul iresponsabil în media al lui Ionuț Chirilă. Pentru că exact așa cum am zis, declarațiile lui nu sunt doar simple opinii, ci unele cu o anumită greutate instituțională în spațiul public, grație funcției oficiale și a echipamentului pe care îl poartă.

Dar mai important! Esențial chiar! Conducerea clubului din Superliga trebuie să își apere identitatea. Aici nu este vorba doar despre o “dispută” între două echipe, la care instigă Chirilă, ci despre istoria unui club și legătura lui cu oamenii care l-au ținut în viață. Mesajul conducerii trebuie să fie clar și fără echivoc: recunoaștem instituția în care s-a născut echipa, dar respingem ideea că Dinamo pe care suporterii l-au susținut și salvat și-ar fi pierdut istoria pe drum. Asta numai în minți extrem de tulburi se poate. Și minți tulburi poate în România mai sunt, de aceea este esențial să capete limpezimea de a nu intra în conflict cu istoria, logica, decența și memoria colectivă a suporterilor dinamoviști.

Nu lăsați un clovn să facă ce nu au reușit niciodată rivalii! Continuați, cu toții, să păstrați Dinamo împreună!