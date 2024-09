Opt ani de la moartea unui monstru sacru: “Bică Papaiani a avut un mare succes la doamne”. Actorul Ștefan Velniciuc face dezvăluiri exclusive

Actorul Ștefan Velniciuc ne dezvăluie detalii neștiute despre viața și activitatea marelui actor Sebastian “Bică” Papaiani. Iubit de spectatatori, dar în egală măsură iubit de multe femei, Sebastian Papaiani a adus peste tot râs și voie bună.

Sebastian Papaiani a jucat în filme timp de jumătate de secol

Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, actorul Ștefan Velniciuc ne vorbește despre Sebastian Papaiani. Unul dintre monștrii sacrii ai cinematografiei și teatrului românesc, Bică Papaiani a trecut mereu prin viață și meserie cu o aparentă nonșalanță. Mult mai profund decât a lăsat vreodată să se vadă, marele actor a avut un mare succes la doamne și domnișoare.

“A fost prezent pe durata unei jumătăți de secol în România”

Sebastian Papaiani s-a născut pe data de 25 august 1936 la Pitești. Mama lui era româncă iar tatăl grec. Numele lui real a fost Sevastian Papaiane. A fost însurat de două ori. Prima dată la 25 de ani, dar căsătoria a durat doar 3 luni și a două oară cu Marcela Papaiani, femeia care i-a stat alături până la final.

“ căruia ambele arte îi datorează foarte mult. A fost folosit de la începuturile carierei sale artistice în filme cu foarte mare succes. Cine nu-și amintește de Niță din “Un surâs în plină vară” unde, înconjurat de alți mari actori români, a reușit să descrețească frunțile oamenilor.

Papaiani sau Bică pentru colegii lui, aproape că s-ar putea spune că a fost prezent în majoritatea filmelor făcute pe durata unei jumătăți de secol în România” ne spune marele actor Ștefan Velniciuc.

“Avea o disponibilitate de a se transforma, de a trece de la o stare la alta”

Sebastian Papaiani a avut doi băieți. Pe Basti Papaiani, care nu i-a călcat pe urme celebrului sau tată și care a trăit într-o sărăcie lucie la Sibiu. Ani de zile celebrul actor s-a luptat pentru custodia lui în instanță. Sebastian Papaiani junior a murit în anul 2018. Alkys Papaiani, fiul cel mic, nu a îmbrățișat nici el meseria tatălui, în prezent fiind director de calculatoare la o firmă olandeză.

“Eu l-am cunoscut mai bine când am jucat amândoi în Frații Jderi și am petrecut împreună mai mult timp în zona mănăstirilor din Bucovina. Eu eram Alexăndrel Vodă și el Ionuț, fratele cel mai mic al Jderilor. Papaiani era mai mare ca vârstă și ca experiență profesională și avea o carismă ieșită din comun.

Avea și o mare disponibilitate de a se transforma, de a trece de la o stare la alta. Bică Papaiani era un spirit viu și de un haz aparte care era cuceritor atât pentru partenerii de film cât și pentru public” ne spune, în exclusivitate pentru FANATIK, Ștefan Velniciuc.

“Bică Papaiani a avut un mare succes la doamne”

Sebastian Papaiani declara, într-un interviu, că a avut o copilărie frumoasă și modestă, într-un cartier unde era prieten cu toți rromii. De mic a fost pasionat de artă, nu rata zilele când venea circul în oraș și nici filmele cu cowboy care rulau în vremea aceea.

“Bică Papaiani era un om care se bucura din plin de ceea ce îi oferea viața. Era un participant activ la crearea unei atmosfere atât în timpul cât și între filmări. În pauze se crea o atmosferă de relaxare, de voie bună. Făcea glume care ridicau moralul celor alături de care se afla.

Se poate spune, fără tăgadă, că a avut un mare succes la doamne. Se părea că nici lui nu-i displăcea acest lucru. La momentul acela noi umblam mult, în zone în care prezența artiștilor nu era atât de frecventă. Sigur că simpatia doamnelor și domnișoarelor se manifesta din plin.

În plus, noi am filmat la mănăstiri și, la un moment dat, am fost cazați lângă mănăstirea Agapia. Prezența lui și vivacitatea de care dădea dovadă aducea niște zâmbete tandre pe chipul măicuțelor. Exista și o oarecare sfială în fața unui om cu atât de mult farmec, din lumea mireană” declară actorul Ștefan Velniciuc, în exclusivitate pentru FANATIK.

Sebastian Papaiani a fost un actor versatil

În anul 1963 debutează în filmul lui Geo Saizescu, Un surâs în plină vară, alături de Florina Luican. Chiar dacă a jucat și roluri dramatice, marele Sebastian Papaiani s-a remarcat în comedii, rolurile Plutonier Căpșună, Păcală și Ieremia rămânând în memoria publicului de peste 50 de ani.

“Se pot spune foarte multe despre Papaiani. Ca profesionist, eu l-am considerat în lotul de frunte al actorimii românești. Avea o mare deschidere către tot felul de roluri. Sigur că a fost folosit mult în filmele de comedie, dar depășea cu mult această zonă prin sensibilitatea și inteligența artistică de care a dat dovadă.

Odată cu maturitatea și schimbările care s-au petrecut la noi, a fost foarte prezent în multe producții de televiziune. Acolo experiența lui artistică și-a spus cuvântul. Personal am avut o bucurie ori de câte ori, butonând telecomanda, îl întâlneam pe Bica în vreuna din creațiile sale” ne spune actorul Ștefan Velniciuc.

“Umbla prin viață și prin meserie cu o aparentă nonșalanță”

Sebastian Papaiani a vrut mereu să emane doar veselie și nonșalanță atât în viață cât și în actorie. Ștefan Velniciuc este de părere că multe alte caracteristici s-au “ascuns” în marele actor, că nu doar comedia a fost genul care l-a caracterizat.

“Sebastian Papaiani era un om a cărui voioșie permanentă era cuceritoare. Sincer însă nu cred că asta era unica lui fațetă. Bănuiesc că existau undeva straturi mult mai profunde. Umbla prin viață și prin meserie cu o aparentă nonșalanță. Dacă l-ai fi “scuturat” mai mult cred că ai fi fost impresionat de zonele mai profunde ale trăirilor sale.

Din păcate nu m-am mai întâlnit, profesional vorbind, cu el în anii de după filmările la Frații Jderi și la Ștefan cel Mare. Contactele noastre au fost mai reduse, eu cunoscându-l mai mult ca spectator, nu în calitate de coleg în teatru. Asta însă nu mi-a știrbit deloc imaginea atât de apropiată și admirativă pe care am avut-o în ceea ce-l privește pe Bică Papaiani” mărturisește în exclusivitate pentru FANATIK actorul Ștefan Velnciuc.

Sebastian Papaiani a făcut istorie: “Marii actori nu ar trebui să fie așa de ușor dați uitării”

Timp de 50 de ani, marele actor Sebastian Papaiani a jucat pe scenă și în fața camerelor de filmat. Înainte de a pleca dintre noi l-am văzut în multe telenovele produse în România. În data de 27 octombrie 2016, în urma unui accident vascular cerebral. Avea 80 de ani și a fost înmormânat la cimitirul Bellu.

“La un moment dat i-am cunoscut soția și băiețelul și știu că a fost un om dăruit în calitatea lui de soț și tată. Filmul românesc îi este foarte dator actorului Sebastian Papaiani. Nu am cunoștință să se fi apucat cineva să-i urmărească în detaliu creația și să o analizeze, lucru care cred că s-ar impune. Trebuie să ne dăm seama cine a fost acest mare actor care a reușit, în relativ scurta lui existență, să realizele atât de multe.

Îmi este puțin mai greu să vorbesc despre el. Sunt nevoit să constat că am o doză de tandrețe nostalgică atunci când îi evoc existența. De fiecare dacă când am relaționat, m-a cucerit.

Sunt mulți cei pe care Bică Papaiani i-a cucerit. Am o ușoară supărare când văd că se așterne uitarea peste astfel de oameni. Personalități care și-au adus o contribuție serioasă la descrețirea frunților spectatorilor. Marii actori nu ar trebui să fie așa de ușor dați uitării” mărturisește Ștefan Velniciuc.