Opt goluri în 70 de minute. Meci nebun în Premier League, cu 39 de șuturi trase spre poartă

ADVERTISEMENT

Manchester United n-a putut să treacă de Bournemouth, într-un meci din etapa a 16-a din Premier League. S-a terminat 4-4, după ce echipele au mers, practic, umăr la umăr, iar United a ratat pentru a cincea oară în șase meciuri, șansa de a intra în top cinci.

Manchester United – Bournemouth s-a terminat 4-4

Amad Diallo a deschis scorul, în minutul 13, pentru trupa lui Ruben Amorim, iar oaspeţii au egalat aproape de pauză, în minutul 40, prin Antoine Semenyo. În al patrulea minut al prelungirilor, Casemiro i-a readus pe cei de la United în avantaj.

ADVERTISEMENT

Oaspeţii au egalat însă imediat după reluare, în minutul 46, prin Evanilson, pentru ca şase minute mai târziu să treacă la conducere, cu golul lui Marcus Tavernier. A fost rândul gazdelor să egaleze, în minutul 77, prin Bruno Fernandes, apoi, după două minute, Matheus Cunha a făcut 4-3 pentru United.

Eli Junior Kroupi a adus egalarea pentru Bournemouth, în minutul 84, şi meciul s-a încheiat cu un scor mai rar întâlnit, 4-4. Acesta a fost al patrulea meci, terminat cu scorul de 4-4 pe care Old Trafford l-a văzut în 115 ani.

ADVERTISEMENT

Cele două echipe au tras 18 șuturi pe poartă

A fost pentru a șaptea oară în acest sezon când United a condus cu 1-0, dar adversarul a egalat. Și doar de două ori United a reușit să câștige. Iar Bournemouth a obținut egalul după o serie de șase meciuri fără victorie.

ADVERTISEMENT

Cifrele meciului au fost fabuloase, 39 de șuturi (25 United – 14 Bournemouth), 18 șuturi pe poartă (9 United – 9 Bournemouth), demonstrând apetitul ofensiv al celor două formații. Au fost și 9 cornere, dar și 501 pase date de cele două echipe.

Amorim l-a ținut din nou rezervă pe pe care l-a aruncat în joc abia în minutul 60. Mainoo tinde să devină un caz la United, el jucând foarte puțin în acest sezon, drept pentru care ar vrea să plece. Napoli și-a manifestat intersul pentru el.

ADVERTISEMENT

Wolverhampton are doar două puncte după 16 etape

După acest joc, în clasamentul din Premier League, Manchester United are 26 de puncte şi ocupă poziţia a şasea, în timp ce Bournemouth e a 13-a, cu 21 de puncte. urmată de Manchester City, cu 34 de puncte.

Pe ultimul loc în Premier League este Wolverhampton, care pare deja condamnată la retrogradare. După 16 etape, echipa a strâns doar două puncte, fiind cea mai slabă formație din Big Five, cele mai tari cinci campionate ale Europei.