„Opt jucători de la Rapid, afară!” Profetul Mitică Dragomir, soluție salvatoare: „Aduceți-l de urgență și vă bateți la titlu! M-ați înjurat când v-am zis că sunteți praf!”

Mitică Dragomir a oferit soluția salvatoare pentru ca Rapid să ajungă să se bată la titlu în SuperLiga României. Fostul șef de la LPF ar tăia în carne vie din lotul giuleștenilor.
Iulian Stoica
27.04.2026 | 19:32
Rapid a pierdut fără drept de apel în fața lui Dinamo, scor 1-3, în etapa a 6-a din play-off-ul SuperLigii. În urma acestui rezultat, giuleștenii au căzut pe locul 5 în clasament, astfel că, cel puțin pentru moment, sunt în afara locurilor care asigură calificarea în cupele europene. Dumitru Dragomir știe unde au greșit conducătorii echipei, dar și cum poate fi atinsă performanța.

Mitică Dragomir știe cum se poate lupta la titlu Rapid

În cadrul emisiunii „Profețiile lui Mitică”, Dumitru Dragomir a transmis că îi pare rău că a avut dreptate în privința Rapidului, în contextul în care fanii l-au înjurat pentru că a spus că echipa nu poate termina în fruntea clasamentului. Fostul șef de la LPF este de părere că Dan Șucu ar trebui să îi aducă pe Dani Coman și Marius Șumudică în club pentru a putea spera la titlu în viitor, în caz contrar șansele la un trofeu fiind minime.

„Îmi pare rău de o chestie. Nu mă mai trage de limbă să spun niște lucruri, după aceea mă doare și pe mine și sufăr. Când am spus de Rapid că e o echipă de locul 4-5, dacă nu m-au înjurat… Ziceau: ‘De unde se pricepe moșul ăla? Noi o să luăm titlul’. Bă, nu aveți echipă! Ați făcut numai greșeli, l-ați dat pe Șumudică afară, trebuia să aduceți pe cineva priceput, un Dani Coman, și să-l fi lăsat pe Șumudică să facă treabă.

Dacă aș fi, de acum aș face cuplul Coman – Șumudică! Dani Coman să fie președinte, iar Șumudică antrenor. Între ei l-aș mai băga pe Răzvan Zamfir. Dacă îi dă 20.000 pe lună, ce, nu vine de la U Cluj? Răzvan Zamfir e cel mai tare scouter din România! De departe! Ăștia sunt tari, cei care aduc jucători de valoare. Pentru ca Rapid să se bată la titlu anul viitor, aș pune acum cuplul Coman – Șumudică, ca să aibă timp să aducă jucători. Acesta este un an pierdut! E bine să ia locul 4, ar fi aur!”, a declarat Mitică Dragomir.

Ce jucători nu ar trebui să continue la Rapid

Dumitru Dragomir și-a dezvoltat ideea și a mărturisit că, dacă ar fi fost conducător la Rapid, ar fi dat nu mai puțin de opt jucători afară încă de acum jumătate de an. „Oracolul din Bălcești” a numit fotbaliștii care au talie europeană din lotul lui Costel Gâlcă, aceștia fiind doar patru la număr. Totodată, stilul de joc al giuleștenilor a fost criticat în cadrul emisiunii „Profețiile lui Mitică”.

„Rapid a arătat jalnic aseară! Dacă aș fi fost conducător, 4-5 jucători i-aș fi dat afară de acum o jumătate de an. Nu au ce să caute la Rapid. Nu vreau să dau nume, să se simtă bieții oameni. Nu aș da cinci jucători afară, ci opt! Mi-am făcut aseară notițele, am vrut să vin cu ele. Totuși, dacă ești acolo, tai în carne vie! Aioani, Ciobotariu, Borza, Petrila și cam atât sunt jucătorii care au talie europeană.

E bine că sunt în play-off! Joacă numai lateral, trebuie să schimbe ceva. Nu e pasă pe culoar… Eu l-aș pune și pe Dobre, dar cu o singură condiție: să joace pentru echipă, nu pentru el. Dacă joacă pentru el, o face prost și e păcat, are niște calități bune. Rapid are nevoie de trei mijlocași de valoare, care să joace perpendicular pe poartă, nu doar pe laterale. Nu am înțeles de ce îl ține Gâlcă rezervă pe Manea”, a conchis fostul șef de la LPF.

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
