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Optimile CM 2026 LIVE BLOG. Program complet, rezultate, tabloul sferturilor, statistici OPTA în timp real

Optimile de finală CM 2026 LIVE BLOG. Program complet, rezultate, tabloul optimilor, statistici OPTA în timp real. Cum arată următoarea fază a turneului final.
Cristian Măciucă
04.07.2026 | 09:16
Optimile CM 2026 LIVE BLOG Program complet rezultate tabloul sferturilor statistici OPTA in timp real
SPECIAL FANATIK
Optimile CM 2026 LIVE BLOG. Program complet, rezultate, tabloul sferturilor, statistici OPTA în timp real. FOTO: Fanatik
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După cele 72 de meciuri din grupe și cele 16 din prima fază eliminatorie, 80% din CM 2026 s-a jucat, dar urmează meciuri din ce în ce mai tari, începând cu optimile Mondialului. Pe parcursul a doar 4 zile, se vor disputa toate cele 8 partide din această fază.

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Programul complet al optimilor CM 2026

Optimile CM 2026 debutează pe 4 iulie 2026, de la ora 20:00, cu meciul dintre Canada și Maroc. Ultimul joc din această etapă, Elveția – Columbia, se va disputa pe 7 iulie, începând cu ora 23:00.

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Ziua 1, 4 iulie

  • Ora 20:00: Canada – Maroc

Ziua 2, 5 iulie

  • Ora 00:00: Paraguay – Franța
  • Ora 23:00: Brazilia – Norvegia

Ziua 3, 6 iulie

  • Ora 03:00: Mexic – Anglia
  • Ora 22:00: Portugalia – Spania

Ziua 4, 7 iulie

  • Ora 03:00: Belgia – SUA
  • Ora 19:00: Argentina – Egipt
  • Ora 23:00: Elveția – Columbia

Cine transmite la TV faza optimilor de la CM 2026, unde poți vedea meciurile

Toate meciurile din faza șaisprezecimilor CM 2026 sunt transmise la tv de Grupul Antena, prin intermediul canalului Antena 1. Totodată, partidele de la Mondialul american se pot urmări și online, pe AntenaPLAY, care difuzează toate jocuri live stream, dar și înregistrat.

Clasamentul golgheterilor după 16-imile de finală

La fel ca faza grupelor, 16-imile de finală au adus și ele foarte multe goluri, iar cei mai mari fotbaliști ai planetei au ieșit, din nou, la rampă. Pe primul loc în clasamentul celor mai buni marcatori se menține Lionel Messi. Octuplul Balon de Aur a ajuns la Cota 20 la Cupa Mondială și este lider în clasamentul all-time al golgheterilor. La această ediție, superstarul argentinian se luptă pentru Gheata de Aur în primul rând cu francezul Kylian Mbappe:

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  1. Lionel Messi – 7 goluri
  2. Kylian Mbappe – 6 goluri, 2 assist-uri
  3. Erling Haaland – 5 goluri
  4. Harry Kane – 5 goluri
  5. Ousmane Dembele – 4 goluri, 2 assist-uri
  6. Mikel Oyarzabal – 4 goluri, 1 assist
  7. Vinicius Junior – 4 goluri, 1 assist
  8. Ismaila Sarr – 4 goluri, 1 assist
  9. Deniz Undav – 3 goluri, 2 assist-uri
  10. Johan Manzambi – 3 goluri, 2 assist-uri

Cum ar arată programul sferturilor de finală

Sferturile de finală CM 2026 debutează pe 9 iulie 2026, de la ora 23:00, cu echipele câștigătoare din Paraguay – Franța și Canada – Maroc. Ultimul joc din această etapă se va disputa pe 12 iulie, începând cu ora 04:00, din împerecherea Argentina – Egipt și Elveția – Columbia.

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Vineri, 9 iulie

  • 23:00 – Câștigătoarea din Paraguay – Franța vs. Câștigătoarea din Canada – Maroc, Foxborough

Sâmbătă, 10 iulie

  • 22:00 – Câștigătoarea din Portugalia – Spania vs. Câștigătoarea din Belgia – SUA, Inglewood

Luni, 12 iulie

  • 00:00 – Câștigătoarea din Brazilia – Norvegia vs. Câștigătoarea din Mexic – Anglia, Miami Gardens
  • 04:00 – Câștigătoarea din Argentina – Egipt vs. Câștigătoarea din Elveția – Columbia, Kansas City

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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