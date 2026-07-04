Optimile CM 2026 LIVE BLOG. Program complet, rezultate, tabloul sferturilor, statistici OPTA în timp real

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După cele 72 de meciuri din grupe și cele , 80% din CM 2026 s-a jucat, dar urmează meciuri din ce în ce mai tari, începând cu optimile Mondialului. Pe parcursul a doar 4 zile, se vor disputa toate cele 8 partide din această fază.

Programul complet al optimilor CM 2026

Optimile CM 2026 debutează pe 4 iulie 2026, de la ora 20:00, cu meciul dintre Canada și Maroc. Ultimul joc din această etapă, Elveția – Columbia, se va disputa pe 7 iulie, începând cu ora 23:00.

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Ziua 1, 4 iulie

Ora 20:00: Canada – Maroc

Ziua 2, 5 iulie

Ora 00:00: Paraguay – Franța

Ora 23:00: Brazilia – Norvegia

Ziua 3, 6 iulie

Ora 03:00: Mexic – Anglia

Ora 22:00: Portugalia – Spania

Ziua 4, 7 iulie

Ora 03:00: Belgia – SUA

Ora 19:00: Argentina – Egipt

Ora 23:00: Elveția – Columbia

Cine transmite la TV faza optimilor de la CM 2026, unde poți vedea meciurile

Toate meciurile din faza șaisprezecimilor Totodată, partidele de la Mondialul american se pot urmări și online, pe AntenaPLAY, care difuzează toate jocuri live stream, dar și înregistrat.

Clasamentul golgheterilor după 16-imile de finală

La fel ca faza grupelor, 16-imile de finală au adus și ele foarte multe goluri, iar cei mai mari fotbaliști ai planetei au ieșit, din nou, la rampă. Pe primul loc în clasamentul celor mai buni marcatori se menține Lionel Messi. Octuplul Balon de Aur a ajuns la Cota 20 la Cupa Mondială și este lider în clasamentul all-time al golgheterilor. La această ediție, superstarul argentinian se luptă pentru Gheata de Aur în primul rând cu francezul Kylian Mbappe:

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Lionel Messi – 7 goluri Kylian Mbappe – 6 goluri, 2 assist-uri Erling Haaland – 5 goluri Harry Kane – 5 goluri Ousmane Dembele – 4 goluri, 2 assist-uri Mikel Oyarzabal – 4 goluri, 1 assist Vinicius Junior – 4 goluri, 1 assist Ismaila Sarr – 4 goluri, 1 assist Deniz Undav – 3 goluri, 2 assist-uri Johan Manzambi – 3 goluri, 2 assist-uri

Cum ar arată programul sferturilor de finală

Sferturile de finală CM 2026 debutează pe 9 iulie 2026, de la ora 23:00, cu echipele câștigătoare din Paraguay – Franța și Canada – Maroc. Ultimul joc din această etapă se va disputa pe 12 iulie, începând cu ora 04:00, din împerecherea Argentina – Egipt și Elveția – Columbia.

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Vineri, 9 iulie

23:00 – Câștigătoarea din Paraguay – Franța vs. Câștigătoarea din Canada – Maroc, Foxborough

Sâmbătă, 10 iulie

22:00 – Câștigătoarea din Portugalia – Spania vs. Câștigătoarea din Belgia – SUA, Inglewood

Luni, 12 iulie

00:00 – Câștigătoarea din Brazilia – Norvegia vs. Câștigătoarea din Mexic – Anglia, Miami Gardens

04:00 – Câștigătoarea din Argentina – Egipt vs. Câștigătoarea din Elveția – Columbia, Kansas City