Optimile CM 2026 LIVE BLOG. Program complet, rezultate, tabloul sferturilor, statistici OPTA în timp real

După cele 72 de meciuri din grupe și cele 16 din prima fază eliminatorie, 80% din CM 2026 s-a jucat, dar urmează meciuri din ce în ce mai tari, începând cu optimile Mondialului. Pe parcursul a doar 4 zile, se vor disputa toate cele 8 partide din această fază.
Optimile CM 2026 debutează pe 4 iulie 2026, de la ora 20:00, cu meciul dintre Canada și Maroc. Ultimul joc din această etapă, Elveția – Columbia, se va disputa pe 7 iulie, începând cu ora 23:00.
Ziua 1, 4 iulie
Ziua 2, 5 iulie
Ziua 3, 6 iulie
Ziua 4, 7 iulie
Toate meciurile din faza șaisprezecimilor CM 2026 sunt transmise la tv de Grupul Antena, prin intermediul canalului Antena 1. Totodată, partidele de la Mondialul american se pot urmări și online, pe AntenaPLAY, care difuzează toate jocuri live stream, dar și înregistrat.
La fel ca faza grupelor, 16-imile de finală au adus și ele foarte multe goluri, iar cei mai mari fotbaliști ai planetei au ieșit, din nou, la rampă. Pe primul loc în clasamentul celor mai buni marcatori se menține Lionel Messi. Octuplul Balon de Aur a ajuns la Cota 20 la Cupa Mondială și este lider în clasamentul all-time al golgheterilor. La această ediție, superstarul argentinian se luptă pentru Gheata de Aur în primul rând cu francezul Kylian Mbappe:
Sferturile de finală CM 2026 debutează pe 9 iulie 2026, de la ora 23:00, cu echipele câștigătoare din Paraguay – Franța și Canada – Maroc. Ultimul joc din această etapă se va disputa pe 12 iulie, începând cu ora 04:00, din împerecherea Argentina – Egipt și Elveția – Columbia.
Vineri, 9 iulie
Sâmbătă, 10 iulie
Luni, 12 iulie