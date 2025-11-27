Optimismul primează în Bănie! Sorin Cârțu crede în Universitatea Craiova înaintea super-meciului cu Mainz: „Putem să visăm frumos!“

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova revine în Bănie pentru un nou meci european, de această dată cu germanii de la FSV Mainz, iar Sorin Cârțu, președintele oltenilor, e extrem de optimist înaintea partidei.

Sorin Cîrțu vrea ca Universitatea Craiova să repete ultimul meci european: „Echipa chiar a jucat foarte bine!“

Sorin Cârțu s-a arătat încrezător că echipa Craiovei, condusă acum de portughezul Filipe Coelho, poate să repete performanțele din meciurile europene precedente, atunci când pe bancă era Mirel Rădoi. De asemenea, președintele Științei își dorește ca băieții să evolueze și de această dată ca în .

ADVERTISEMENT

„Am demonstrat asta în meciurile preliminare, cu echipele pe care le-am eliminat. Plus ultimele două partide în Conference, când nu am pierdut cu Noah și victoria cu Rapid Viena. Putem să visăm frumos până la următoarele partide cu Sparta Praga și AEK Atena.

Aș vrea să repetăm meciul tur cu Spartak Trnava și partida de acasă cu Sarajevo. Dar mie, cel mai mult și mai mult, mi-a plăcut meciul cu Rapid Viena. Am jucat pe o miză mare și într-un cadru superior. Echipa chiar a jucat foarte bine”, a spus președintele Universității Craiova.

ADVERTISEMENT

Cârțu știe cum o poate răpune Universitatea Craiova pe Mainz

Sorin Cîrțu mizează pe solidaritatea întregii comunități alb-albastre înaintea duelului european pentru ca Universitatea să poată obține un nou rezultat mare.

ADVERTISEMENT

„Unitatea de grup va fi determinantă pentru această partidă. Spectatori, club, echipă, bancă tehnică, toți la un loc. O să avem un meci foarte greu. Vom trece și prin momente bune, dar și prin momente mai puțin bune, și trebuie să știm cum să acționăm. Trebuie să fim uniți, să încurajăm echipa.

Avem acest meci în față și trebuie să acționăm ca un tot unitar. Repet, unitatea de grup poate să joace un rol foarte important în obținerea unui rezultat pozitiv. Rezultatul pozitiv înseamnă speranțe, vise pentru un meci în primăvara europeană. Este posibil și putem să facem acest lucru, să obținem acest rezultat pozitiv. Suntem capabili să dăm dovadă de concentrare și de responsabilizare“, a mai spus Sorin Cârțu.

ADVERTISEMENT

Kaiserslautern și Bayern Munchen, reperele lui Sorin Cârțu pentru Craiova de azi

Rememorând marile confruntări europene ale Craiovei cu echipe germane, Sorin Cîrțu a evocat momentele care au definit spiritul Științei – de la calificarea dramatică obținută cu Kaiserslautern, până la prestația memorabilă în fața „uriașului“ Bayern München.

„Meciul cu Kaiserslautern a fost cu calificare. Golul dat pe final, modul în care am evoluat cu toții acolo. Poate să fie un exemplu de atitudine și de ce trebuie să facă echipa acum, de cum trebuie să joace. Să ai răbdare, echilibru. Am sperat până în minutul 82, când a dat gol Negrilă. Am schimbat în teren poziția cu el, am zis că poate așa avem mai multe șanse și până la urmă a avut noroc. Nu știu dacă mie îmi venea la fel de bine mingea atunci. Meciul respectiv chiar poate să fie un reper.

Un alt joc care mi-a plăcut enorm a fost returul cu Bayern Munchen. Ne-au bătut 2-0 la Craiova, dar acolo am făcut 1-1. Am avut niște ocazii fantastice, foarte mari… Puteam să dăm două, trei goluri, să câștigăm clar acel joc. Dacă ne calificam, ar fi fost bomba cupelor europene la timpul respectiv. Nimic n-a fost întâmplător la felul în care am evoluat în teren. Atunci a marcat Geolgău. Și eu și Balaci, Irimescu am avut situații extraordinare de a marca și de a răpune marele Bayern, însă nu a fost. Atunci, Bayern Munchen chiar era foarte tare, cum e și acum”, și-a adus aminte președintele Universității Craiova.

FSV Mainz, una dintre cele mai puternice echipe din Conference League în viziunea lui Coelho

Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, a prefațat la rândul său meciul de joi seară, de pe „Ion Oblemenco“ și a ținut să tragă câteva semnale de alarmă. .

„Va fi un meci contra unui oponent puternic, cu jucători de valoare și cu un antrenor pe măsură. Noi am pregătit foarte bine acest meci. Este un joc important, va fi o bătălie tare și îmi doresc mult ca stadionul să fie plin. Ne pregătim să întâlnim o echipă importantă și nu contează pe ce loc se află în Bundesliga. Noi ne facem analiza noastră și nu ne bazăm pe locul lor din clasament. Nu am nicio îndoială că am pregătit bine acest joc. Am încredere în băieți, vom lucra ca o echipă. Mâine seară este momentul să luptăm și să dăm totul pentru victorie. În zilele noastre, nu avem mult timp la dispoziție între meciuri.

Ca antrenor, trebuie să pregătesc totul într-un timp extrem de scurt. Nu trebuie să uităm faptul că jucătorii noștri nu sunt mașinării sau roboți, dar jucătorii lucrează extrem de bine și sunt mulțumit de ei. Putem spune că Mainz este una dintre cele mai dificile echipe din Conference, dar este și o provocare foarte bună pentru noi ca și club, ca oraș“, a declarat Coelho.

Întrebat despre atmosfera care se anunță „incendiară“ pe Oblemenco la ora meciului, tehnicianul Științei a răspuns: „Unul dintre cele mai frumoase lucruri din fotbal este să joci cu stadionul plin. Este foarte bine pentru jucători să se bucure de acest moment și vom face totul ca la finalul partidei toată lumea să fie mulțumită“.