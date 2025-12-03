Ora de Limba Română! Profu’ David Miculescu i-a scos la tablă pe Radunovic și Cisotti! Cine s-a descurcat mai bine. Video

ADVERTISEMENT

FANATIK a dezvăluit că Printre jucătorii care nu au făcut deplasarea se numără David Miculescu, Risto Radunovic și Juri Cisotti. Cei trei s-au distrat copios.

David Miculescu, lecții de limba română cu Radunovic și Cisotti

Atacantul venit de UTA, viitoarea adversară a roș-albaștrilor, a fost, pentru o zi, profesor de limba română. Miculescu le-a testat cunoștințele lui Risto Radunovic și Juri Cisotti, doi dintre străinii cu ștate vechi în campionatul României.

ADVERTISEMENT

Miculescu i-a întrebat pe coechipierii săi dacă știu ce înseamnă, de fapt, mai multe expresii românești. Prima a fost „a da în bară”.

Risto Radunovic: „Știi?”.

ADVERTISEMENT

Juri Cisotti: „Da. Când greșești”.

ADVERTISEMENT

Risto Radunovic: „Când nu reușești, da”.

„Hai să vă văd la a doua dacă știți. ‘Mi-a mâncat ficații’”, a spus David Miculescu.

ADVERTISEMENT

Risto Radunovic: „Știi?”.

Juri Cisotti: „Nu”.

Risto Radunovic: „Nici eu”.

Juri Cisotti: „Ce se întâmplă?”.

David Miculescu: „Când enervezi pe cineva, când superi foarte tare”.

„A fi varză” a fost următoarea expresie-test pentru fundașul muntenegrean și pentru mijlocașul italian.

Risto Radunovic: „Când cineva a jucat slab spunem că a fost varză”.

Juri Cisotti: „Da, când ai fost slab”.

„Bravo, aici ați știut amândoi. Amândoi aveți un pic”, și-a lăudat Miculescu coechipierii. Următoarea expresie a fost „A se da de gol”.

Juri Cisotti: „Când e foame de rezultate?”.

Risto Radunovic: „A arăta ceva înainte de a fi făcut”.

David Miculescu: „Da, ceva de genul. Când ai un secret și îl zici. Te dai de gol”.

„E dus cu pluta”, a fost ultima expresie pe care au trebuit să o ghicească Risto Radunovic și Juri Cisotti.

Risto Radunovic: „Du-te. A plecat cineva. Nu știu”.

Juri Cisotti: „Ești nebun”.

David Miculescu: „Bravo, ai știut!”.

Ora de Limba Română! Domn’ profesor Miculescu i-a scos la tablă pe Risto și Juri! Cine s-a descurcat mai bine?

De când joacă Radunovic și Cisotti în România

Risto Radunovic (33 de ani) și Juri Cisotti (32 de ani) sunt doi dintre cei mai buni străini care au evoluat vreodată în SuperLiga României. Ei și-au câștigat acest statut în ani de zile de când joacă la noi în țară. De aceea, nici nu e de mirare că vorbesc atât de bine limba română.

Din 2021 la FCSB, Risto a ajuns în 2017 în SuperLiga. Fundașul stânga a jucat trei ani la Astra, înainte să fie cumpărat cu 400.000 de euro de roș-albaștri.

În schimb, Juri Cisotti a ajuns în România în 2021. Mijlocașul a evoluat timp de patru ani la Galați, înainte să fie cumpărat de FCSB. În ianuarie 2025, Gigi Becali a plătit 200.000 de euro pentru a îl lua pe italian de la Oțelul.