„Oracolul din Bălcești”, premoniție incredibilă la FCSB – Petrolul 1-1! „Le-am dat telefon și le-am zis”

Dumitru Dragomir susține la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ faptul că a avut o premoniție la . Totodată, fostul președinte LPF a prevăzut și finalul dintre Manchester City – Arsenal 2-2.

“Oracolul din Bălcești”, premoniție incredibilă la FCSB – Petrolul 1-1!

Dumitru Dragomir este recunoscut ca fiind “Oracolul din Bălcești”, asta datorită predicțiilor sale legate de fotbal. Așadar, Nea Mitică susține că a avut o nouă .

Fostul președinte LPF a explicat faptul că a simțit cum ploieștenii vor egala pe final din cauza modului în care a era așezată în teren echipa lui Elias Charalambous.

Totodată, Mitică Dragomir mărturisește la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ și faptul că a prevăzut egalarea și la derby-ul din Premier League dintre Manchester City și Arsenal, scor 2-2.

“La Cluj când nu juca Tachtsidis, Bîrligea era mort. Trebuie să îl simți și să știi să dai pase filtrante, de finalizare. La FCSB încearcă doar un singur jucător asta.

Acesta e Tavi Popescu și reușește de multe ori. Când nu îl lași să joace, valoric, emoțional sau psihic îl dai peste cap. Eu spun că FCSB nu are mijlocași de pasă filtrantă. Trebuie să se gândească unul la așa ceva.

FCSB trebuia să stea în două linii la finalul meciului cu Petrolul. Jumătatea cealaltă era în jumătatea adversarului. Te execută imediat.

“Le-am dat telefon și le-am zis”

Am și strigat, le-am dat și telefon la nepoți și le-am zis, ‘Fiți atenți că egalează ăștia’. Am gura aurită. I-am zis și fiului meu aseară că o să o egaleze Manchester City pe Arsenal. Am simțit.

Și așa am simțit și la Petrolul că egalează. FCSB cu un jucător în minus avea 6 jucător în jumătatea cealaltă. Fotbalul de execută când îți e lumea mai dragă”, a spus Dumitru Dragomir la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

