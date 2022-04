Oracolul din Bălcești s-a întors! Dumitru Dragomir știe cum va pleca Răzvan Burleanu de la președinția FRF

Burleanu a obținut un în fruntea Federației cu unanimitate de voturi, alegerea sa durând fix 10 secunde.

Mitică Dragomir știe cum va pleca Răzvan Burleanu de la FRF

Cu toate că Răzvan Burleanu nu a avut contracandidat la alegerile de la FRF, Dumitru Dragomir știe că va veni vremea când acesta nu se va mai afla în fruntea fotbalului românesc, dar și modul în care va pleca.

”Pe Mircea Sandu îl durea la bască, dar a fost schimbat politic. Dacă nu pleci, te duci la pușcărie. Așa se va întâmpla și cu Burleanu, categoric. Lumea se satură.

Va veni unul în fruntea unui partid sau ceva care îl curăță. Sau vine unul, nu știu de unde, care să-i spună ‘ia-ți viteză!’. La mine, șefii celui mai tare partid din țară au convocat patronii”, a declarat Dragomir, supranumit și ”Oracolul din Bălcești”, la .

Ce i se reproșează președintelui FRF

Fostul președinte de la LPF l-a lăudat pe Răzvan Burleanu pentru modul în care a știut să-și înlăture adversarii, dar îl critică pentru faptul că nu a reușit să aibă performanțe în plan sportiv.

”Măi, faptul că joacă bine e de felicitat, dar n-are treabă cu fotbalul. El este un politruc, isteț, de ce să nu recunoaștem, și-a luat câțiva băieți destul de profesioniști în frunte cu Stoichiță. Am văzut că vin politic niște antrenori acolo, o să discutăm și asta.

Restul, are în jurul lui oameni care îl susțin, plimbă cadourile unde trebuie. Noi am lăsat ceva în urma noastră. În 8 ani trebuia să văruiască o dată, să dea cu bidineaua peste ce am făcut noi. Cine mai face bază sportivă ca a noastră, de la Mogoșoaia?!”, a încheiat Dragomir.

Burleanu, susținut de un membru al ”generației de Aur”

Modul dictatorial în care șeful FRF a fost ales în fruntea FRF , care a dezvăluit că la un moment dat s-a gândit să-l pună pe Valeriu Argăseală să candideze, doar pentru a evita ”circul” de la Arena Națională.

Deși este membru al ”Generației de Aur”, care l-a contestat mai tot timpul pe Burleanu, Jean Vlădoiu este unul dintre FRF. Președintele lui FC Argeș a lucrat la Federație în trecut și susține că actuala conducere face lucruri bune pentru fotbalul românesc.