Orar schimbat pentru toate școlile din țară, pe 15 februarie. Anunțul ministrului educației

Ministrul educației de la noi din țară a făcut un anunț important pentru toți elevii. Acestora li se va schimba orarul pentru ziua de marți, 15 februarie.

Sorin Cîmpeanu, anunț pentru toți elevii. Ce se întâmplă săptămâna viitoare în școlile din țară

a precizat că pe data de 15 februarie va fi Ziua Națională a Lecturii, astfel că aceasta va fi serbată în fiecare școală.

Astfel, copiii vor trebui să petreacă niște ore bune citind, la școală, pentru ca lectura să fie promovată, ca un obicei cultural, și mai puțin ca unul care se întâmplă doar la școală.

Ministrul a declarat că la noi în țară, mai puțin de 10% din oameni cumpără o carte pe an, iar aici ar trebui să intervină școala, pentru ca cei mici să nu mai vadă în lectură o activitate plictisitoare.

De asemenea, Sorin Cîmpeanu a vorbit și despre importanța cititului, deoarece acesta construiește legături „profunde şi statornice în minţile tuturor”.

”Începând din acest an, România are o Zi naţională a lecturii! Într-o ţară în care sub 10% dintre cetăţeni cumpără o carte pe an, rolul şcolii devine esenţial în a cultiva o activitate aparent desuetă, lectura, ca preocupare menită să ne salveze dintr-un univers superficial, un univers în care dăm click fără a decide.

Lectura construieşte legături profunde şi statornice în minţile tuturor, fie copii sau adulţi”, transmite ministrul Educaţiei.

Ce trebuie să facă profesorii înainte de Ziua Națională a Lecturii

Înainte de data de 15 februarie, toți profesorii trebuie să le recomande elevilor lor să aducă la școală cărțile care le plac, sau să le împrumute de la bibliotecă pentru ziua cu pricina.

”În prealabil, personalul didactic va recomanda tuturor să aducă o carte preferată sau să împrumute de la biblioteca şcolară o carte şi, timp de 15 minute, să citească fie individual, fie în grupuri mici de lucru”, a spus el.

De asemenea, a explicat că de la ora 11:00 şi la ora 14:00, toți copiii trebuie să citească, indiferent de materia care apare în orar.

”În toate şcolile, programul să se modifice astfel încât, indiferent de disciplina prevăzută în orar, la ora 11:00 şi la ora 14:00, învăţătorul sau profesorul să organizeze, la clasa unde este prezent, activităţi de lectură la care să participe toţi preşcolarii şi elevii”, a explicat ministrul.