Orașele din România prin care trece Paralela 45. Unde se intersectează cu Meridianul de 25 de grade

Paralela 45 este o linie imaginară de pe suprafața Pământului care marchează jumătatea distanţei dintre Ecuator şi Polul Nord. Aceasta trece și prin România, prin mai multe . Unde se intersectează cu Meridianul de 25 de grade. Nu ai să crezi așa ceva.

Orașele din România prin care trece Paralela 45

Te-ai întrebat vreodată care sunt orașele din România prin care trece ? Oamenii de știință au aflat care sunt localitățile românești, subliniind faptul că este vorba de 32 de intersecții pe teritoriul nostru.

Baia de Aramă, Poneasca, Băbeni, Filipeștii de Pădure și Mizil sunt locurile pe unde traversează această linie imaginară. Potrivit , sunt și cinci drumuri europene importante, printre care se numără E81 și DN1.

De asemenea, sursa menționată mai arată că există 19 intersecții în apropierea unor orașe mari pe unde trece Paralela 45. Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea, Pitești, Târgoviște, Buzău și Tulcea sunt doar câteva dintre municipiile notabile.

În plus, oamenii trebuie să știe neapărat care este locul unde Paralela 45 se întâlnește cu Meridianul de 25 de grade. Intersecția dintre cele două, de pe teritoriul țării noastre, se află într-un județ aflat aproape de București.

Mai exact, este vorba de județul Argeș, care se află în partea central-sudică, la intersecția coordonatelor geografice de referință ale țării. România nu este singura țară prin care trece Paralela 45 de grade latitudine nordică.

Țările prin care trece Paralela 45

Paralela 45 traversează mai multe națiuni de pe glob, precum și mări și oceane din întreaga lume. Concret, începând cu Meridianul Zero și mergând către est, trece prin Franța (Grenoble, Bordeaux), Italia (Torino, Piacenza) și Croația (Peninsula Istria).

Traversează Bosnia-Herțegovina, Serbia (Ruma, Pazova, la 30 de kilometri de Belgrad), Ucraina (Simferopol, Peninsula Crimeea), Rusia (Krasnodar), Uzbekistan (insula Vozrozhdeniya), Kazahstan (provincia Kyzylorda, regiunea Almaty) și China (Xinjiang), Mongolia (provinciile Govi-Altai, Bayankhongor și Dundgovi).

Specialiștii mai arată faptul că Paralela 45 trece prin Japonia (Insula Hokkaido), Insulele Kurile (Rusia), SUA (statele Oregon, Idaho, Montana, Wyoming, Dakota de Sud, Minnesota, Wisconsin, Michigan, New York, Vermont, New Hampshire, Maine) și Canada (statele Ontario, Quebec, New Brunswick, Nova Scoția).