Orașul-buncăr de sub Catedrala Mântuirii Neamului. Pe cine salvează Biserica, în cazul unui atac nuclear?

Catedrala Mântuirii Neamului, un proiect destul de controversat din cauza sutelor de milioane pe care Biserica Ortodoxă și statul român le-au investit aici, ar putea avea un rol extrem de important în cazul unui conflict armat sau chiar a unui atac nuclear, care să ne afecteze în mod direct.

1.000 de persoane se pot adăposti sub Catedrala Mântuirii Neamului, în caz de atac nuclear

Puțină lume știe că proiectul Catedralei Mântuirii Neamului cuprinde , care totalizează 700 mp, unde se pot adăposti aproximativ 1.000 de persoane. Capacitatea este mai mare chiar decât a buncărului aflat sub Palatul Parlamentului, proiectat pentru ca președintele României să se retragă în caz de atac nuclear sau bombardament.

Cele patru adăposturi sunt dotate cu uși din oțel, groase de 30 de centimetri și înalte de 4 metri, care se închid etanș și care au fost cuprinse în structura de beton a catedralei. Conform informațiilor FANATIK, adăposturile antiatomice de sub Catedrala Mântuirii Neamului sunt dotate cu o ieșire de rezervă care este legată de un tunel subteran, prin care se poate ieși la 50 de metri de catedrală.

Orașul de sub catedrală: două săli polivalente, 42 de cripte și un muzeu

Buncărele fac parte dintr-un ansamblu ceva mai mare care formează, în sine, un mic oraș subteran. Sub placa de la parter au fost proiectate două săli polivalente dotate cu altare, care vor funcționa ca biserici. Una este situată la 16 metri adâncime iar cealaltă la 11 metri.

De asemenea, în perimetrul de la subsol mai sunt construite 42 de cripte, un muzeu al creștinismului și diverse spații pentru comunicare media. Totul este desfășurat pe o lungime de 126 metri pătrați, ceva mai mare decât un teren de fotbal.

Structura subterană a Catedralei Mântuirii Neamului a fost realizată peste o fundație săpată în 2007, la o adâncime de 24 de metri. Doar fundația a ”înghițit” 25.000 de metri cubi de beton și 5.000 metri de armătură, iar în 2009 s-a turnat postamentul, o structură masivă de beton în formă de cruce, proiectată să reziste inclusiv la un cutremur de 8 grade.

Patriarhia, discretă în legătură cu destinația adăposturilor în caz de război

Aceste detalii tehnice fac din Catedrala Mântuirii Neamului una din cele mai sigure clădiri din România și ar putea reprezenta un element important de refugiu în cazul nefericit al unui atac nuclear sau al unui bombardament.

Până la ora redactării acestui articol, reprezentanții Patriarhiei Române nu au răspuns întrebărilor din partea FANATIK legate de nivelul de operabilitate pe care adăposturile de sub Catedrala Mântuirii Neamului le are în acest moment. De asemenea, nu este clar cine va avea acces la aceste adăposturi, în cazul unei situații de conflict sau dezastru natural în România.

Catedrala Mântuirii Neamului este o clădire înaltă de 120 de metri și 126 metri în lungime. Este cu 34 de metri mai înaltă decât Palatul Parlamentului, fiind comparabilă cu un bloc cu 30 de etaje. Capacitatea maximă a clădirii, calculată de proiectanți, este de 5.000 de persoane. Catedrala va avea propriul heliport și două săli multifuncționale dotate cu altare. Costul total estimat depășește 200 de milioane de euro.

Bucureștiul mai are două adăposturi antiatomice

În afară de adăpostul de sub catedrală, în , legate între ele printr-un sistem de tip tunel. Primul se află sub Palatul Parlamentului și cel de-al doilea sub actualul sediu al Ministerului Apărării Naționale.

În cazul unei crize nucleare, adăpostul de sub Palatul Parlamentului, situat la nivelul -2 al clădirii, devine un veritabil ”centru de comandă” al României, el fiind proiectat ca zonă de refugiu pentru Președintele României și alți conducători politici.