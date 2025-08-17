Orașul care trăiește în întuneric deși are sute de mii de panouri solare. Cum este posibil așa ceva

Situație bizară într-un oraș de pe glob care trăiește în întuneric deși s-ar putea dezvolta frumos, într-un mod natural. Este vorba despre regiunea Moquegua din Peru, situată la aproximativ 1.000 de kilometri sud de capitala Lima.

Ce se întâmplă lângă Peru, de fapt

În regiunea Moquegua din Peru se află cel mai mare complex solar din țară și de altfel unul dintre cele mai mari din America Latină. Aici există 800.000 de panouri solare de înaltă tehnologie.

Panourile au fost instalate între 2018 și 2024 la Rubí și Clemesí, două centrale solare uriașe din regiunea Moquegua din Peru. Iar deși aceste , orașul trăiește în continuare în întuneric.

Care este însă motivul? Panourile solare nu sunt conectate la rețeaua alimentată de centrală. Mai mult de atât, niciunul dintre cei 150 de locuitori ai Pampa Clemesí nu are acces la rețeaua națională de energie electrică.

Cum este posibil ca orașul să trăiască în întuneric în continuare

Câțiva locuitori au într-adevăr panouri solare donate de operatorul Rubí, Orygen. Pe de altă parte, majoritatea nu își permit bateriile și convertoarele necesare pentru a le face să funcționeze.

Astfel, noaptea oamenii folosesc lanterne. O parte dintre ei nu fac nici măcar asta și aleg să trăiască în întuneric. Iar situația e cu atât mai controversată în contextul în care centrala solară Rubí produce aproximativ 440 GWh pe an.

Această cantitate este suficientă pentru 351.000 de locuințe. Moquegua, unde se află centrala, este un loc ideal pentru energia solară, beneficiind de peste 3.200 de ore de soare pe an, mai mult decât majoritatea țărilor.

Numai în 2024, producția de energie electrică din surse regenerabile a crescut cu 96%. Energia solară și eoliană depind în mare măsură de cupru datorită conductivității sale ridicate, iar Peru este al doilea producător mondial.

Zonele slab populate din Peru, lăsate în urmă

„În Peru, sistemul a fost conceput în jurul profitabilității. Nu s-a făcut niciun efort pentru a conecta zonele slab populate”, explică Carlos Gordillo, expert în energie la Universitatea Santa María din Arequipa.

Orygen afirmă că și-a îndeplinit responsabilitățile. Astfel, rămâne doar ca lucrurile să meargă înainte și într-adevăr, energia să poată să fie folosită mai departe.

„Ne-am alăturat proiectului guvernamental de a aduce electricitate în Pampa Clemesí și am construit deja o linie dedicată pentru ei. De asemenea, am finalizat prima fază a proiectului de electrificare, cu 53 de turnuri de energie gata de funcționare”, a declarat Marco Fragale, directorul executiv al Orygen în Peru, pentru BBC News Mundo, serviciul în limba spaniolă al .

Va exista sau nu o linie electrică pentru cei care locuiesc aici

Fragale adaugă că au fost instalați aproape 4.000 de metri de cablu subteran pentru a furniza o linie electrică satului. Investiția de 800.000 de dolari este finalizată, spune el. Chiar și așa, luminile încă nu s-au aprins.

Ultima etapă este conectarea noilor linii la locuințele individuale, dar asta este responsabilitatea guvernului. Conform planului, Ministerul Minelor și Energiei trebuie să instaleze aproximativ doi kilometri de cabluri.

Lucrările trebuiau să înceapă în martie 2025, dar nimic nu s-a întâmplat. Astfel, nu este clar cât timp va mai rămâne orașul în întuneric, deși oportunități mari există.