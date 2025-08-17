News

Orașul care trăiește în întuneric deși are sute de mii de panouri solare. Cum este posibil așa ceva

Un oraș unde s-au făcut investiții masive și care are sute de mii de panouri solare trăiește din păcate în continuare în întuneric.
Valentina Vladoi
17.08.2025 | 17:30
Orasul care traieste in intuneric desi are sute de mii de panouri solare Cum este posibil asa ceva
Cum este posibil ca orașul să trăiască în întuneric în continuare. Sursă foto: Freepik / colaj Fanatik

Situație bizară într-un oraș de pe glob care trăiește în întuneric deși s-ar putea dezvolta frumos, într-un mod natural. Este vorba despre regiunea Moquegua din Peru, situată la aproximativ 1.000 de kilometri sud de capitala Lima.

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă lângă Peru, de fapt

În regiunea Moquegua din Peru se află cel mai mare complex solar din țară și de altfel unul dintre cele mai mari din America Latină. Aici există 800.000 de panouri solare de înaltă tehnologie.

Panourile au fost instalate între 2018 și 2024 la Rubí și Clemesí, două centrale solare uriașe din regiunea Moquegua din Peru. Iar deși aceste panouri solare există într-adevăr, orașul trăiește în continuare în întuneric.

ADVERTISEMENT

Care este însă motivul? Panourile solare nu sunt conectate la rețeaua alimentată de centrală. Mai mult de atât, niciunul dintre cei 150 de locuitori ai Pampa Clemesí nu are acces la rețeaua națională de energie electrică.

Cum este posibil ca orașul să trăiască în întuneric în continuare

Câțiva locuitori au într-adevăr panouri solare donate de operatorul Rubí, Orygen. Pe de altă parte, majoritatea nu își permit bateriile și convertoarele necesare pentru a le face să funcționeze.

ADVERTISEMENT
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în...
Digi24.ro
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în rândul studenților străini

Astfel, noaptea oamenii folosesc lanterne. O parte dintre ei nu fac nici măcar asta și aleg să trăiască în întuneric. Iar situația e cu atât mai controversată în contextul în care centrala solară Rubí produce aproximativ 440 GWh pe an.

ADVERTISEMENT
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales
Digisport.ro
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales

Această cantitate este suficientă pentru a alimenta cu energie electrică 351.000 de locuințe. Moquegua, unde se află centrala, este un loc ideal pentru energia solară, beneficiind de peste 3.200 de ore de soare pe an, mai mult decât majoritatea țărilor.

ADVERTISEMENT

Numai în 2024, producția de energie electrică din surse regenerabile a crescut cu 96%. Energia solară și eoliană depind în mare măsură de cupru datorită conductivității sale ridicate, iar Peru este al doilea producător mondial.

Zonele slab populate din Peru, lăsate în urmă

„În Peru, sistemul a fost conceput în jurul profitabilității. Nu s-a făcut niciun efort pentru a conecta zonele slab populate”, explică Carlos Gordillo, expert în energie la Universitatea Santa María din Arequipa.

Orygen afirmă că și-a îndeplinit responsabilitățile. Astfel, rămâne doar ca lucrurile să meargă înainte și într-adevăr, energia să poată să fie folosită mai departe.

„Ne-am alăturat proiectului guvernamental de a aduce electricitate în Pampa Clemesí și am construit deja o linie dedicată pentru ei. De asemenea, am finalizat prima fază a proiectului de electrificare, cu 53 de turnuri de energie gata de funcționare”, a declarat Marco Fragale, directorul executiv al Orygen în Peru, pentru BBC News Mundo, serviciul în limba spaniolă al BBC.

Va exista sau nu o linie electrică pentru cei care locuiesc aici

Fragale adaugă că au fost instalați aproape 4.000 de metri de cablu subteran pentru a furniza o linie electrică satului. Investiția de 800.000 de dolari este finalizată, spune el. Chiar și așa, luminile încă nu s-au aprins.

Ultima etapă este conectarea noilor linii la locuințele individuale, dar asta este responsabilitatea guvernului. Conform planului, Ministerul Minelor și Energiei trebuie să instaleze aproximativ doi kilometri de cabluri.

Lucrările trebuiau să înceapă în martie 2025, dar nimic nu s-a întâmplat. Astfel, nu este clar cât timp va mai rămâne orașul în întuneric, deși oportunități mari există.

Accident grav între un troleibuz și trei mașini, în Cluj-Napoca. Două persoane au...
Fanatik
Accident grav între un troleibuz și trei mașini, în Cluj-Napoca. Două persoane au fost rănite
Un român care a răpit și abuzat o fetiță de șase ani în...
Fanatik
Un român care a răpit și abuzat o fetiță de șase ani în Germania a fost prins în Bihor. A ademenit-o departe de părinți într-un parc de distracții
Doi români s-au înecat în acest weekend în Italia. Mihai avea 26 de...
Fanatik
Doi români s-au înecat în acest weekend în Italia. Mihai avea 26 de ani, iar Laurenţiu numai 23
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat...
iamsport.ro
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat loc de interpretări
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!