Orașul Davos, locul unde Donald Trump a lansat Consiliul Păcii, faimos pentru o bază sportivă unică în Europa. E singurul loc unde se găsește așa ceva

Donald Trump a lansat Consiliul Păcii la Davos, în Elveția. Printre țările invitate la aderare se numără și România, însă țara noastră ar trebui să plătească 1 miliard de dolari în cazul în care va dori să facă parte. Pe lângă propunerea făcută de președintele SUA la Forumul Economic Mondial de la Davos, orașul este cunoscut și pentru o bază sportivă specială.

Orașul Davos, locul unde Donald Trump a lansat Consiliul Păcii, faimos pentru o bază sportivă unică în Europa

Davos, orașul din Elveția unde Donald Trump a lansat Consiliul Păcii, este cunoscut și pentru o bază sportivă unicat. Pe continentul european nu mai întâlnim o astfel de construcție.

Mai exact, este vorba despre Vaillant Arena. Baza sportivă a fost inaugurată în 1979 ca arenă acoperită pentru hochei pe gheață, înainte de sezonul 1979/80, când HC Davos și-a mutat meciurile în noul stadion.

Ce e special la Vaillant Arena

Vaillant Arena reușește să se remarce ca una dintre puținele bazele sportive de hochei din Europa care păstrează gheața naturală, fără sistem artificial de răcire. Situată la aproximativ 1.560 de metri altitudine, este arena de elită cu cel mai înalt nivel geografic din Europa, oferind condiții unice pentru jucători și spectatori.

Construcția sa include un acoperiș impresionant din lemn, o caracteristică extrem de rară la acest nivel al hocheiului european. Arena găzduiește, de asemenea, Spengler Cup, cel mai vechi turneu internațional de hochei din lume.

Cât a costat construcția Vaillant Arena

Vaillant Arena a beneficiat de mai multe renovări și extinderi de-a lungul anilor, pentru a menține standardele de elită în hocheiul european. Una dintre cele mai importante modernizări a avut loc între 2018 și 2021, când tribunele au fost reconstruite, facilitățile modernizate și gheața naturală păstrată. Această renovare majoră a costat aproximativ 27 de milioane de franci elvețieni.

În 2005, arena a fost extinsă prin construirea tribunei de nord, pentru care s-au investit circa 11,8 milioane de franci elvețieni. Totodată, în 2007, Vaillant Group a plătit aproximativ 3 milioane de franci elvețieni pentru drepturile de naming, sumă folosită pentru finanțarea unor lucrări ulterioare.

Ce țări participă la Consiliul Păcii lansat de Donald Trump

Consiliul pentru Pace propus de Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos a atras atenția mai multor state care au acceptat invitația de a adera. Printre acestea se numără țări din Orientul Mijlociu și Asia, precum Arabia Saudită, Turcia, Egipt, Iordania, Indonezia, Pakistan, Qatar și Emiratele Arabe Unite. De asemenea, Argentina, Armenia, Azerbaidjan, Bahrain, Belarus, Bulgaria, Ungaria, Kazahstan, Kosovo, Maroc, Uzbekistan și Vietnam și-au exprimat interesul de a face parte din inițiativă, semnând declarațiile de aderare.

Participarea acestor state subliniază intenția Consiliului de a crea un forum global care să promoveze pacea și cooperarea internațională. Țările participante s-au angajat să contribuie la proiecte și inițiative comune, iar pentru unele dintre ele implicarea presupune o contribuție financiară considerabilă, de ordinul miliardelor de dolari, pentru a se alinia la obiectivele Consiliului.

În același timp, mai multe state importante de pe continentul european au refuzat sau au amânat decizia de a se alătura Consiliului. Printre acestea se numără Franța, Marea Britanie, Norvegia și Suedia, care au invocat diverse motive diplomatice sau de politică internă pentru a nu participa. Totodată, România a ezitat să ofere un răspuns.

de a se alătura Consiliului Păcii, chiar dacă acest lucru implică plata sumei de un miliard de dolari. Conform informațiilor din presa americană și din cotidianul online , țările care doresc un loc permanent în Consiliul Păcii propus de președintele american trebuie să achite această contribuție.

Ce a declarat Donald Trump despre Consiliul Păcii

, că odată ce acesta va fi complet constituit, „vom putea face practic tot ce ne dorim. Și vom face acest lucru în colaborare cu Națiunile Unite”. Președintele SUA a subliniat că inițiativa nu privește doar Statele Unite, ci întreaga lume, adăugând că există posibilitatea de a extinde proiectul și în alte domenii, pe măsură ce vor obține succes, de exemplu în Gaza.

Donald Trump a mai comentat și asupra liderilor care au semnat acordul, menționând că majoritatea celor 59 de semnatari sunt „foarte populari”, în timp ce alții „nu sunt atât de populari”. „Așa stau lucrurile”, a concluzionat el, evidențiind diferențele dintre membrii Consiliului Păcii și provocările ce ar putea apărea în implementarea acestuia.