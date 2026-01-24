Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic

ADVERTISEMENT

Arhitecții sunt gata să eclipseze marile obiective turistice din lume cu un oraș captivant. Acesta valorează 34,6 miliarde de euro și deja se construiește într-un ritm alert. Au fost mobilizate resurse semnificative și multă forță de muncă.

Unde este locul pentru care se investesc 34,6 miliarde de euro

Turiștii de pretutindeni adoră Arabia Saudită pentru temperaturile crescute și pentru construcțiile impresionate. În perioada următoare vizitatorii care preferă această parte a lumii vor avea la dispoziție un loc cu totul special.

S-a dat undă verde pentru ridicarea unui spațiu care va fura toate privirile oamenilor. Concret, este vorba de o zonă care poartă numele Qiddiya și care va avea o suprafață de trei ori mai mare decât Parisul. Are 360 de kilometri pătrați.

Metropola se construiește în mijlocul deșertului, la o distanță de aproximativ 30 de kilometri de Riyadh. Proiectanții susțin că poate găzdui 500.000 de locuitori, însă obiectivele sale majore sunt cu totul altele.

Locul este văzut ca o localitate a viitorului datorită atracțiilor sale. Specialiștii din domeniul construcțiilor iau în calcul un circuit pentru F1, dar și un stadion pentru Cupa Mondială care se va desfășura în 2034.

De asemenea, va dispune de plaje artificiale, dar și un parc tematic cum nu a mai fost văzut până acum. Acesta poartă denumirea de Six Flags. Toate facilitățile puse la dispoziția turiștilor valorează 34,6 .

Ce atracții au la dispoziție turiștii acum

Mai mult decât atât, orașul se mândrește în momentul de față cu cel mai înalt, mai rapid și mai lung roller coaster din lume. Falcon’s Flight a fost deschis publicului încă de la sfârșitul lui 2025. Acesta atinge viteze de până la 200 km/h.

De asemenea, proiectanții au anunțat că acesta poate urca până la o înălțime de 195 de metri. Pentru ridicarea lui s-a cheltuit suma de 1,71 miliarde de euro. Tot la finalul anului trecut a fost inaugurat și Raliul Dakar.

În prezent, se lucrează într-un ritm alert la celelalte obiective inedite ale megaproiectului, care a stagnat puțin în perioada pandemiei de coronavirus. Astfel, se așteaptă să devină o destinație de top la nivel mondial.

Six Flags Qiddiya City este „un proiect emblematic care va redefini divertismentul în regiune.

Această destinație de clasă mondială combină atracții de ultimă generație, experiențe captivante pentru toate vârstele și senzațiile tari caracteristice care au făcut din Six Flags un lider global”, a declarat CEO al Six Flags, John Reilly, CEO al Six Flags, conform .

Totodată, orașul din Arabia Saudită este locul ideal pentru experiențe captivante atât pentru copii, cât și pentru adulți. Prin urmare, metropola este menită să devină capitala divertismentului, sportului și artelor.